Assassins Creed Black Flag Resynced – New Game Plus kommt nächste Woche

Ubisoft bringt eine der am häufigsten gewünschten Funktionen in Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Der bereits im Juli 2026 angekündigte New Game Plus Modus soll in der kommenden Woche für das Piratenabenteuer erscheinen.

Ein konkretes Veröffentlichungsdatum nannte das Unternehmen bislang nicht. Da die Ankündigung am 22. Oktober 2026 erfolgte, ist mit dem Update zwischen dem 26. Oktober und dem 1. November 2026 zu rechnen. Assassin’s Creed Black Flag Resynced ist für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich.

Eine neue Reise für Edward Kenway

Was bietet New Game Plus in Assassin’s Creed Black Flag Resynced? Der Modus ermöglicht es, die Geschichte rund um Edward Kenway nach dem Abschluss erneut zu beginnen. Welche Ausrüstung, Fähigkeiten, Schiffsverbesserungen oder kosmetischen Inhalte dabei übernommen werden, hat Ubisoft noch nicht erläutert.

Weitere Details dürften zusammen mit den vollständigen Patch Notes folgen. Ebenfalls offen ist, ob das Update zusätzliche Belohnungen, einen höheren Schwierigkeitsgrad oder weitere Änderungen am Spiel enthält. Fans warten bereits seit mehreren Monaten auf diese Informationen.

Game Director Richard Knight hatte New Game Plus kurz nach der Veröffentlichung als eine der wichtigsten geplanten Funktionen bezeichnet. Die Umsetzung nahm dennoch mehr Zeit in Anspruch als zunächst von vielen Fans erwartet. Das Remake wurde mit der aktuellen Anvil Engine von Grund auf neu entwickelt, wodurch auch zuvor bekannte Systeme technisch neu umgesetzt werden mussten.

Erfolgreiche Rückkehr in die Karibik

Warum ist New Game Plus für das Piratenabenteuer so wichtig? Assassin’s Creed Black Flag Resynced bietet eine umfangreiche offene Welt, zahlreiche Inseln, Seeschlachten und optionale Aktivitäten. Ein zweiter Durchlauf mit bereits freigeschalteten Fortschritten könnte besonders für Fans interessant sein, die Edwards Geschichte erneut erleben möchten, ohne sämtliche Verbesserungen wieder von vorn erspielen zu müssen.

Das am 9. Juli 2026 veröffentlichte Remake erwies sich für Ubisoft als großer Erfolg. Innerhalb der ersten Woche wurden mehr als drei Millionen Exemplare verkauft. Neben einer überarbeiteten Grafik bietet die Neuauflage Verbesserungen bei Parkour, Schleichen, Nahkampf und Schiffsmechaniken sowie zusätzliche erzählerische Inhalte.

Ob nach New Game Plus noch weitere größere Erweiterungen geplant sind, bleibt offen. Neue Aufträge wurden bereits über Updates ergänzt, während die Erweiterung Freedom Cry nicht Bestandteil des Remakes ist. Entsprechend hoffen Teile der Community weiterhin auf zusätzliche Abenteuer mit Edward Kenway oder eine überarbeitete Umsetzung des DLCs.

Werdet ihr mit New Game Plus erneut die Segel setzen, oder habt ihr Edwards Reise bereits ausreichend erkundet? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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