Grand Theft Auto 6 hat nur einen Tag nach seiner Veröffentlichung einen Rekord aufgestellt, der weit über die Gaming-Branche hinausgeht. Nach Angaben von Take-Two Interactive erreichte das Open-World-Spiel bis zum Ende seines ersten Verkaufstags einen weltweiten Handelsumsatz von 3,79 Milliarden US-Dollar.

Umgerechnet entspricht das auf Basis des Referenzkurses der Europäischen Zentralbank vom 20. November 2026 rund 3,45 Milliarden Euro. Take-Two bezeichnet Grand Theft Auto 6 damit offiziell als den größten Entertainment-Launch aller Zeiten.

32,5 Millionen Verkäufe bereits vor dem Release

Der Rekord basiert auf unternehmenseigenen Schätzungen für den weltweiten Handel bis zum Ende des 19. November 2026. Laut der offiziellen Mitteilung von Take-Two Interactive wurden bereits vor der Veröffentlichung 32,5 Millionen Exemplare verkauft. Auch das ist ein neuer plattformübergreifender Vorbestellrekord.

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Zum Vergleich: Der Kinofilm Avengers: Endgame kam laut einer Mitteilung der Walt Disney Company bis Anfang Oktober 2026 auf ein weltweites Einspielergebnis von etwa 2,93 Milliarden US-Dollar. Grand Theft Auto 6 übertraf diese Summe somit innerhalb seines ersten Verkaufstags um mehr als 850 Millionen US-Dollar.

Die lange Wartezeit dürfte einen erheblichen Anteil an diesem Start gehabt haben. Zwischen Grand Theft Auto 5 aus dem Jahr 2013 und dem neuen Teil liegen 13 Jahre. Der Vorgänger hat mittlerweile fast 235 Millionen Einheiten verkauft und gehört damit zu den erfolgreichsten Games überhaupt.

GTA 6 schreibt auch bei den Bewertungen Geschichte

Neben den Verkaufszahlen fallen die Wertungen außergewöhnlich hoch aus. Grand Theft Auto 6 erreichte zum Verkaufsstart einen Metascore von 99 Punkten. Damit teilt sich Rockstars Open-World-Titel die höchste sichtbare Wertung mit der Nintendo-64-Version von The Legend of Zelda: Ocarina of Time aus dem Jahr 1998, wird in der Bestenliste des Bewertungsportals jedoch an erster Position geführt.

Die Kombination aus Rekordumsatz und Spitzenwertungen macht die Veröffentlichung zu einem außergewöhnlichen Ereignis für die gesamte Unterhaltungsbranche. Selbst Grand Theft Auto 5 benötigte im Jahr 2013 noch drei Tage, um die damalige Rekordmarke von einer Milliarde US-Dollar Umsatz zu erreichen.

Weitere Plattformen bieten enormes Wachstumspotenzial

Grand Theft Auto 6 ist seit dem 19. November 2026 weltweit für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich, wie Rockstar Games bestätigt. Eine PC-Version gehört aktuell nicht zum offiziell angekündigten Angebot.

Schon die Konsolenveröffentlichung hat GTA 6 jedoch in eine Größenordnung gebracht, die bislang kein anderes neues Entertainment-Produkt am ersten Verkaufstag erreicht hat. Mit 32,5 Millionen vorab verkauften Exemplaren besitzt der Titel zudem eine Ausgangsbasis, von der aus er langfristig zu den meistverkauften Videospielen der Geschichte aufschließen könnte.

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