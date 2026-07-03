Expedition-33-Director über GTA 6 – Warum ihn die Reihe langweilt

Wenn ein Regisseur eines der großen Überraschungshits des letzten Jahres öffentlich sagt, dass ein Mega-Release ihn kaltlässt, ist die Gaming-Szene sofort wach. Genau das ist jetzt passiert: Guillaume Broche, Director von Clair Obscur Expedition 33, hat sich in einem Konbini-YouTube-Video ziemlich deutlich zu GTA 6 geäußert und das Spiel als für ihn persönlich zu langweilig eingeordnet.

Die Aussage sorgt auch deshalb für Aufmerksamkeit, weil Rockstar-Titel und besonders die GTA-Reihe normalerweise ein extrem breites Publikum abholen. Broche macht jedoch klar: Seine Perspektive ist eine Geschmackssache, aber eben eine sehr klare.

Der Clip und die daraus entstandene Diskussion wurden am 1. Juli 2026 als News aufgegriffen. Der Tenor: Broche ist nicht begeistert, aber zumindest neugierig, was Rockstar mit dem riesigen Budget anstellt.

Guillaume Broches klare Worte zu GTA

Was genau hat der Expedition-33-Director über GTA 6 gesagt? Broche erklärt, dass ihn GTA 6 nicht wirklich begeistert und er sich nicht auf den Release freut, wie es bei vielen anderen der Fall ist. Gleichzeitig betont er aber, dass er neugierig hinschaut, weil Rockstar mit einem im Genre nahezu beispiellosen Budget arbeitet.

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Ich bin neugierig zu sehen, was sie machen, aber GTA 6 ist kein Spiel, auf das ich wirklich gespannt bin.

Warum findet er die GTA-Spiele langweilig? Laut Broche ist seine typische GTA-Routine erstaunlich kurz: Er startet, aktiviert Cheat-Codes, sorgt für Chaos und verliert nach rund 30 Minuten das Interesse. Damit beschreibt er im Kern, dass ihn die Sandbox zwar kurzfristig unterhält, die langfristige Motivation für ihn persönlich aber nicht zündet.

Ich springe in GTA-Spiele rein, nutze alle Cheat-Codes und höre dann auf. Ich verstehe es nicht, es langweilt mich.

Neugier statt Hype wegen des Budgets

Worauf freut er sich dann überhaupt? Auch wenn Broche den Hype nicht teilt, ist da ein klarer Punkt, der ihn reizt: die technische und produktionelle Dimension. Er sagt sinngemäß, dass ihn vor allem interessiert, was Rockstar mit diesem extremen Budget auf die Beine stellt, also welche neuen Standards bei Open World, Inszenierung oder Detailgrad gesetzt werden könnten.

Warum ist diese Haltung so bemerkenswert? Weil hier nicht irgendwer aus der Community spricht, sondern ein kreativer Kopf, dessen eigenes Spiel zuletzt für viel Lob und Aufmerksamkeit gesorgt hat. Clair Obscur Expedition 33 wurde im Vorjahr als großer Überraschungserfolg wahrgenommen, und entsprechend wird jede pointierte Meinung des Directors schnell größer diskutiert.

Was sagt das über Geschmäcker in der Gaming-Szene? Vor allem, dass selbst Branchenleute, die das Medium lieben, nicht automatisch bei den größten Marken andocken. GTA steht für viele für Freiheit, Satire und Open-World-Blockbuster-Qualität. Broche hingegen scheint eher nach einer anderen Art von Reiz zu suchen, die er in dieser Formel nicht findet, selbst wenn er die Größe des Projekts anerkennt.

Release-Erwartungen und Einordnung für die Community

Wann soll GTA 6 erscheinen? In der Diskussion wird ein Launch am 19. November 2026 genannt. Entsprechend dürfte die Debatte bis zum Release noch öfter aufflammen, gerade weil GTA 6 ohnehin als potenzieller Taktgeber für die nächste Open-World-Generation gehandelt wird.

Was bleibt unterm Strich hängen? Broche schießt nicht gegen Rockstar aus Prinzip, sondern beschreibt sehr direkt, wie er GTA konsumiert und warum ihn das nicht lange hält. Gleichzeitig macht er deutlich, dass ihn die Produktion auf technischer Ebene trotzdem interessiert, eben weil die Rahmenbedingungen außergewöhnlich sind.

Wie seht ihr das: Ist GTA 6 für euch ein Muss zum Release, oder könnt ihr Broches Gedanken nachvollziehen, dass die Reihe für manche nach kurzer Zeit ihren Reiz verliert? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.