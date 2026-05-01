Animal Crossing New Horizons Update 3.0.3 – Blatt-Statue jetzt dauerhaft kaufbar

Animal Crossing: New Horizons hat ein neues Update bekommen. Version 3.0.3 ist seit dem 1. Mai 2026 live und bringt vor allem eine Änderung, die viele Inselbewohner freuen dürfte: Ein bisher zeitlich gebundenes Jubiläums-Item ist jetzt dauerhaft verfügbar.

Damit zeigt Nintendo erneut, dass die Lebenssimulation auch sechs Jahre nach Release am 20. März 2020 noch nicht komplett in den Wartungsmodus geschoben wurde. Gerade bei einem Spiel, das so stark an Echtzeit und Kalender gekoppelt ist, können kleine Anpassungen im Alltag viel ausmachen.

Das steckt in Update 3.0.3

Was ist neu in Animal Crossing: New Horizons Update 3.0.3? Der wichtigste Punkt ist die dauerhafte Verfügbarkeit der Blatt-Statue, die ursprünglich als Jubiläumsgegenstand zum 25. Seriengeburtstag gedacht war. Wer das Item im Aktionszeitraum nicht abgeholt hat, muss jetzt nicht mehr hoffen, dass es irgendwann zurückkommt.

Mit Version 3.0.3 ist die Blatt-Statue ab sofort im Möbelkatalog von Nook Shopping gelistet und kann jederzeit gekauft werden. Nintendo stellt außerdem klar: Auch Inselbewohner, die die Statue vorher nie erhalten haben, sehen sie nun ganz normal im Katalog.

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Das Item ist eine Statue in Form des typischen Blatt-Symbols der Reihe. Ein nettes Detail: Ihr könnt mit der Blatt-Statue interagieren, wodurch sie zu leuchten beginnt.

Patchnotes im Überblick

Welche Änderungen nennt Nintendo offiziell in den Patchnotes? Neben der Katalog-Freischaltung gibt es auch Anpassungen und einen Bugfix, der einige Menüs betraf. Alle Punkte aus den Patchnotes im Überblick:

Der 25th-Anniversary-Gegenstand Blatt-Statue ist jetzt im Nook-Shopping-Möbelkatalog kaufbar.

Auch ohne vorherigen Erhalt der Blatt-Statue wird sie nun im Katalog angezeigt.

Der Preis der Blatt-Statue wurde mit diesem Update angepasst.

Ein Problem wurde behoben, bei dem Bilder einiger Items beim Öffnen des Heim-Lagers oder des Hotelzimmer-Dekorationskatalogs nicht korrekt angezeigt wurden.

Kontext: Updates trotz langem Release-Zeitraum

Warum bekommt New Horizons 2026 noch Updates? Animal Crossing: New Horizons ist nicht nur der erfolgreichste Teil der Serie, sondern zählt auch zu den meistverkauften Spielen auf der Nintendo Switch. Entsprechend groß bleibt die Community, selbst Jahre nach dem Start.

In den letzten Monaten hatte Nintendo die Update-Schlagzahl sogar noch einmal erhöht. Im Januar erschien Version 3.0 als erstes größeres Content-Update seit Happy Home Paradise aus dem Jahr 2021. Damals kamen unter anderem neue Features rund um ein Hotel und Hotel-Tickets dazu, außerdem neue Möbel und zusätzliche amiibo-Bewohner. Kurz danach folgte Version 3.0.2, die die Blatt-Statue zunächst als Jubiläumsitem ins Spiel brachte.

Update 3.0.3 wirkt im Vergleich dazu klein, schließt aber eine Lücke, die bei zeitlich begrenzten Gegenständen immer wieder für Frust sorgen kann. Gerade wenn man mal ein paar Wochen nicht spielt, sind solche Items schnell weg, obwohl man sie eigentlich gern für die Inselgestaltung hätte.

Habt ihr die Blatt-Statue damals zum Jubiläum schon eingesammelt, oder freut ihr euch, dass sie jetzt dauerhaft im Katalog ist? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.