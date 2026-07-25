The Elder Scrolls 6 setzt auf Creation Engine 3 – Todd Howard bestätigt es

Bethesda hat eine neue, handfeste Information zu The Elder Scrolls 6 bestätigt. Während viele Details weiterhin unter Verschluss bleiben, steht nun zumindest fest, welches technische Fundament das nächste große Fantasy-Rollenspiel tragen soll. Für Fans ist das ein kleines, aber wichtiges Lebenszeichen in einer langen Wartezeit seit der ersten Ankündigung im Jahr 2018.

Gleichzeitig macht die neue Aussage deutlich, worauf Bethesda intern aktuell den Schwerpunkt legt: The Elder Scrolls 6 ist bei Bethesda Game Studios das zentrale Projekt, auch wenn parallel weiterhin an anderen Baustellen gearbeitet wird. Und genau deshalb ist die frische Bestätigung für viele so spannend, weil sie einen Blick darauf erlaubt, wie Bethesda das Projekt in die nächste Generation führen will.

Technik als neue Gewissheit

Welche neue Detail-Bestätigung gibt es zu The Elder Scrolls 6? Todd Howard hat in einem Interview mit Windows Central bestätigt, dass The Elder Scrolls 6 auf der Creation Engine 3 entwickelt wird. Damit setzt Bethesda erneut auf die eigene, hauseigene Technologie, allerdings in einer weiterentwickelten Version, die nach Creation Engine 2 den nächsten großen Sprung darstellen soll.

Die Engine-Frage ist seit Jahren ein heißes Thema, weil viele Bethesda-Rollenspiele für ihre offenen Welten geliebt werden, gleichzeitig aber immer wieder Kritik an Technik, Animationen oder Bugs aufkommt. Dass Bethesda nun explizit Creation Engine 3 nennt, ist deshalb mehr als nur ein Name: Es ist ein Signal, dass das Studio genau an dem Punkt ansetzt, der die Wahrnehmung der Spiele in der Community oft am stärksten prägt.

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Viele denken bei einer Engine nur an Grafik, aber es steckt viel mehr dahinter, etwa bei Tools und Systemen.

Howard betont dabei sinngemäß, dass es nicht nur um Rendering geht, sondern auch um Werkzeuge für Entwickler und um Systeme, die erst ermöglichen, wie Bethesda seine Welten strukturiert und mit Interaktionen füllt. Gerade bei einem Rollenspiel, das wieder extrem viel Freiheit versprechen soll, ist diese Basis entscheidend.

Was das für die nächsten Bethesda-Rollenspiele bedeutet

Wofür wird Creation Engine 3 konkret genutzt? Laut der aktuellen Aussage soll Creation Engine 3 nicht nur The Elder Scrolls 6 antreiben, sondern anschließend auch Fallout 5. Das deutet darauf hin, dass Bethesda die neue Technik langfristig als Plattform für die kommenden Großprojekte aufbaut, statt sie nur für ein einzelnes Spiel zu entwickeln.

Spannend ist dabei auch die Einordnung der bisherigen Generation: Starfield war das erste Spiel, das Creation Engine 2 verwendet hat, während viele frühere große Releases noch auf der ursprünglichen Creation Engine basierten. Creation Engine 3 wirkt damit wie ein bewusst gesetzter Neustart für die nächste Rollenspiel-Ära des Studios.

Inhaltlich bleibt Bethesda weiterhin extrem vorsichtig. Klar ist nur: The Elder Scrolls 6 spielt im Universum von The Elder Scrolls und damit in Tamriel, sofern das Studio nicht doch einen völlig überraschenden Schritt abseits des bekannten Kontinents wagt. Welche Provinz diesmal im Mittelpunkt steht, ist offiziell weiterhin offen, auch wenn in der Community seit Jahren Hammerfell als Favorit diskutiert wird.

Release-Fenster und die lange Wartezeit

Wann könnte The Elder Scrolls 6 erscheinen? Einen Termin gibt es weiterhin nicht. Zuletzt wurden allerdings erneut Zeitfenster genannt, die auf einen Release in den Jahren 2028 oder 2029 hinauslaufen. Offiziell bestätigt ist das nicht, passt aber zu Bethesdas zurückhaltender Kommunikationslinie.

Dass die Ankündigung von 2018 heute als Paradebeispiel für sehr frühe Enthüllungen gilt, ist längst auch im Studio selbst angekommen. Howard hatte in der Vergangenheit bereits durchblicken lassen, dass er mit dem damaligen Timing nicht wirklich glücklich ist. Umso wahrscheinlicher wirkt es, dass Bethesda The Elder Scrolls 6 erst dann groß zeigt, wenn konkrete, vorzeigbare Inhalte und ein klares Release-Zeitfenster in Reichweite sind.

Bis dahin bleibt Creation Engine 3 das wichtigste neue Puzzlestück. Es ist kein Gameplay-Trailer, keine Weltkarte und kein Story-Teaser, aber es ist ein klarer Marker: Bethesda will die nächste große Elder-Scrolls-Reise mit einer neuen technischen Generation absichern.

Was hältst du davon, dass The Elder Scrolls 6 auf Creation Engine 3 setzt, und welche Erwartungen hast du an die Technik und das Feeling der offenen Welt? Schreib es gerne in die Kommentare.