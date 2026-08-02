PS5-Koop im August 2026 – Diese 4 Spiele und Updates stehen an

Der August 2026 wird für Koop-Fans auf der PlayStation 5 besonders abwechslungsreich. Gleich vier große Titel beziehungsweise Inhalte liefern neue Gründe, gemeinsam mit Freunden loszuziehen, Rätsel zu lösen, Basen zu errichten oder sich durch ganze Horden von Xenomorphs zu kämpfen.

Den Anfang macht Big Walk am 4. August 2026. Anschließend folgt am 11. August 2026 das große Into the Abyss-Update für Grounded 2, bevor Aliens: Fireteam Elite 2 und Once Human am 25. August 2026 erscheinen. Alle vier Erlebnisse setzen auf Online-Koop, eine lokale Mehrspieleroption ist nicht vorgesehen.

Big Walk lädt zum gemeinsamen Abenteuer ein

Was macht Big Walk zu einem besonderen Koop-Spiel? Das neue Abenteuer von House House verbindet eine offene Spielwelt mit Rätseln, Kommunikation und bewusst chaotischer Zusammenarbeit. Zwischen zwei und zwölf Teilnehmer können gemeinsam aufbrechen, wobei sich die Spielwelt teilweise an die Größe der Gruppe anpasst.

Big Walk erscheint am 4. August 2026 für die PS5 und unterstützt Crossplay mit anderen Plattformen. Mitglieder von PlayStation Plus können das Spiel direkt zum Start ohne zusätzlichen Kauf über das August-Angebot ihres Abonnements herunterladen. Eine klassische Spielersuche gibt es nicht, weshalb sich das Abenteuer vor allem an feste Freundesgruppen richtet.

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Grounded 2 öffnet den Weg in die Tiefe

Welche Neuerungen bringt Grounded 2 im August 2026? Anders als zunächst vermutet, handelt es sich beim Termin am 11. August 2026 nicht um den eigentlichen PS5-Start. Grounded 2 ist bereits als Early-Access-Version auf der Konsole verfügbar und erhält an diesem Tag mit Into the Abyss sein nächstes großes Inhaltsupdate.

Die Erweiterung öffnet den Teich von Brookhollow Park und damit eines der bislang größten neuen Gebiete. Gruppen dürfen erstmals ausführlich über und unter der Wasseroberfläche auf Erkundungstour gehen. Hinzu kommen neue Herausforderungen, Fortschrittssysteme und der amphibische Toe-biter-Buggy, der sich sowohl an Land als auch im Wasser einsetzen lässt.

Aliens: Fireteam Elite 2 vergrößert das Einsatzteam

Wie entwickelt Aliens: Fireteam Elite 2 den Vorgänger weiter? Der neue Third-Person-Shooter erscheint am 25. August 2026 für die PS5 und erhöht die maximale Gruppengröße von drei auf vier Personen. Als Colonial Marines stellen sich die Teams aggressiven Xenomorphs entgegen, die aus dunklen Korridoren angreifen und ihre Opfer mit zahlenmäßiger Überlegenheit bedrängen.

Cold Iron Studios verspricht tiefere Teammechaniken, intelligentere Gegner und stärker ausgeprägte Klassenrollen. Besonders flexibel soll die neue Spezialistenklasse ausfallen, deren Fähigkeiten individuell kombiniert werden können. Mehrere Horde-Karten sind ebenfalls zum Start enthalten und sollen eingespielte Gruppen mit immer gefährlicheren Gegnerwellen auf die Probe stellen.

Once Human bringt seine offene Welt auf die PS5

Warum könnte Once Human viele Koop-Fans ansprechen? Das bereits auf dem PC erfolgreiche Survival-Spiel erreicht die PS5 am 25. August 2026 als Free-to-Play-Titel. In einer übernatürlich veränderten postapokalyptischen Welt sammeln die Teilnehmer Ressourcen, errichten eigene Territorien und stellen sich gemeinsam bizarren Kreaturen.

Die Konsolenfassung unterstützt zum Start Crossplay und plattformübergreifenden Fortschritt. Außerdem wird eine neue Ego-Perspektive angeboten. Once Human richtet sich damit vor allem an Gruppen, die langfristig in einer offenen Welt überleben, ihre Basis ausbauen und verschiedene Szenarien mit unterschiedlichen Regeln meistern möchten.

Mit Big Walk, dem umfangreichen Grounded 2-Update, Aliens: Fireteam Elite 2 und Once Human deckt der August 2026 gleich mehrere Koop-Genres ab. Welches dieser vier Spiele landet bei euch zuerst auf der PS5? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.