Diablo 5 setzt auf eine Karawane statt Städte – so funktioniert das Lager

Blizzard schlägt mit Diablo 5 eine deutlich erzählerischere Richtung ein. Das kommende Action-Rollenspiel übernimmt zwar nicht einfach das komplette Lagersystem aus Baldur’s Gate 3, orientiert sich mit seiner neuen Karawane aber bewusst an den Ruheorten klassischer Rollenspiele.

Die Karawane ersetzt in Diablo V weitgehend die vertrauten Städte und sicheren Stützpunkte. Das passt zur düsteren Ausgangslage des Spiels, denn Diablo hat Sanktuario erobert, die früheren Helden sind gescheitert und große Teile der bekannten Welt liegen in Trümmern.

Die Karawane als beweglicher Rückzugsort

Wie funktioniert die Karawane in Diablo 5? Während der Reise sammeln Fans Überlebende und Verbündete um sich, die gemeinsam durch das verwüstete Sanktuario ziehen. Einige dieser Figuren übernehmen die Aufgaben klassischer Händler, während andere als Begleiter auftreten und eigene Geschichten, Ziele sowie Persönlichkeiten mitbringen.

In der Karawane können Abenteurer ihre Ausrüstung beim Schmied verbessern, Tränke auffüllen und weitere Vorbereitungen für den nächsten Ausflug treffen. Damit übernimmt das Lager eine ähnliche Funktion wie der Campingplatz in Baldur’s Gate 3, bleibt aber stärker auf das schnelle und beuteorientierte Spielprinzip von Diablo zugeschnitten.

Narrative Director Jennifer Hepler erklärte während einer Entwicklerveranstaltung zur BlizzCon 2026, dass traditionelle Rollenspiele einen direkten Einfluss auf dieses System hatten.

Die Karawane bringt einige der besten Elemente traditioneller Rollenspiele in das Action-Rollenspiel-Format von Diablo. Sie bietet eine Art Lagerplatz wie in Baldur’s Gate oder Dragon Age, an dem ihr mit euren Begleitern interagieren könnt. Es werden jedoch keine Dragon-Age-Begleiter sein, deren Fähigkeiten und Kleidung ihr vollständig verwaltet. Dafür besitzen sie eigene Persönlichkeiten.

Hepler bringt reichlich Erfahrung mit klassischen Rollenspielen mit. Zu ihren früheren Projekten gehören Dragon Age: Origins, Dragon Age 2, Star Wars: The Old Republic, Game of Thrones Ascent, Dragon Age: Inquisition und Unavowed. Dieses Wissen soll dabei helfen, die schnelle Diablo-Formel mit stärkeren Figuren und persönlichen Geschichten zu verbinden.

Ein wachsendes Zuhause in einer zerstörten Welt

Welche Bedeutung hat die Karawane für die Geschichte? Das mobile Lager soll zugleich den Fortschritt innerhalb der Kampagne sichtbar machen. Zu Beginn handelt es sich lediglich um eine kleine Gruppe von Überlebenden, doch mit jedem neuen Verbündeten wächst daraus eine lebendige Gemeinschaft.

Blizzard hat bereits eine ehemalige Schwester des Verborgenen Auges und einen gestrandeten Schatzgoblin als mögliche Mitglieder vorgestellt. Letzterer sucht offenbar nach einem neuen Lebenssinn, nachdem Gier in der zerstörten Welt ihren bisherigen Stellenwert verloren hat. Solche Charaktere sollen zeigen, dass die Karawane mehr als ein Menü für Händler und Handwerker ist.

Der mobile Rückzugsort bildet außerdem einen bewussten Kontrast zur gefährlichen Spielwelt. Gelände, interessante Orte, Monster und Belohnungen können sich bei einer Rückkehr verändern. Sichere Städte würden laut dem Konzept nicht zu einem Sanktuario passen, das permanent unter Diablos Einfluss steht.

Der lange Weg bis zur Veröffentlichung

Wann erscheint Diablo 5? Blizzard kündigte Diablo V am 12. September 2026 im Rahmen der BlizzCon 2026 offiziell an. Die Veröffentlichung ist für das Frühjahr 2029 geplant, weshalb sich zahlreiche Einzelheiten zur Karawane und zu den Begleitern während der Entwicklung noch verändern können.

Bestätigt sind bislang die Klassen Dämonenjäger, Mönch und Pestritter. Der Pestritter ist eine komplett neue Klasse, die Krankheiten und Pestilenz gegen die Horden der Hölle einsetzt. Ab 2027 möchte Blizzard regelmäßig weitere Einblicke in Klassen, Systeme und den Entwicklungsfortschritt geben.

Die Inspiration durch Baldur’s Gate 3 könnte Diablo 5 ein stärkeres Gemeinschaftsgefühl verleihen, ohne das typische Tempo der Reihe auszubremsen. Entscheidend wird sein, ob die Begleiter tatsächlich erinnerungswürdige Persönlichkeiten werden oder die Karawane am Ende hauptsächlich als bewegliche Händlerzentrale dient.

Wie gefällt euch die Idee einer wachsenden Karawane anstelle klassischer Städte und sicherer Orte? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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