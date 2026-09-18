Assassins Creed 1 Resynced – Neue Steam-Änderung heizt Remake-Gerüchte an

Ubisoft liefert den nächsten Hinweis auf ein weiteres Remake innerhalb der Assassin’s Creed Reihe. Nach Assassin’s Creed Black Flag Resynced deutet inzwischen vieles darauf hin, dass die Reise zurück zu den Anfängen des Franchise führt und Altaïr erneut ins Zentrum rückt.

Auslöser der aktuellen Spekulationen ist eine kleine Änderung an der Steam-Seite des ersten Assassin’s Creed. Ubisoft hat dort das Banner und die Logo-Grafik angepasst. Für sich genommen wäre das kaum ungewöhnlich, doch ähnliche Aktualisierungen gab es bereits mehrfach und sie passen auffällig gut zu früheren Berichten über Assassin’s Creed 1 Resynced.

Neue Spuren auf der Steam-Seite

Welche Hinweise gibt Ubisoft auf das nächste Assassin’s Creed Remake? Die überarbeiteten Grafiken auf Steam gelten als bislang deutlichster Teaser für eine Rückkehr des Serienauftakts. Eine offizielle Ankündigung von Assassin’s Creed 1 Resynced steht allerdings weiterhin aus.

Ubisoft bestätigte bereits im Jahr 2024, an mehreren Remakes innerhalb der Reihe zu arbeiten. Das erste dieser Projekte war Assassin’s Creed Black Flag Resynced, das am 9. Juli 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC erschien. Das Piratenabenteuer wurde auf Basis einer modernen Version der Anvil Engine neu aufgebaut und um technische sowie spielerische Verbesserungen ergänzt.

Berichten zufolge befindet sich das Remake des ersten Teils noch in einer frühen Produktionsphase. Dass Ubisoft die bestehende Steam-Seite wiederholt verändert, könnte Teil einer längerfristigen Marketingstrategie sein. Bereits vor der Enthüllung von Black Flag Resynced setzte der Publisher über längere Zeit auf kleine Hinweise, bevor das Projekt vollständig präsentiert wurde.

Altaïrs Rückkehr zum Serienjubiläum

Wann könnte Assassin’s Creed 1 Resynced erscheinen? Als mögliches Release-Zeitfenster gilt derzeit das Jahr 2027. Ein konkreter Termin wurde bislang nicht genannt, doch das Timing wäre passend: Das ursprüngliche Assassin’s Creed erschien am 14. November 2007 und feiert im Jahr 2027 sein 20-jähriges Jubiläum.

Ein modernes Remake könnte vor allem beim Missionsdesign ansetzen. Der erste Teil überzeugte mit seiner besonderen Atmosphäre, dem Schauplatz während des Dritten Kreuzzugs und Altaïrs Entwicklung innerhalb des Assassinenordens. Gleichzeitig galten die wiederkehrenden Untersuchungsmissionen schon damals als repetitiv. Hier hätte Ubisoft die Gelegenheit, das Grundgerüst deutlich abwechslungsreicher zu gestalten.

Unklar bleibt, wie das Projekt in den weiteren Veröffentlichungskalender passt. Assassin’s Creed Hexe wird ebenfalls für das Jahr 2027 erwartet. Ubisoft möchte künftig unterschiedliche Arten von Assassin’s Creed Spielen veröffentlichen und große Open-World-Rollenspiele mit kompakteren Abenteuern sowie Remakes abwechseln.

Nach dem Vorbild von Black Flag Resynced dürfte Assassin’s Creed 1 Resynced mehr als eine grafische Überarbeitung werden. Neue Spielszenen, modernisierte Kämpfe, flüssigeres Parkour und zusätzliche Inhalte wären naheliegende Erweiterungen. Bis zur offiziellen Enthüllung bleiben diese Details jedoch offen.

Würdet ihr für ein Remake des ersten Assassin’s Creed noch einmal nach Jerusalem, Akkon und Damaskus reisen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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