Crimson Desert Update 1.18.00 – neue Questkategorie, Lock-on-Kamera, Fixes

Pearl Abyss hat am 15. August 2026 das Update 1.18.00 für Crimson Desert veröffentlicht. Der neue Patch erweitert das Wissenssystem, überarbeitet die Zielkamera und beseitigt zahlreiche Fehler bei Quests, Kämpfen, Grafik und Spielfortschritt.

Das Update steht bereits über Steam für PC und Mac, PlayStation, Xbox sowie den Epic Games Store bereit. Die Version für den Mac App Store befindet sich hingegen noch in der Auslieferung und soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Neue Questkategorie und Komfortverbesserungen

Welche neuen Inhalte bringt Update 1.18.00? Die wichtigste Ergänzung ist die neue Wissenskategorie Quests. Sie unterteilt sich in acht Bereiche und berücksichtigt bereits abgeschlossene Aufgaben teilweise rückwirkend.

Hauptquests

Fraktionsquests

Ermittlungsquests

Forschungsquests

Alltagsquests

Anleitungen

Archivaufzeichnungen

Sternbilder

Daneben hat Pearl Abyss zahlreiche Systeme und einzelne Aufgaben angepasst. Besonders angenehm ist, dass das Wissen über bestimmte Tiere künftig durch das Aufheben und nicht mehr ausschließlich durch das Töten der Kreaturen freigeschaltet werden kann.

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Forschungen benötigen nun Lagergelder anstelle von Silber.

Ein Fehler bei der Stapelung und Verladung wertvoller Handelswaren in Mengen von bis zu 100 wurde behoben.

Händler erscheinen wieder zuverlässig an Handelsständen.

Die Position von Baker’s Note aus Haverson’s Request wurde verändert.

Die Formulierungen bestimmter Bosswissenseinträge wurden verbessert.

Pferdeausrüstung kann jetzt direkt im Stall angelegt werden.

Die reparierte nachdenkliche Statue im Jijeong-Tempel kehrt nicht länger ungewollt in ihren beschädigten Zustand zurück.

Bei der Ofenreparatur in Kapitel 4 lassen sich Bruchstücke nun mit Force Current wieder befestigen.

Die Aufgabe zum Besiegen der Gegner rund um die Hütte erscheint wieder in der Nähe von Cairn House.

Das Wissen über Mysterious Invitation wird nach dem Abschluss von Read the Memory Beneath Delesyia Castle korrekt freigeschaltet.

Mehr Kontrolle über Kamera und Kämpfe

Wie verändert der Patch die Zielkamera? Die bisherige einfache Einteilung der Lock-on-Kameradrehung wird durch drei Optionen ersetzt. Im manuellen Modus bleibt die Kamera vollständig über den rechten Stick oder die Maus steuerbar, während Semi-Auto nur Bewegungen innerhalb eines begrenzten Bereichs zulässt.

Im automatischen Modus lässt sich die Kamera bei aktiver Zielerfassung nicht manuell drehen. Zusätzlich funktioniert das Anvisieren mit Fernkampfwaffen auf Reittieren zuverlässiger und der Pfeil in der Schnellauswahl bewegt sich nicht mehr unnatürlich.

Bestimmte Spezialreittiere bleiben beim Überqueren niedriger Vorsprünge nicht länger stecken.

Kliff kann wieder durch freie Fensteröffnungen klettern.

Sir Catfish wiederholt unter bestimmten Umständen nicht mehr dauerhaft dieselbe Aktion am gleichen Ort.

Auf der Karte lassen sich durch Glocken aufgedeckte Gebiete nun von persönlich erkundeten Regionen unterscheiden.

Instabile Beleuchtungseffekte in Innenräumen wurden korrigiert.

Die Kamera zittert bei niedrigen Bildraten weniger stark.

Darstellungsfehler bei aktivierter FSR Frame Generation oder XeSS Frame Generation auf älteren Grafikkarten wie der GTX 1060 wurden behoben.

Mehrere Übersetzungsfehler wurden korrigiert und die Lokalisierungsqualität in sämtlichen Sprachen verbessert.

Zahlreiche Fehlerbehebungen im Abenteuer

Welche weiteren Probleme beseitigt Patch 1.18.00? Der verbleibende Teil des Updates konzentriert sich auf Stabilität, Animationen, NPCs und blockierende Fortschrittsfehler. Unter anderem soll Crimson Desert nach einer Wiederbelebung nicht mehr gelegentlich zum Titelbildschirm zurückkehren.

Auch fehlerhafte Charakterwechsel während einer Quest und Probleme nach dem Laden eines Speicherstands wurden berücksichtigt. Damit fällt Update 1.18.00 zwar weniger umfangreich als frühere Inhaltspatches aus, verbessert das Open-World-Abenteuer aber an vielen kleinen Stellen.

Die Rückkehr zum Titelbildschirm nach einer Wiederbelebung an bestimmten Punkten wurde behoben.

Sprachausgaben von Hilfeeinblendungen werden beim Vorspulen einer Zwischensequenz nicht mehr ebenfalls beschleunigt.

Arbeiter funktionieren nach dem Laden eines Speicherstands wieder ordnungsgemäß.

Gewöhnliche NPCs tauchen nicht mehr in blockierten Gebieten auf.

Fehlerhafte Animationen beim Reiten wurden korrigiert.

Charaktere geraten auf der Abyss Skyloop Bridge nicht mehr gelegentlich in eine defekte Abyss-Schleife.

Der Zeitraffereffekt wird nach der Nutzung des Fokusmodus wieder korrekt angewendet.

Bestimmte Ausrüstungsteile ragen nicht mehr unnatürlich durch Charaktermodelle.

Ungewöhnliche Bewegungen von Aeserion wurden korrigiert.

Der Fortschritt in Time to Face Justice wird nicht mehr blockiert, wenn vor dem Treffen mit Torstein zu Oongka gewechselt wird.

Beim Bedienen der Heizung können nicht länger mehrere Ölkanister im selben Platz ausgerüstet werden.

Bei aktivierter Vorschau ausschließlich ausgewählter Gegenstände erscheint in Geschäften und Färbereien nach dem Ausrüsten zweier Waffen kein falscher Schild mehr.

Die Soundeffekte von Abyss-Gear-Fähigkeiten verstummen korrekt, wenn ihre Lautstärke auf null gesetzt wurde.

Wie gefallen euch die neue Questkategorie und die zusätzlichen Kameraoptionen in Crimson Desert? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.