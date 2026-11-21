In World of Warcraft: Forever wartet eine bislang versteckte Option auf Jäger: Die Katze Ta’shkal lässt sich als Begleiter zähmen. Das Besondere daran ist nicht nur ihre hohe Angriffsgeschwindigkeit. Ihr Modell basiert auf der verderbten Katze aus dem ursprünglichen World of Warcraft, die in Vanilla und WoW Classic nicht gezähmt werden konnte.

Entdeckt wurde das Geheimnis von Zsastrasza mit einem Jäger auf Stufe 59. Der ursprüngliche Bericht von Wowhead erschien am 19. November 2026 und beschreibt auch den Weg zu dem seltenen Begleiter.

So lässt sich Ta’shkal in WoW: Forever zähmen

Ta’shkal läuft nicht gewöhnlich durch die Spielwelt und besitzt keinen klassischen Spawnpunkt, an dem ihr einfach auf die Katze warten könnt. Stattdessen müsst ihr in dem neuen Gebiet Berg Hyjal zunächst einen Gegenstand finden und damit das Tier beschwören.

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Sucht im Teufelsblutgrat nach einer verderbten Katzenfigur. Der zuerst gemeldete Fundort liegt in einem Teufelstümpel bei den Koordinaten 47.0 und 75.0. Inzwischen wurden mehrere mögliche Fundstellen im Wasser entdeckt. Bringt die Katzenfigur zu Malornes Zuflucht. Dort befindet sich bei den Koordinaten 26.0 und 65.0 eine einsame Laterne. Interagiert mit der Laterne, während sich die Figur in eurem Inventar befindet. Dadurch erscheint Ta’shkal mit dem Beinamen Entflohenes Experiment. Beginnt anschließend wie gewohnt den Zähmvorgang mit eurem Jäger.

Vorsicht ist geboten, falls kurz zuvor bereits ein anderer Jäger die Laterne benutzt hat. Die Figur kann verbraucht werden, ohne dass eine weitere Katze erscheint. Da Ta’shkal ungefähr Stufe 57 bis 58 besitzt und Berg Hyjal zu den hochstufigen Gebieten gehört, richtet sich die Suche vor allem an Charaktere kurz vor der maximalen Stufe 60.

Ta’shkal konkurriert mit Zerbrochener Zahn

Ta’shkal gehört zur Katzenfamilie und bringt bereits Ducken, Schleichen sowie Schnellere Angriffe 7 mit. Daraus ergibt sich eine Angriffsgeschwindigkeit von 1,00, wodurch der Begleiter besonders für PvP-Fans interessant wird. Schnelle Treffer können Zauberwirker häufiger unter Druck setzen und deren Zauberzeit verlängern.

Bis zu dieser Entdeckung galt Zerbrochener Zahn als wichtigste Option für Jäger, die eine Katze mit dieser Angriffsgeschwindigkeit suchten. Das seltene Tier erscheint im Ödland und zwingt Interessierte häufig dazu, seinen Spawnpunkt über längere Zeit zu bewachen. Bei Ta’shkal entfällt dieses klassische Rare-Camping, auch wenn die Suche nach der Figur ebenfalls Geduld und Konkurrenz mit sich bringen kann.

Forever erweitert die ursprüngliche WoW-Welt

World of Warcraft: Forever ist am 4. November 2026 erschienen. Blizzard beschreibt den Titel auf der offiziellen Forever-Seite als dauerhaft wachsende Neuinterpretation des ursprünglichen Azeroths mit erweiterten Gebieten, neuen Inhalten und modernen Komfortfunktionen.

Ta’shkal zeigt, wie das Konzept auch kleinere Details aus Vanilla aufgreift. Ein bekanntes Modell erhält erstmals innerhalb dieser klassischen Spielstruktur eine Funktion als Jägerbegleiter, ohne dass dafür die grundlegenden Regeln des alten Begleitersystems ersetzt werden. Für Jäger bietet Berg Hyjal damit ein weiteres lohnendes Geheimnis und eine praktische Alternative zu einem der bekanntesten seltenen Tiere des ursprünglichen Spiels.

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