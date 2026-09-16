Game of Thrones Legends – Stark-Beschwörung Hand of the King startet 2026

Jon Snow kehrt erneut nach Westeros zurück. Allerdings handelt es sich dabei nicht um die Wiederaufnahme des zeitweise geplanten Serienablegers, sondern um einen neuen Auftritt im Mobile-Rollenspiel Game of Thrones: Legends.

Im zeitlich begrenzten Beschwörungsevent Hand of the King steht die Stark-Familie im Mittelpunkt. Neben Jon Snow können Fans mehrere legendäre Champions aus Winterfell erhalten und daraus ein thematisch passendes Team zusammenstellen.

Die Rückkehr des Königs des Nordens

Wann startet das neue Hand of the King Event? Die Beschwörung beginnt am 23. September 2026 um 10 Uhr deutscher Zeit. Anschließend bleibt das Event bis zum 21. Oktober 2026 um 8 Uhr verfügbar.

Jon Snow tritt dabei in seiner legendären Variante König des Nordens auf. Der Charakter ist zwar bereits aus früheren Beschwörungen und Belohnungssystemen bekannt, rückt durch Hand of the King aber wieder prominent in den Fokus.

Für Beschwörungen werden Exalted Tokens benötigt. Zynga führte diese Ressource im Juni 2026 ein, um den Zugang zu neuen und besonders begehrten Champions neu zu organisieren. Die Tokens lassen sich unter anderem über Material Trials, Proving Grounds und ausgewählte Goldroad-Belohnungen verdienen. Alternativ kann bei entsprechenden Bannern auch Gold eingesetzt werden.

Das vollständige Stark-Aufgebot

Welche legendären Champions sind im Event enthalten? Hand of the King vereint sechs bekannte Mitglieder und Verbündete der Stark-Familie. Damit bietet sich das Event besonders für Fans an, die ihre Sammlung aus Winterfell erweitern oder ein vollständiges Stark-Team aufbauen möchten.

Ned Stark

Sansa Stark

Arya Stark

Catelyn Stark

Robb Stark

Jon Snow in der Variante König des Nordens

Eine Beschwörung garantiert allerdings nicht automatisch einen vollständig freigeschalteten Champion. In Game of Thrones: Legends erhalten Nutzer in der Regel Charakterfragmente, die zum Freischalten und anschließenden Verbessern der jeweiligen Figur benötigt werden. Die Ergebnisse bleiben zufallsabhängig.

Das von Zynga entwickelte Game of Thrones: Legends erschien am 25. Juli 2024 für Android und iOS. Das kostenlose Match-3-Rollenspiel verbindet Puzzle-Kämpfe mit Charakterentwicklung und greift Figuren sowie Ereignisse aus Game of Thrones und House of the Dragon auf. Im Google Play Store kommt der Titel inzwischen auf mehr als eine Million Downloads.

Weitere Westeros-Abenteuer

Wie geht es mit Game of Thrones im Gaming-Bereich weiter? Game of Thrones: Legends wird regelmäßig mit neuen Beschwörungen, Champions und zeitlich begrenzten Events versorgt. Hand of the King dürfte dabei vor allem wegen der gebündelten Rückkehr der Stark-Familie zu den auffälligsten Aktionen des Septembers 2026 gehören.

Auch abseits des Mobile-Titels bleibt die Marke präsent. Mit Game of Thrones: War for Westeros befindet sich ein Echtzeitstrategiespiel für den PC in Entwicklung, das nach einer Verschiebung Anfang 2027 erscheinen soll. Jon Snow wird auch dort zu den bekannten Figuren gehören, die auf den Schlachtfeldern von Westeros eingesetzt werden können.

Werdet ihr eure Exalted Tokens für Jon Snow und die Familie Stark einsetzen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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