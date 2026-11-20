Nach langer Funkstille gibt es endlich ein Lebenszeichen von Assassin’s Creed Jade. Ubisoft hat bestätigt, dass sich das Mobile-Game weiterhin in Entwicklung befindet. Eine hohe Priorität genießt das Projekt derzeit allerdings nicht. Stattdessen konzentriert sich der französische Publisher vor allem auf seine Konsolen- und PC-Marken.

Assassin’s Creed Jade wurde nicht eingestellt

Um „Assassin’s Creed Jade“ war es in den vergangenen Monaten ungewöhnlich still geworden. Das ursprünglich im September 2022 angekündigte mobile Spiel verschwand zunehmend aus der öffentlichen Kommunikation von Ubisoft. Selbst in offiziellen Updates zum Assassin’s Creed-Franchise fand das Projekt zuletzt keine Erwähnung. Entsprechend kamen bei vielen Fans Zweifel auf, ob die Entwicklung überhaupt noch fortgesetzt wird.

Nun gibt es zumindest eine Antwort auf diese Frage: Codename Jade ist nicht eingestellt worden. Im Rahmen der Vorstellung der Halbjahreszahlen für das Geschäftsjahr 2026/27 äußerte sich Ubisofts Finanzchef Frédérick Duguet zum aktuellen Stand des Projekts. Wie aus dem von Investing veröffentlichten Transkript der Investorenkonferenz hervorgeht, befindet sich das Mobile-Game weiterhin in Entwicklung.

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Allerdings gibt es einen entscheidenden Haken: Ubisoft betrachtet das Projekt momentan eher als Möglichkeit für die mittlere bis längere Zukunft. Eine zeitnahe Veröffentlichung lässt sich daraus nicht ableiten. Vielmehr deutet die Aussage darauf hin, dass das Unternehmen seine Ressourcen derzeit bewusst auf andere Bereiche konzentriert.

Konsolen und PC haben Vorrang

Der Grund für die zurückhaltende Behandlung von „Assassin’s Creed Jade“ liegt vor allem in der wirtschaftlichen und strategischen Ausrichtung des Publishers. Ubisoft möchte seine finanziellen Mittel gezielter einsetzen und Projekte bevorzugen, bei denen langfristig größere wirtschaftliche Erträge zu erwarten sind.

Duguet machte in diesem Zusammenhang deutlich, dass Konsolen und PC weiterhin im Zentrum der Unternehmensstrategie stehen, was zumindest ein gutes Zeichen für Codename Hexe ist. Gerade bei den großen Marken sieht Ubisoft dort offenbar die besseren Möglichkeiten, um Investitionen in kommerziellen Erfolg umzuwandeln.

Für Codename Jade bedeutet das eine schwierige Ausgangslage. Das Spiel soll gemeinsam mit Tencent beziehungsweise dessen Mobile-Sparte Level Infinite entstehen und die bekannte Spielereihe auf Smartphones und Tablets bringen.

Darum geht es in AC-Jade

Die Handlung ist in China 215 v.Chr. angesiedelt – also zwischen den Ereignissen von Odyssey und Origins. Es ist Zeit des ersten vereinigten Kaiserreichs der Qin-Dynastie. Die Hauptfigur ist Xia, der als Kind von Meister (oder Meisterin) Wei Yu adoptiert und ausgebildet wurde.

Inhaltlich ist das Projekt durchaus ambitioniert: Spieler sollen eine offene Spielwelt erkunden und erstmals auf mobilen Geräten ein umfangreicheres „Assassin’s Creed“-Erlebnis erhalten. Doch ein interessantes Konzept reicht offenbar nicht aus, um dem Titel aktuell eine höhere Priorität einzuräumen.

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Zwei Creative Houses werden zusammengelegt

Die zurückhaltende Haltung gegenüber dem Mobile-Projekt fällt in eine Phase umfassender Veränderungen bei Ubisoft. Mit der Einführung des neuen Organisationsmodells, das inzwischen vollständig umgesetzt wurde, möchte der Publisher seine Entwicklungsstrukturen effizienter gestalten und die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Teams verbessern.

Im Zuge dieser Neuorganisation wurden Creative House 3 und Creative House 5 zusammengelegt. Während sich die dritte Einheit bislang insbesondere um Live-Service- und Multiplayer-Erlebnisse kümmerte, war die fünfte auf Casual- und Mobile-Spiele ausgerichtet. Durch die Fusion sollen plattformübergreifende Synergien besser genutzt werden.

Assassin’s Creed bleibt trotzdem eine wichtige Marke

Dass Ubisoft weiterhin großes Vertrauen in die Marke setzt, zeigen unterdessen die Erfolge anderer Serienteile. Neben Black Flag Resynced entwickelte sich auch der ältere Katalog positiv. Besonders interessant ist dabei Assassin’s Creed Odyssey: Das 2018 veröffentlichte Abenteuer profitierte laut Ubisoft in diesem spürbar von Christopher Nolans Film „The Odyssey“, der ebenfalls in der griechischen Antike spielt.

Auch Assassin´s Creed Valhalla konnte einen wichtigen Meilenstein erreichen und inzwischen mehr als 40 Millionen Spieler verzeichnen. Für Ubisoft zeigt sich damit, dass die Marke nicht ausschließlich von Neuveröffentlichungen lebt, sondern auch ältere Spiele weiterhin wirtschaftliches Potenzial besitzen.

Hinzu kommt ein besonderes Jubiläum: 2027 feiert „Assassin’s Creed“ sein 20-jähriges Bestehen. Ubisoft hat dafür bereits ein Jahr mit Enthüllungen, Updates, Belohnungen und Community-Aktionen angekündigt. Die Reihe dürfte somit auch in den kommenden Monaten regelmäßig im Mittelpunkt stehen. Was das für „Assassin’s Creed Jade“ bedeutet, bleibt abzuwarten.

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