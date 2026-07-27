Grave Seasons kommt später – Horror-Farming-Sim für PS5 erst Herbst 2026

Wer nach einem Cozy-Farming-Spiel für die PS5 sucht, aber dabei Lust auf deutlich düsterere Vibes hat, bekommt 2026 spannenden Nachschub: Grave Seasons, ein Pixel-Farming-Sim mit Horror-Twist, soll im Herbst 2026 für Sonys Konsole erscheinen. Ursprünglich war der Release für den 14. August 2026 geplant, nun wurde das Spiel aber in ein späteres Zeitfenster verschoben.

Hinter Grave Seasons stehen Entwickler Perfect Garbage und Publisher Blumhouse Games. Die Verschiebung soll sicherstellen, dass das Spiel zum Start vollständig poliert ist. Neben PS5 sind auch Nintendo Switch, PC und Xbox Series eingeplant. Auf Xbox startet Grave Seasons außerdem direkt zum Release im Xbox Game Pass.

Ein Farming-Sim, der es ernst meint

Worum geht es in Grave Seasons? Im Kern bedient das Spiel viele der bekannten Bausteine, die Fans an Genre-Klassikern mögen: Du baust Felder auf, ziehst Pflanzen groß, erkundest eine ruhige Bergstadt, baust und dekorierst nach deinem Geschmack und knüpfst Beziehungen zu den Bewohnern.

Der entscheidende Unterschied: In Ashenridge treibt ein übernatürlicher Serienkiller sein Unwesen. Statt nur Erntepläne zu optimieren, läuft im Hintergrund eine Uhr mit. Innerhalb eines Jahres musst du herausfinden, wer der Täter ist. Das macht die scheinbar gemütliche Dorf-Idylle zu einem ständigen Nervenspiel, bei dem jeder Smalltalk eine zweite Ebene bekommt.

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Besonders spannend klingt dabei der Ansatz, dass jede neue Runde anders verlaufen soll. Denn pro Durchlauf wird der Serienkiller aus einem Kreis Verdächtiger ausgewählt. Dadurch ändern sich nicht nur die Identität des Täters, sondern auch Story-Verlauf, Opfer und Dynamik im Ort.

So verzahnt Grave Seasons Horror und Alltag

Welche Gameplay-Mechaniken machen den Twist aus? Anders als bei vielen Farming-Sims, in denen das Landwirtschaftssystem vor allem die Wirtschaft antreibt und die Story danebenher läuft, soll Grave Seasons beides eng miteinander verschränken. Deine Farm ist nicht nur Geldquelle, sondern ein Werkzeug, um die Mordserie zu stoppen.

Der Kreislauf ist klar: Farming bringt Einnahmen, Einnahmen ermöglichen Einkäufe und Upgrades, und diese helfen wiederum beim Ermitteln und beim Schutz potenzieller Opfer. Dazu gehören laut den bisherigen Infos unter anderem okkulte Items, die du herstellen kannst, sowie Möglichkeiten, Tatorte zu untersuchen, Geheimnisse aufzudecken und aktiv zu beeinflussen, wer am Ende überlebt.

Die offiziellen Feature-Punkte lesen sich wie eine Mischung aus gemütlicher Lebenssimulation und regelrechtem Thriller, inklusive mechanischer Freiheiten, die im Genre nicht selbstverständlich sind:

Charaktererstellung

Über 600 Items

Angeln, Farmen und Minenbau nach Belieben

Einbruch in Häuser von Dorfbewohnern möglich

Bis zu 24 Stunden wach bleiben, Tag und Nacht beeinflussen Ashenridge

Jahreszeiten verändern die Welt

Über 30 Bewohner in Ashenridge kennenlernen

12 Romanzen möglich, einige könnten der Serienkiller sein

Replayability steht im Fokus

Gerade die Romance-Komponente dürfte für Gesprächsstoff sorgen: Es ist offenbar möglich, aus Versehen den Serienkiller zu daten. Das passt zur Idee, dass Ashenridge in jedem Durchlauf anders tickt und du niemandem komplett trauen kannst.

Release-Zeitraum und Plattformen im Überblick

Wann erscheint Grave Seasons für PS5? Aktuell ist der Start für Herbst 2026 angesetzt, nachdem der zuvor kommunizierte Termin am 14. August 2026 nicht mehr gilt. Damit landet der Titel später im Jahr, bleibt aber weiterhin fest für 2026 geplant.

Wer auf mehreren Systemen unterwegs ist, kann ebenfalls planen, denn Grave Seasons erscheint nicht nur für PS5, sondern auch für Nintendo Switch, PC und Xbox Series. Auf der Xbox ist zusätzlich ein Day-one-Release im Xbox Game Pass vorgesehen.

Infos Details Spiel Grave Seasons Genre RPG, Simulation, Horror, Farming Entwickler Perfect Garbage Publisher Blumhouse Games Release Herbst 2026 Plattformen PS5, Nintendo Switch, PC, Xbox Series Abo-Start Day one im Xbox Game Pass Modus Singleplayer

Wenn du also Bock auf Farming hast, aber das nächste Wohlfühlspiel ruhig mit Mystery, Paranoia und echten Konsequenzen würzen darf, könnte Grave Seasons genau in diese Lücke schlagen.

Wie gefällt dir die Idee eines düsteren Farming-Sims mit Serienkiller-Mechanik, und würdest du so ein Spiel auf der PS5 direkt zum Release ausprobieren? Schreib es gerne in die Kommentare.