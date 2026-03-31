Sony INZONE H6 Air: Leak verrät offenes Design, Preis und Release – Sony geht neue Wege

Sony könnte schon in wenigen Wochen sein nächstes Gaming-Headset vorstellen und diesmal offenbar mit einem echten Richtungswechsel. Laut aktuellen Insider-Infos steht mit dem INZONE H6 Air ein neues Modell in den Startlöchern, das sich deutlich von bisherigen Headsets der Reihe abheben soll.

Offenes Design als große Neuerung

Die bislang wohl spannendste Erkenntnis:

Das INZONE H6 Air soll als offenes Gaming-Headset erscheinen. Das stellt eine Premiere für Sonys INZONE-Reihe dar.

Bisher setzte Sony bei seinen Gaming-Headsets ausschließlich auf geschlossene Bauweisen wie beim Sony INZONE H9 oder Sony INZONE H3. Der Wechsel zu einem offenen Design könnte spürbare Auswirkungen haben:

Bessere räumliche Wahrnehmung beim Gaming

beim Gaming Natürlicherer Klang , vor allem bei Umgebungsgeräuschen

, vor allem bei Umgebungsgeräuschen Gleichzeitig aber weniger Abschirmung nach außen

Gerade für kompetitive Spieler könnte das spannend werden, allerdings eher in ruhigen Umgebungen.

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Leichtbau-Fokus deutet sich an

Der Zusatz „Air“ im Namen ist kein Zufall. Alles deutet darauf hin, dass Sony besonders auf ein geringes Gewicht und hohen Tragekomfort setzt.

Konkrete technische Daten fehlen aktuell zwar noch, aber das Konzept erinnert stark an andere offene Kopfhörer, die auf lange Gaming-Sessions ausgelegt sind.

Preis und Release: Keine Vorbestellung geplant

Auch bei Preis und Termin gibt es bereits ziemlich klare Hinweise:

Release: 14. April 2026

14. April 2026 Preis (USA): 199,99 US-Dollar

199,99 US-Dollar Erwarteter Preis (EU): rund 199 Euro

Besonders interessant: Aktuell sieht es so aus, als würde Sony das Headset direkt zum Launch veröffentlichen, ohne klassische Vorbestellerphase.

Neue Farbe für die INZONE Buds

Neben dem neuen Headset soll auch bei den In-Ears nachgelegt werden. Die Sony INZONE Buds bekommen laut Leak eine neue Farbvariante namens „Purple Glass“.

Launch ebenfalls am 14. April 2026

Preis bleibt wohl unverändert (ca. 169 Euro)

Damit erweitert Sony seine Gaming-Audio-Serie zumindest optisch, während das H6 Air eher technisch neue Wege geht.

Einschätzung: Spannender Schritt – aber nicht für jeden

Der Leak deutet klar darauf hin, dass Sony mit dem INZONE H6 Air bewusst etwas Neues ausprobiert. Offene Gaming-Headsets sind bislang eher eine Nische – vor allem im Mainstream.

Das könnte bedeuten:

Pro: besserer Klang, mehr Raumgefühl

besserer Klang, mehr Raumgefühl Contra: ungeeignet für laute Umgebungen oder LAN-Partys

Sollten sich die Infos bestätigen, positioniert sich Sony hier deutlich anders als mit bisherigen INZONE-Modellen.

Offene Gaming-Headsets sind eher selten – genau deshalb spannend: Wäre das für euch ein Kaufgrund oder braucht ihr beim Zocken eher maximale Abschirmung?