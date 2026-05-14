GTA 6 – Best-Buy-Affiliate-Mail befeuert Vorbestell-Gerüchte ab 18. Mai 2026

Kaum ist die jüngste Trailer-3-Aufregung in der GTA-Community wieder abgeflaut, da rollt schon die nächste Verschwörungstheorie an und diesmal mit einem Stückchen greifbarerem „Beweismaterial“. Im Mittelpunkt steht nicht irgendein Countdown, nicht der PlayStation Store und auch kein kryptischer Rockstar-Post, sondern ein Hinweis aus dem Umfeld eines großen Händlers: Best Buy.

Der Kern der neuen Spekulation: GTA 6 könnte schon sehr bald vorbestellbar sein. Konkret fällt dabei ein Terminfenster, das bei Fans gerade für ordentlich Herzklopfen sorgt, weil es nicht nur nach einem zufälligen Platzhalter klingt, sondern nach einer internen Kampagnenplanung.

Der neue Best-Buy-Hinweis auf Vorbestellungen

Worum geht es bei der neuen GTA-6-Pre-Order-Theorie? Mehrere Personen, die beim Affiliate-Programm von Best Buy angemeldet sind, berichten von einer E-Mail, in der es um Vorbestell-Affiliate-Links zu GTA 6 geht. Solche Links würden es Creatorn oder Deal-Accounts ermöglichen, einen kleinen Anteil an Käufen zu erhalten, die über ihren Link ausgelöst werden.

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Besonders spannend ist das genannte Zeitfenster: Die angebliche Kampagne soll vom 18. Mai 2026 bis zum 21. Mai 2026 laufen. Wenn das stimmt, hätte das eine ziemlich klare Konsequenz: Damit Affiliate-Links für Vorbestellungen überhaupt Sinn ergeben, müssten die Pre-Orders in diesem Zeitraum bereits aktiv sein.

In der Social-Media-Diskussion kursieren dazu sinngemäß übersetzte Aussagen wie diese, die den Ton der Debatte gut treffen:

GTA-6-Vorbestellungen starten bei Best Buy am 18. Mai. Diese Info kam per E-Mail aus dem Best-Buy-Affiliate-Account.

Warum Fans jetzt wieder Trailer 3 erwarten

Welche Schlüsse ziehen Fans aus dem Zeitraum 18. Mai 2026? Da der 18. Mai 2026 auf einen Montag fällt, glauben einige, Rockstar könnte vorher noch einmal nachlegen und neues Material zeigen. Die Idee dahinter: Ein Trailer kurz vor dem Start der Vorbestellungen würde perfekt ins klassische Marketingmuster passen, weil zwischen neuem Footage und dem direkten Call-to-Action zum Vorbestellen ein wenig Luft bleibt.

Entsprechend wird nun wieder darüber spekuliert, ob Trailer 3 schon am 14. oder 15. Mai 2026 auftauchen könnte, um das Wochenende und die Tage bis Montag mitzunehmen. Das passt auch zur Beobachtung, dass die Community erst vor weniger als 48 Stunden schon einmal überzeugt war, Trailer 3 stünde unmittelbar bevor und am Ende blieb es ruhig.

Unterm Strich sorgt die Best-Buy-Story aber für deutlich mehr Gesprächsstoff als viele der vorherigen „Zeichen“, weil sie nicht aus Zufällen im Store-Layout oder aus Promo-Lücken abgeleitet wird, sondern aus dem Kontext einer konkreten Verkaufsaktion.

Physische Version im Fokus und was das bedeuten würde

Welche Details sind an den Affiliate-Links besonders auffällig? Laut den Berichten beziehen sich die genannten Affiliate-Inhalte explizit auf eine physische Version, also eine Box-Fassung. Das ist deshalb interessant, weil es in der Vergangenheit immer wieder Behauptungen gab, Rockstar könnte Retail-Versionen später bringen als digitale Downloads.

Falls die Kampagne tatsächlich so geplant ist, würde das zumindest in diese Richtung ein Gegensignal senden. Es wäre dann ein Hinweis darauf, dass Händler bereits mit klassischen Vorbestellungen für eine Box-Version rechnen und nicht erst mit Verzögerung nach einem Digital-Launch.

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So oder so gilt: Rockstar wird GTA 6 zwangsläufig noch einmal groß zeigen müssen und Vorbestellungen im PlayStation Store werden ebenfalls irgendwann live gehen. Ob der 18. Mai 2026 dafür wirklich der Startschuss ist, dürfte sich entsprechend sehr bald zeigen.

Was hältst du von der neuen Vorbestell-Theorie rund um Best Buy, glaubst du an einen baldigen Trailer 3 oder erwartest du den nächsten Fehlalarm? Schreib deine Meinung gern in die Kommentare.