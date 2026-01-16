Animal Crossing-Update 3.0 – Neue Zelda- und Splatoon-Charaktere jetzt nutzbar

Mit dem Update 3.0 von Animal Crossing: New Horizons auf der Nintendo Switch erhältst du nicht nur neue Gebäude wie das Resort-Hotel, sondern auch spannende Crossover-Inhalte mit den Spielewelten von Splatoon und The Legend of Zelda. Diese Inhalte lassen sich über spezielle Amiibo-Figuren aktivieren, mit denen du neue Besucher auf deine Insel einladen und exklusive Items freischalten kannst.

In diesem Guide erfährst du, wie du die neuen Amiibo-Funktionen nutzt, welche Figuren du brauchst und welche Charaktere du damit ins Spiel holen kannst.

So funktioniert die Amiibo-Einbindung

Wie nutzt man Amiibo-Figuren in Animal Crossing: New Horizons? Um einen Amiibo zu verwenden, musst du das Nook-Stop-Terminal im Servicezentrum aufsuchen. Interagiere mit dem Terminal und wähle die Option „Einen Camper einladen“. Anschließend kannst du eine kompatible Amiibo-Figur auf das NFC-Feld des Joy-Cons oder der Switch-Konsole legen.

Wird der Amiibo erkannt, erscheint der zugehörige Charakter am nächsten Tag auf dem Zeltplatz deiner Insel. Zusätzlich werden passende Möbel und Kleidungsstücke im „Promo“-Reiter des Nook Shopping-Menüs freigeschaltet. Dieses Menü erreichst du entweder direkt am Nook-Stop oder über die Nook Shopping-App auf deinem In-Game-Smartphone.

Crossover-Charaktere aus Zelda und Splatoon

Welche neuen Charaktere bringt das Update 3.0? Mit dem Update kannst du vier neue Figuren auf deine Insel einladen:

Tulin (Zelda: Tears of the Kingdom)

(Zelda: Tears of the Kingdom) Mineru (Zelda: Tears of the Kingdom)

(Zelda: Tears of the Kingdom) Viché (inspiriert von Marie aus Splatoon)

(inspiriert von Marie aus Splatoon) Cece (inspiriert von Callie aus Splatoon)

Jeder dieser Charaktere lässt sich nur mit bestimmten Amiibos einladen. Die vollständigen Listen findest du in den folgenden Tabellen.

Kompatible Zelda-Amiibos für Tulin

Welche Amiibo-Figuren benötigt man für Tulin? Diese Figuren kannst du scannen, um Tulin einzuladen:

Amiibo Link (Super Smash Bros.) Toon Link (Super Smash Bros.) Young Link (Super Smash Bros.) Link (Majora’s Mask) Link (Skyward Sword) Toon Link (The Wind Waker) Zelda (The Wind Waker) Link (Archer) (Breath of the Wild) Bokoblin (Breath of the Wild) Daruk (Breath of the Wild) Revali (Breath of the Wild) Zelda und Wolkenvogel (The Legend of Zelda) Link (Tears of the Kingdom) Ganondorf (Tears of the Kingdom) Tulin (Breath of the Wild) Yunobo (Breath of the Wild)

Kompatible Zelda-Amiibos für Mineru

Welche Amiibo-Figuren benötigt man für Mineru? Diese Figuren kannst du scannen, um Mineru einzuladen:

Amiibo Zelda (Super Smash Bros.) Sheik (Super Smash Bros.) Ganondorf (Super Smash Bros.) Wolf Link (Super Smash Bros.) Link (Ocarina of Time) Link (Twilight Princess) Link (The Legend of Zelda) Link (Rider) (Breath of the Wild) Wächter (Breath of the Wild) Zelda (Breath of the Wild) Urbosa (Breath of the Wild) Zelda (Tears of the Kingdom) Sidon (Breath of the Wild) Riju (Breath of the Wild)

Kompatible Splatoon-Amiibos für Viché

Welche Amiibo-Figuren benötigt man für Viché? Diese Figuren kannst du scannen, um Viché einzuladen:

Amiibo Inkling (Super Smash Bros.) Inkling-Mädchen (Orange) Inkling-Junge (Blau) Inkling-Tintenfisch (Original) Marie Inkling-Mädchen (Limettengrün) Inkling-Junge (Violett) Inkling-Tintenfisch (Orange) Inkling-Mädchen (Neonpink) Inkling-Junge (Limettengrün) Inkling-Tintenfisch (Violett) Perla Inkling (Gelb) Fritzi Marie (Alterna) Perla (Side Order) Big-Man

Kompatible Splatoon-Amiibos für Cece

Welche Amiibo-Figuren benötigt man für Cece? Diese Figuren kannst du scannen, um Cece einzuladen:

Amiibo Callie Marina Octoling-Mädchen Octoling-Junge Octoling (Blau) Smallfry Shiver Callie (Alterna) Marina (Side Order) Big-Man

Neue Möglichkeiten für deine Insel

Was bringt das Update 3.0 abseits der Amiibo-Inhalte? Neben der Integration neuer Charaktere bietet das Update das neue Resort Hotel sowie zahlreiche neue Items und Gestaltungsmöglichkeiten. Damit wird deine Insel noch individueller und überraschender für Besucher.

Hast du bereits einige der neuen Amiibos ausprobiert? Welche Figur gefällt dir am besten? Teile deine Erfahrungen gerne in den Kommentaren!