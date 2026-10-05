Crimson Desert – Fan-Mod bringt dynamische Jahreszeiten für Pywel

Die offene Welt von Crimson Desert verändert sich ab sofort deutlich stärker als bisher. Eine neue Fan-Modifikation stattet den Kontinent Pywel mit einem dynamischen Jahreszeiten-System aus, das Landschaft, Wetter und Temperaturen während des laufenden Spiels anpasst.

Hinter der inoffiziellen Erweiterung steckt der Modder Khione95. Seasons of Pywel wurde am 1. Oktober 2026 veröffentlicht und liegt inzwischen in Version 1.0.2 vor. Die Mod ist kostenlos erhältlich und richtet sich an die PC-Version von Crimson Desert.

Vier Jahreszeiten verändern Pywel

Wie funktioniert Seasons of Pywel? Die Mod orientiert sich am internen Kalender von Crimson Desert. Eine Jahreszeit dauert standardmäßig 30 Ingame-Tage, bevor sich die Umgebung innerhalb weniger Sekunden sichtbar verändert. Ein erneutes Laden des Spielstands ist dafür nicht erforderlich.

Der Zyklus beginnt im Sommer und führt anschließend durch Herbst, Winter und Frühling. Über ein Steuerungsmenü lassen sich alternativ feste Jahreszeiten auswählen. Außerdem stehen Zykluslängen von 3, 7, 14, 30, 45, 60 oder 90 Ingame-Tagen zur Verfügung.

Frühling: Helle, frische Grüntöne bestimmen Blätter und Gras.

Sommer: Pywel behält weitgehend das ursprüngliche Erscheinungsbild.

Herbst: Bäume, Büsche, Gras und Gelände wechseln zu goldenen, orangefarbenen und braunen Farbtönen.

Winter: Schnee bedeckt Böden, Bäume, Felsen und Objekte, während Frost und Schneefälle einsetzen.

Die Veränderungen sind nicht nur kosmetischer Natur. Im Winter kann sich tiefer Schnee ansammeln, der nach trockenen Wetterphasen langsam wieder schmilzt. Die Wüstenregion bleibt dagegen warm und weitgehend schneefrei, wodurch die einzelnen Gebiete ihre geografischen Besonderheiten behalten.

Wetter und Temperaturen mit spielerischen Folgen

Welche Auswirkungen haben die Jahreszeiten auf das Gameplay? Seasons of Pywel greift auf das vorhandene Temperatur-System von Crimson Desert zurück. Der Sommer fällt heißer aus, während Frühling und Herbst kühlere Bedingungen mitbringen. Im Winter sinken die Temperaturen besonders stark, wobei Feuer weiterhin zum Aufwärmen genutzt werden können.

Auch die Niederschläge folgen eigenen Regeln. Im Winter treten regelmäßig Schneefälle auf, während der Herbst häufig Regen mit sich bringt. Der Frühling fällt wechselhaft aus und der Sommer bleibt überwiegend trocken. Wolken, Wetter-Symbole und die Stärke der Niederschläge passen sich entsprechend an.

Version 1.0.2 entschärft zugleich problematische Kältezonen, durch die Charaktere und NPCs zuvor erfrieren konnten. Zusätzlich kann tiefer Schnee vollständig deaktiviert werden. Für die Installation wird entweder ein kompatibler Mod-Manager oder ein ASI-Loader benötigt. Andere Wetter-Modifikationen können zu Konflikten führen.

Neues Abenteuer steht kurz vor dem Start

Wann erscheint die nächste Erweiterung für Crimson Desert? Die Fan-Mod erscheint nur wenige Wochen vor Charting the Unknown. Pearl Abyss hatte die kostenpflichtige Erweiterung ursprünglich für den 15. Oktober 2026 vorgesehen, verschob den Start jedoch um zwei Wochen, um die Inhalte weiter zu optimieren.

Charting the Unknown soll nun am 29. Oktober 2026 um 23 Uhr deutscher Zeit auf allen unterstützten Plattformen freigeschaltet werden. Damit erhalten Fans Ende Oktober gleich zwei gute Gründe, nach Pywel zurückzukehren. Während die offizielle Erweiterung neue Abenteuer liefert, kann Seasons of Pywel der bekannten Spielwelt bereits vorher ein überraschend frisches Aussehen verleihen.

Wie gefällt euch das dynamische Jahreszeiten-System für Crimson Desert? Würdet ihr Pywel gerne im tief verschneiten Winter erkunden? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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