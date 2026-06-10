The Elder Scrolls 6 – Xbox gibt seltenes Update zum Entwicklungsstand

Acht Jahre nach dem ersten Teaser zu The Elder Scrolls 6 meldet sich Xbox mit einem selten klaren Lebenszeichen zum Status des Rollenspiel-Giganten. Viele Fans hatten gehofft, das Spiel würde beim Xbox Game Showcase 2026 endlich wieder auftauchen. Doch auch dieses Event ging ohne neues Material zu Ende, was die Erwartungen und die Ungeduld in der Community weiter anheizt.

Ausgerechnet am 10. Juni 2026, exakt acht Jahre nach der Ankündigung mit dem rein cineastischen Trailer im Jahr 2018, gibt es nun ein offizielles Statement aus der Xbox-Führungsetage. Und das klingt zumindest nach Fortschritt hinter den Kulissen.

Booty spricht über den aktuellen Stand

Was hat Xbox offiziell zu The Elder Scrolls 6 gesagt? In einem Interview mit Variety hat sich Xbox Chief Content Officer Matt Booty zur laufenden Entwicklung geäußert und dabei betont, dass das Spiel gut vorankommt. Er schildert den Spagat, mit dem er und sein Team bei großen Erwartungen konfrontiert sind: Einerseits wolle man Projekte früh zeigen, um Vorfreude aufzubauen, andererseits solle die Enthüllung erst dann passieren, wenn das Gezeigte wirklich dem bestmöglichen Stand entspricht.

Booty macht außerdem deutlich, dass eine Präsentation nicht nur ein Update für Fans wäre, sondern immer auch ein Versprechen. Wer ein Spiel zeigt, weckt automatisch die Erwartung, dass es dann auch in absehbarer Zeit erscheint.

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Es ist einer der schwierigeren Balanceakte in meinem Job: Man will der Welt die coolen Dinge zeigen, an denen man arbeitet, aber wir wissen auch, dass wir bis zum richtigen Moment warten wollen. Und wenn wir uns entscheiden, es zu zeigen, soll es das Beste sein, das wir haben.

Wie konkret sind die Aussagen zur Entwicklung? Booty wird auffallend deutlich, was seinen persönlichen Eindruck betrifft. Er sagt, er habe Bethesda besucht, mit Todd Howard zusammengesessen und The Elder Scrolls 6 zuletzt in Aktion gesehen. Seine Einschätzung: Es sehe großartig aus und die Entwicklung laufe gut. Gleichzeitig bleibt er beim Timing vage und verweist darauf, dass man das Spiel zum richtigen Zeitpunkt richtig enthüllen werde.

Ich kann euch sagen: Ich war bei Bethesda, saß mit Todd zusammen und habe gesehen, wie Elder Scrolls gespielt wurde. Es sieht fantastisch aus und kommt gut voran. Wir werden sicherstellen, dass wir es zum richtigen Zeitpunkt ankündigen und wirklich enthüllen.

Warum Fans erneut leer ausgingen

Warum sorgt das Schweigen rund um The Elder Scrolls 6 seit Jahren für Frust? Seit dem Teaser von 2018 gab es kein weiteres offizielles Gameplay, keine Screenshots und keinen handfesten Release-Termin. Das ist umso auffälliger, weil der Abstand zur letzten Nummer der Reihe immer größer wird. Skyrim erschien bereits sieben Jahre vor dem ersten Teaser, und seitdem ist die Informationslage zu The Elder Scrolls 6 extrem dünn geblieben.

Auch Bethesda selbst hat das frühe Ankündigen im Rückblick kritisch eingeordnet. Todd Howard ging sogar so weit, Fans sinngemäß zu bitten, so zu tun, als hätte das Studio das Projekt nie so früh angekündigt. Diese offene Selbstkritik wirkt heute wie ein Eingeständnis, dass der Teaser zwar Hype erzeugt hat, aber langfristig auch Erwartungen geschaffen hat, die über Jahre schwer zu bedienen waren.

Was die Signale für 2026 bedeuten könnten

Welche Hinweise sprechen dafür, dass 2026 mehr zu The Elder Scrolls 6 passieren könnte? Bootys Aussage steht nicht komplett allein: Bereits im März 2026 ließ Todd Howard durchblicken, dass nach der Veröffentlichung der zweiten Starfield-Erweiterung der Großteil der Bethesda-Entwickler nun an The Elder Scrolls 6 arbeitet. Zusammengenommen ergibt sich ein Bild, das zumindest Hoffnung macht, dass dieses Jahr noch mehr Substanz folgen könnte.

Welche anderen Projekte binden Bethesda zusätzlich? Parallel ist das Studio beziehungsweise das Bethesda-Umfeld weiterhin stark ausgelastet. Fallout 76 wird nach wie vor regelmäßig mit neuen Inhalten versorgt und bleibt auch fast acht Jahre nach Release ein relevanter Dauerbrenner. Außerdem halten sich hartnäckig Gerüchte um ein Remake von Fallout 3, wobei derzeit offen ist, ob ein solcher Titel wie bei Oblivion Remastered stärker über einen externen Partner oder primär intern entstehen würde.

Was am Ende zählt, ist der nächste echte Schritt: eine Enthüllung, die mehr liefert als ein Logo und eine Landschaftspanorama-Einstellung. Bis dahin bleibt Xbox bei der Linie, erst dann zu zeigen, wenn der Moment stimmt und die Erwartung eines nahen Releases mitgetragen werden kann.

Wie geht es euch damit: Wollt ihr The Elder Scrolls 6 lieber so früh wie möglich sehen, auch wenn der Release noch dauert, oder bevorzugt ihr eine Enthüllung kurz vor Veröffentlichung? Schreibt es in die Kommentare.