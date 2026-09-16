Space Menace auf Steam gratis sichern – bis 23. September 2026 um 19 Uhr

Steam-Nutzer können sich derzeit das Weltraum-Strategiespiel Space Menace dauerhaft kostenlos sichern. Die Aktion läuft noch bis zum 23. September 2026 um 19 Uhr deutscher Zeit und bietet damit ein begrenztes Zeitfenster zum Beanspruchen des Titels.

Eine sofortige Installation ist nicht erforderlich. Sobald Space Menace über die Schaltfläche Zur Bibliothek hinzufügen mit dem eigenen Steam-Konto verknüpft wurde, bleibt das Spiel auch nach dem Ende der Gratisaktion dauerhaft in der Sammlung.

Weltraumstrategie mit eigener Flotte

Was bietet Space Menace? Das im November 2022 veröffentlichte Sci-Fi-Echtzeit-Strategiespiel versetzt euch in die Rolle eines Weltraumkapitäns, der nach Reichtum und Ruhm strebt. Zu Beginn steht lediglich ein einzelnes Schiff zur Verfügung, aus dem im Laufe der Kampagne eine schlagkräftige Flotte entstehen soll.

Für den Fortschritt erledigt ihr freiberufliche Missionen, sammelt wertvolle Ressourcen und stellt euch gegnerischen Schiffen in taktischen 2D-Gefechten aus der Vogelperspektive. Erbeutete Credits und Materialien fließen anschließend in neue Schiffe, Waffen, Unterstützungseinheiten und weitere Verbesserungen.

Die wichtigsten Spielelemente im Überblick:

Taktische 2D-Echtzeit-Kämpfe aus der Vogelperspektive

Freiberufliche Missionen mit unterschiedlichen Aufgaben

Sammeln und Verwalten wichtiger Ressourcen

Ausbau der eigenen Flotte mit zusätzlichen Schiffen

Umfangreiche Ausrüstungsoptionen zur individuellen Anpassung

Entscheidungen beeinflussen außerdem das Verhältnis zu verschiedenen Fraktionen innerhalb der Galaxie. Wer alle Herausforderungen abschließen möchte, kann insgesamt sieben Steam-Erfolge freischalten. Eine deutsche Benutzeroberfläche wird ebenfalls unterstützt.

Gemischte Reaktionen auf Steam

Wie kommt das Strategiespiel bei der Community an? Die bisherigen Nutzerrezensionen fallen gemischt aus. Gelobt werden unter anderem das zugängliche Flottenmanagement, die zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten und die Kombination aus taktischen Kämpfen und Ressourcenverwaltung.

Kritik gibt es vor allem an der langfristigen Abwechslung. Sobald eine mächtige Flotte aufgebaut wurde, können sich Missionen und Gefechte laut einigen Bewertungen wiederholen. Durch die kostenlose Aktion lässt sich allerdings ohne finanzielles Risiko ausprobieren, ob das Konzept den eigenen Geschmack trifft.

Space Menace war das erste Steam-Spiel des unabhängigen Entwicklers und Publishers Only4Gamers. Im Juli 2025 folgte mit Space Menace 2 ein umfangreicherer Nachfolger. Am 11. September 2026 erschien außerdem AstroDig, das Bergbau, Basenverteidigung und Sci-Fi-Strategie miteinander verbindet.

Nur wenige Tage zum Beanspruchen

Wie lange bleibt Space Menace kostenlos? Interessierte haben bis zum 23. September 2026 um 19 Uhr deutscher Zeit Gelegenheit, den Titel ihrem Steam-Konto hinzuzufügen. Danach endet die Aktion und Space Menace wird wieder kostenpflichtig angeboten.

Steam bewirbt derartige Gratisangebote häufig nur zurückhaltend. Ein regelmäßiger Blick auf zeitlich begrenzte Free-to-Keep-Aktionen kann sich daher lohnen, denn beanspruchte Spiele verbleiben dauerhaft in der persönlichen Bibliothek.

Werdet ihr Space Menace kostenlos mitnehmen und eure eigene Weltraumflotte aufbauen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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