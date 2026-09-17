Assassins Creed Mirage – kostenlose Discovery Tour-App AlUla ist da

Ubisoft erweitert die Welt von Assassin’s Creed Mirage um eine eigenständige und kostenlose Geschichtserfahrung. Die Discovery Tour-App: AlUla ist seit dem 16. September 2026 weltweit für iOS und Android verfügbar und kann außerdem direkt über einen Webbrowser gestartet werden.

Die Anwendung basiert auf der historischen Kulisse aus Assassin’s Creed Mirage: Tal der Erinnerung. Statt Kämpfen und klassischen Schleichmissionen stehen jedoch die Geschichte, Kultur und Architektur der realen Region AlUla in Saudi-Arabien im Mittelpunkt.

Eine historische Reise durch AlUla

Was bietet die Discovery Tour-App: AlUla? Ubisoft verbindet eine digitale Erkundungstour mit spielerischen Aufgaben, Minigames und umfangreichen Hintergrundinformationen. Die zentrale Reise dauert ungefähr 90 Minuten und führt Nutzer an verschiedene historische Schauplätze.

Während der einzelnen Missionen müssen Orte untersucht und Informationen gesammelt werden. Das dabei erworbene Wissen wird anschließend benötigt, um weitere Aufgaben zu lösen und schließlich eine alte Inschrift zu entschlüsseln.

Die dargestellte Region umfasst unter anderem Wüsten, grüne Oasen und bedeutende Orte wie Hegra. Teile der virtuellen Umgebung stammen aus Tal der Erinnerung, wo AlUla als Schauplatz einer neuen Geschichte rund um Basim eingeführt wurde. Die Erweiterung zeigt die Region im 9. Jahrhundert während des Goldenen Zeitalters des Abbasidenreichs.

Kodex, Chronologie und Augmented Reality

Welche Inhalte stehen abseits der Missionen bereit? Die kostenlose Anwendung gliedert sich in drei zentrale Bereiche, die unterschiedliche Zugänge zur Geschichte von AlUla ermöglichen.

Kodex: Enzyklopädische Einträge vermitteln Wissen über die Geschichte, Kunst und Kultur der Region. Die Inhalte entstanden gemeinsam mit Historikern und Fachleuten und enthalten Bilder realer Artefakte von beteiligten Institutionen.

Enzyklopädische Einträge vermitteln Wissen über die Geschichte, Kunst und Kultur der Region. Die Inhalte entstanden gemeinsam mit Historikern und Fachleuten und enthalten Bilder realer Artefakte von beteiligten Institutionen. Erkundung von AlUla: Eine missionsbasierte Reise verbindet historische Schauplätze mit interaktiven Aufgaben und einer übergreifenden Erzählung.

Eine missionsbasierte Reise verbindet historische Schauplätze mit interaktiven Aufgaben und einer übergreifenden Erzählung. Chronologie: Eine ausführliche Zeitleiste zeigt die wichtigsten Epochen, die AlUla von der Vorgeschichte über das Abbasidenkalifat bis in die Gegenwart geprägt haben.

Historische Gegenstände lassen sich über eine Zoomfunktion genauer betrachten. Einige Objekte stehen zusätzlich als dreidimensionale Modelle bereit und können mithilfe von Augmented Reality in der eigenen Umgebung angezeigt werden. Damit richtet sich die App nicht nur an Fans von Assassin’s Creed Mirage, sondern auch an Lehrkräfte, Museen und geschichtlich interessierte Nutzer.

Kostenloser Zugang auf mehreren Plattformen

Wo lässt sich Assassin’s Creed Mirage: AlUla spielen? Die Discovery Tour-App kann kostenlos über den App Store und den Google Play Store heruntergeladen werden. Alternativ steht eine Webversion bereit, die keine Installation benötigt und auf unterschiedlichen Geräten über den Browser funktioniert.

Die Anwendung wird weltweit angeboten und unterstützt Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Arabisch und vereinfachtes Chinesisch. Sämtliche Bereiche sind kostenlos zugänglich, sodass für die rund 90 Minuten lange Hauptreise und den ergänzenden Kodex kein Kauf notwendig ist.

Die Veröffentlichung fällt außerdem in das Jahr des 40. Geburtstags von Ubisoft. Parallel bietet der Publisher den mittelalterlichen Actiontitel For Honor für begrenzte Zeit kostenlos über Ubisoft Connect an. Fans haben damit aktuell die Wahl zwischen taktischen Schlachten und einer deutlich ruhigeren Reise durch die Geschichte von AlUla.

Werdet ihr euch die kostenlose Discovery Tour-App: AlUla ansehen, oder bleibt ihr lieber beim klassischen Abenteuer mit Basim? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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