The Elder Scrolls 6 – Todd Howard sagt, jetzt arbeitet der Großteil daran

Bethesda hat sich erneut offiziell zu The Elder Scrolls 6 geäußert und damit nach Jahren des Stillstands zumindest ein paar klare Leitplanken gesetzt. Seit der ersten Ankündigung im Jahr 2018 gab es bekanntlich kaum handfeste Infos, abgesehen von vereinzelten Kommentaren aus dem Studio. Jetzt liefert Game Director und Executive Producer Todd Howard im Rahmen eines Interviews zum 25. Xbox-Jubiläum ein Update, das vor allem eine Frage beantwortet: Wo steht das Projekt aktuell?

The Elder Scrolls 6 ist laut Howard inzwischen das größte Projekt bei Bethesda Game Studios. Gleichzeitig räumt er ein, dass die Wartezeit aus Sicht der Community extrem lang ist und dass das Team den Anspruch hat, das Spiel wirklich abzuliefern, statt etwas Halbgares zu veröffentlichen.

Bethesdas aktueller Produktionsfokus

Woran arbeitet Bethesda Game Studios gerade hauptsächlich? Todd Howard bestätigt, dass inzwischen die meisten Entwicklerinnen und Entwickler bei Bethesda Game Studios an The Elder Scrolls 6 arbeiten. Das ist ein spürbarer Wechsel, denn lange Zeit waren Ressourcen noch stark durch andere Projekte gebunden, während zu The Elder Scrolls 6 öffentlich kaum etwas Greifbares passierte.

Damit wächst die Hoffnung, dass der Release nicht erst in weiter Ferne liegt. In der Community wird seit Jahren spekuliert, ob das Spiel erst nach 2030 erscheint, doch die Aussage, dass nun der Großteil des Teams daran sitzt, befeuert zumindest die Erwartung, dass es noch vor 2030 klappen könnte.

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Howard macht dabei auch klar, dass Bethesda den Zeitfaktor selbst sieht und nicht kleinreden will.

Wir wissen, dass wir es richtig machen müssen, und es ist eine lange Zeit.

Warum das Update trotzdem kein Release-Termin ist

Was bedeutet das Statement für Release und konkrete Infos? So positiv die Personal-Aussage klingt, so eindeutig bleibt auch: Ein Termin ist weiterhin nicht in Sicht. Bethesda hält sich nach wie vor bedeckt, wenn es um Release-Zeitfenster, Plattformdetails oder gar Gameplay geht. Unterm Strich ist das Update eher ein Signal zur internen Priorität als ein Startschuss für eine Marketing-Offensive.

Zum Kontext gehört außerdem, dass Howard in der Vergangenheit ähnlich zurückhaltend über Fallout 5 gesprochen hat, das offenbar sogar noch weiter entfernt ist als The Elder Scrolls 6. Für Fans beider Reihen bedeutet das: The Elder Scrolls bleibt Bethesdas nächster riesiger Singleplayer-Meilenstein, während Fallout noch länger auf sich warten lassen dürfte.

Auch wenn acht Jahre seit der Enthüllung 2018 für viele nach einer Ewigkeit klingen, deutet die neue Aussage immerhin an, dass die heiße Phase der Hauptproduktion jetzt wirklich begonnen hat.

Xbox-Strategie, Bethesda und der Blick auf Arkane

Wie passt The Elder Scrolls 6 in Microsofts aktuelle Planung? Spannend ist das Timing auch wegen Aussagen aus der Xbox-Führungsetage: Xbox-CEO Asha Sharma stellte zuletzt in den Raum, dass Microsoft die Produktion seiner Spiele beschleunigen und stärker in ausgewählte Marken investieren will. Genannt wurden dabei explizit The Elder Scrolls und Fallout. Nach dem langen Abstand seit Skyrim aus dem Jahr 2012 und Fallout 76 aus dem Jahr 2018 ist das ein deutlicher Hinweis darauf, welche Reihen strategisch ganz oben stehen.

Neben Bethesda sprach Howard im selben Zusammenhang auch über Marvels Blade von Arkane Studios, das ebenfalls unter Bethesdas Dach gehört. Gerüchte über mögliche Studiokürzungen und sogar eine angebliche Streichung von Marvels Blade machten zuletzt die Runde, doch Arkane hat entsprechende Spekulationen bereits zurückgewiesen. Howards Tonfall passt ebenfalls nicht zu einem Projekt, das still beerdigt wurde.

Ich darf nicht sagen, wann es kommt, aber ich habe am 21. Mai etwas davon gesehen, und die Leute bei Arkane machen einen wirklich, wirklich großartigen Job.

Gleichzeitig lässt sich der größere Hintergrund nicht ausblenden: Im Xbox-Umfeld stehen weiterhin Berichte über Einsparungen und mögliche Umstrukturierungen im Raum. Umso wichtiger dürfte für Microsoft sein, dass Schwergewichte wie The Elder Scrolls 6 am Ende nicht nur groß, sondern auch qualitativ überzeugend ausfallen.

Was erhofft ihr euch nach diesem Bethesda-Statement am meisten von The Elder Scrolls 6: endlich ein richtiges Setting-Update, erstes Gameplay oder lieber gar nichts, bis ein fester Release wirklich steht? Schreibt es gern in die Kommentare.