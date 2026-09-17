Steam – Fünf bisher kostenpflichtige PC-Spiele sind jetzt dauerhaft gratis

Auf Steam sind gleich fünf zuvor kostenpflichtige PC-Spiele dauerhaft kostenlos geworden. Anders als bei zeitlich begrenzten Gratisaktionen müsst ihr die Titel nicht innerhalb weniger Tage sichern, denn die jeweiligen Entwickler haben ihr Geschäftsmodell auf Free-to-play umgestellt.

Damit wächst die Auswahl kostenloser Indie-Spiele auf Valves Plattform erneut. Ein ähnlicher Wechsel erfolgte zuletzt beim positiv bewerteten 2D-Plattformer Hayfever, der seinen bisherigen Preis von 14,99 Euro ebenfalls abgelegt hat.

Tactical Mission: Target Rush

Was bietet Tactical Mission: Target Rush? Der realistisch inszenierte Ego-Shooter von GrizzlyBytes richtet sich an Fans taktischer Schießübungen und erinnert optisch an Bodycam. Seit dem 1. September 2026 kann das ursprünglich am 5. März 2025 veröffentlichte Spiel kostenlos heruntergeladen werden.

Zur Auswahl stehen mehrere Modi mit unterschiedlichen Schießständen und dynamisch platzierten Zielen. Neben klassischen Parcours gibt es eine Geiselrettung sowie einen Zombie-Modus, der mit seinen anstürmenden Gegnerhorden leichte Back 4 Blood Vibes erzeugt.

Der Fokus liegt auf schnellen Entscheidungen, präzisem Zielen und möglichst hohen Punktzahlen. Verschiedene Gewehre, Pistolen und Schrotflinten sowie freischaltbare Karten sorgen für etwas Fortschritt, während eine deutsche Benutzeroberfläche den Einstieg erleichtert.

Journey Through The Nightmare Realm II

Warum lohnt sich ein Blick auf Journey Through The Nightmare Realm II? Das am 12. Juli 2025 veröffentlichte Actionspiel kombiniert Bullet Hell Gefechte, Roguelite-Elemente und klassische Arcade-Optik. Seit dem 24. August 2026 wird der zuvor kostenpflichtige Titel kostenlos angeboten.

In den einzelnen Durchläufen müsst ihr Gegner ausschalten und gleichzeitig unzähligen Geschossen ausweichen. Karten schalten zusätzliche Fähigkeiten frei, während Spielautomaten innerhalb der Levels neue Gegenstände und Verstärkungen ausgeben.

Besonders interessant ist die Unterstützung für lokalen Koop und Steam Remote Play Together. Dadurch könnt ihr euch gemeinsam durch das Albtraumreich kämpfen, Bosse besiegen und um einen Platz auf der Bestenliste spielen.

Cosmo Chaser

Was unterscheidet Cosmo Chaser von klassischen Shoot em ups? Das Science-Fiction-Spiel übernimmt zunächst das bekannte Prinzip eines vertikal scrollenden Arcade-Shooters. Die Kämpfe finden allerdings in einem zylindrischen Raum statt, wodurch ihr riesige Raumstationen umkreisen und Gegner aus unterschiedlichen Richtungen angreifen könnt.

Bei einigen Bosskämpfen wechselt Cosmo Chaser zudem von der vertikalen Ansicht in eine seitlich scrollende Perspektive. Insgesamt warten 14 unterschiedliche Drohnentypen, endlose Angriffswellen und spezielle Missionen zum Schutz eines interstellaren Kreuzfahrtschiffs.

Das bereits am 20. Juni 2019 veröffentlichte Spiel ist seit dem 1. September 2026 kostenlos erhältlich. Wer klassische Weltraum-Shooter oder neue Retro-Veröffentlichungen wie Razing Core für das Sega Master System interessant findet, bekommt hier eine modernere Interpretation des Genres.

Twin Trials

Welche Genres verbindet Twin Trials? Der Titel von Monosurge vermischt einen Ego-Shooter mit 3D-Plattforming, Physikrätseln und Arcade-Herausforderungen. Nach seiner Veröffentlichung am 31. Juli 2025 wechselte das Spiel am 1. September 2026 zum kostenlosen Modell.

Das zentrale Spielelement ist eine Doppelwaffe, mit der ihr auf die Umgebung einwirken, Barrieren zerstören und neue Wege öffnen könnt. Gleichzeitig müsst ihr kompakte Hindernisparcours bewältigen, präzise Sprünge ausführen und möglichst viele Punkte sammeln.

Raketen-Sprünge, Gleitmanöver und schnelle Neustarts verleihen Twin Trials ein hohes Tempo. Globale Bestenlisten motivieren dazu, die einzelnen Prüfungen mehrfach zu absolvieren und die eigenen Zeiten sowie Punktzahlen zu verbessern.

Donut Smash

Wie funktioniert Donut Smash? In diesem farbenfrohen Arcade-Spiel von Enigma Verse fallen Donuts vom Himmel, die ihr rechtzeitig zerdrücken müsst. Gleichzeitig solltet ihr Brokkoli meiden, denn eine Berührung mit dem falschen Gegenstand kann den aktuellen Durchgang sofort beenden.

Das Prinzip erinnert an Fruit Ninja, setzt aber auf eine hungrige Katze, kurze Runden und zufällige Power-ups. Gefrorene Donuts, Kaffee, freischaltbare kosmetische Inhalte und ein stetig steigendes Tempo sollen für den typischen Effekt einer weiteren schnellen Runde sorgen.

Donut Smash erschien am 26. Mai 2026 und wurde am 27. August 2026 dauerhaft kostenlos. Damit decken die fünf neuen Gratis-Titel ein ungewöhnlich breites Spektrum von taktischen Feuergefechten über Koop-Action bis zum unkomplizierten Highscore-Spiel ab.

Welches der fünf kostenlosen Steam-Spiele werdet ihr zuerst ausprobieren? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

Öffnet in einem neuen Tab