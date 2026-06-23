DualSense Icon Blue Special Edition vorgestellt – Vorbestellung ab 30. Juni 2026

Sony hat einen brandneuen PS5-Controller offiziell vorgestellt: den DualSense Wireless Controller Icon Blue Special Edition. Die limitierte Sonderedition setzt auf einen auffälligen, glänzenden Blau-und-Navy-Look und bringt ein Design mit, das sich klar an langjährige PlayStation-Fans und Sammler richtet.

Wichtig für alle, die sofort zuschlagen wollen: Die Vorbestellungen starten am 30. Juni 2026, der Release ist für den 6. August 2026 angesetzt. Allerdings gibt es einen Haken, denn die Icon Blue Special Edition ist ausschließlich für Japan angekündigt.

Icon Blue Special Edition im Überblick

Was ist an dem neuen DualSense-Controller besonders? Optisch hebt sich die Icon Blue Special Edition deutlich von den bisherigen Farbvarianten ab. Über das Touchpad verteilt sind die typischen PlayStation-Symbole, dazu kommt eine blau dominierte, hochglänzende Farbgebung. Auf der Rückseite findet sich zudem japanische Beschriftung als Verweis auf die PlayStation-Historie.

Technisch bleibt es hingegen beim bekannten DualSense-Paket. Wer auf neue Funktionen gehofft hat, bekommt hier keinen Generationssprung, sondern vor allem einen neuen Look, der das Zubehörregal der PS5-Ära weiter in Richtung Sammelobjekt erweitert.

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Zu den bestätigten Eckdaten der Sonderedition zählen:

Produkt: DualSense Wireless Controller Icon Blue Special Edition (Limited Edition)

DualSense Wireless Controller Icon Blue Special Edition (Limited Edition) Vorbestellung: 30. Juni 2026

30. Juni 2026 Release: 6. August 2026

6. August 2026 Lieferumfang: Special-Edition-Controller und Bedienungsanleitung

Special-Edition-Controller und Bedienungsanleitung Region: nur Japan

nur Japan Verkauf: bei großen Händlern mit PlayStation-Produkten in Japan, Start ab 10:00 Uhr Ortszeit

Funktionen und Kompatibilität

Welche Features bietet der Controller im Alltag? Auch die Icon Blue Special Edition setzt auf die bekannten DualSense-Standards der PS5. Dazu gehören adaptive Trigger, haptisches Feedback, ein integriertes Mikrofon sowie Bewegungssteuerung. Damit ist das Modell funktional auf Augenhöhe mit den regulären DualSense-Varianten.

Praktisch ist außerdem die Plattform-Kompatibilität über die Konsole hinaus: Der Controller kann laut Ankündigung nicht nur an der PS5 genutzt werden, sondern auch am PC, am Mac und an Mobilgeräten. Verbinden lässt er sich sowohl kabellos per Bluetooth als auch kabelgebunden via USB-Verbindung.

Gerade für Fans, die ihren DualSense auch am Rechner oder Smartphone einsetzen, ist die Sonderedition damit mehr als reine Deko, auch wenn sie in erster Linie als Sammlerstück positioniert wirkt.

Release-Termin, Preis und Bedeutung für Sammler

Wann erscheint die Icon Blue Special Edition und was kostet sie? Fest steht: Release ist am Donnerstag, den 6. August 2026, die Vorbestellungen beginnen am 30. Juni 2026. Ein offizieller Euro-Preis für Deutschland liegt nicht vor, da die Edition aktuell nur für Japan angekündigt ist.

Unterm Strich passt die Enthüllung in Sonys Strategie, den DualSense über die gesamte PS5-Generation immer wieder mit Sonderfarben, Jubiläums-Designs und thematischen Varianten frisch zu halten. Die Icon Blue Special Edition dürfte deshalb vor allem für Sammler und PlayStation-Puristen interessant sein, weniger für alle, die auf neue Hardware-Funktionen warten.

Wie gefällt euch das Icon-Blue-Design, und würdet ihr euch wünschen, dass Sony solche Sondereditionen auch offiziell nach Deutschland bringt? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.