Stalker 2 Cost of Hope zeigt Story-Trailer mit Zulu und Makva

Mit Cost of Hope steht Stalker 2: Heart of Chornobyl vor einer großen Erweiterung, die im Sommer 2026 erscheinen soll. GSC Game World hat passend dazu einen neuen Story-Trailer veröffentlicht, der nicht nur die düstere Stimmung der Zone einfängt, sondern auch frische Details zur Handlung und zu zwei neuen Begleitern liefert.

Einen konkreten Veröffentlichungstermin gibt es weiterhin nicht, doch der Trailer wirkt wie ein klares Signal: Der DLC soll inhaltlich mehr sein als ein paar neue Missionen. Laut Studio dürfen Fans mit Dutzenden Stunden zusätzlicher Spielzeit und einer spürbar erweiterten Reise durch die Zone rechnen.

Neue Begleiter im Story-Trailer

Wer sind Zulu und Makva in Cost of Hope? Im Mittelpunkt des Trailers stehen zwei neue Gefährten, die Skif auf seinem Weg begleiten: Zulu, der der Fraktion Duty angehört, und Makva aus dem Umfeld von Freedom. Allein diese Kombination verspricht Reibung, denn die Fraktionen stehen traditionell für gegensätzliche Ideale und Methoden.

GSC Game World setzt dabei nicht nur auf den typischen Konflikt zwischen Duty und Freedom, sondern gibt beiden Figuren zusätzliche, persönliche Lasten mit. Zulu trägt laut Beschreibung ein inneres Monster mit sich herum, während Makva von einer ziellosen Suche angetrieben wird. Trotzdem sollen die beiden es schaffen, zumindest bis zu einem gewissen Grad zusammenzuarbeiten, was der Geschichte eine spannende Dynamik geben dürfte.

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Skifs Reise führt das Trio dabei unter anderem zum Kernkraftwerk Tschernobyl, einem Ort, der in der Reihe schon immer eine besondere Rolle gespielt hat und im DLC offenbar erneut als zentraler Schauplatz dient.

Neue Areale und nichtlineare Story

Welche neuen Schauplätze erweitert der DLC? Cost of Hope soll mehrere neue Orte in die Spielwelt bringen, die den Erkundungsdrang gezielt anheizen. Genannt werden unheimliche Ruinen, ein verfallener Park sowie surreal anmutende Zonen, in denen die Schwerkraft außer Kraft gesetzt ist. Gerade diese physikalisch verzerrten Gebiete klingen nach klassischen Stalker-Momenten, bei denen Atmosphäre und Gefahr Hand in Hand gehen.

Wie stark beeinflussen Entscheidungen die Handlung? Der DLC erzählt eine eigenständige Geschichte, die parallel zu den Ereignissen des Hauptspiels verläuft. Dabei übernimmt man erneut die Kontrolle über Skif und soll mit Entscheidungen bis zu einem gewissen Grad Einfluss auf den Verlauf der Story nehmen können. Das passt zu dem Versprechen einer gewaltigen, nichtlinearen Erweiterung, die nicht nur neue Missionen aneinanderreiht, sondern die Zone um weitere Verzweigungen ergänzt.

Wer möglichst spoilerfrei an die Inhalte herangehen will, kann sich merken: Der Einstieg erfolgt nicht sofort, sondern wird im Spielverlauf freigeschaltet. Sobald ihr in der Kampagne weit genug seid, meldet sich das Spiel per Nachricht auf dem PDA und gibt euch Zugriff auf Story und Inhalte von Cost of Hope.

Release-Fenster und Plattformen

Wann erscheint Cost of Hope und für welche Systeme? Der DLC soll laut Ankündigung im Sommer 2026 erscheinen, ein festes Datum steht weiterhin aus. Inhaltlich wirbt das Studio mit einer großen Expedition durch die Zone, mit eindringlichen Geschichten, verstörenden Figuren und der bekannten, bedrückenden Atmosphäre des Verfalls, in der nur ein kleiner Hoffnungsschimmer durchscheint.

Begib dich auf eine neue Expedition durch die Zone: Eine gewaltige, nichtlineare Erweiterung mit Dutzenden Stunden Spielspaß. Erwarte eindringliche Geschichten, verstörende Charaktere und dieselbe bedrückende Atmosphäre des Verfalls, durch die nur ein kleiner Hoffnungsschimmer hindurchscheint.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ist für PC, PS5 und Xbox Series erhältlich, entsprechend ist Cost of Hope als Erweiterung für diese Plattformen eingeplant.

Wie gefällt euch der Story-Trailer zu Cost of Hope, und seid ihr eher Team Duty mit Zulu oder Team Freedom mit Makva? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.