Dragonfire-Event bringt 5 House of the Dragon Drachen zurück bis 24. August

In Game of Thrones: Dragonfire kehren fünf bekannte Drachen aus House of the Dragon für begrenzte Zeit in die Brutstätte zurück. Die Aktion begleitet das Finale der dritten Staffel und erhöht die Chancen, Sheepstealer, Vermax, Tessarion, Sunfyre und Moondancer für die eigene Armee zu erhalten.

Das Event läuft bis zum 24. August 2026 um 16 Uhr deutscher Zeit. Wer einen der fünf Drachen bislang verpasst hat, bekommt damit eine weitere Gelegenheit, die eigene Sammlung um mächtige Einheiten mit individuellen Fähigkeiten zu erweitern.

Fünf Rückkehrer für die Brutstätte

Welche Drachen können während des Events erhalten werden? Alle fünf Kreaturen orientieren sich an ihren Auftritten in House of the Dragon. Neben individuellen Modellen und Soundeffekten unterscheiden sie sich durch passive Gewohnheitsfähigkeiten, Truppenaffinitäten, Seltenheitsstufen und strategische Synergien.

Folgende Drachen stehen mit erhöhten Fundchancen zur Verfügung:

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Sheepstealer: Der mit Rhaena Targaryen verbundene Drache gehört zur legendären Seltenheitsstufe und übernimmt die Rolle eines Jägers.

Der mit Rhaena Targaryen verbundene Drache gehört zur legendären Seltenheitsstufe und übernimmt die Rolle eines Jägers. Vermax: Der Drache von Jacaerys Velaryon ist eine epische Kriegereinheit.

Der Drache von Jacaerys Velaryon ist eine epische Kriegereinheit. Tessarion: Daeron Targaryens Drache wird als epischer Champion eingeordnet.

Daeron Targaryens Drache wird als epischer Champion eingeordnet. Sunfyre: Der goldene Drache von Aegon II gehört zur legendären Seltenheitsstufe und erfüllt die Rolle eines Wächters.

Der goldene Drache von Aegon II gehört zur legendären Seltenheitsstufe und erfüllt die Rolle eines Wächters. Moondancer: Baela Targaryens schneller Drache ist eine legendäre Kriegereinheit.

Die unterschiedlichen Rollen sind mehr als eine kosmetische Einteilung. Sie beeinflussen, mit welchen Truppen und weiteren Drachen eine Kreatur besonders gut harmoniert. Für taktisch ausgerichtete Fans kann sich deshalb auch ein Rückkehrer lohnen, der nicht nur wegen seiner Serienvorlage interessant ist.

Caraxes als zusätzliche Belohnung

Wie lässt sich Caraxes kostenlos freischalten? Parallel zum Drachenevent läuft eine Aktion rund um die dritte Staffel von House of the Dragon. Nutzer mit einem aktiven HBO Max Abonnement und einem Warner Bros. Games Konto können beide Accounts miteinander verbinden und durch das Anschauen der Staffel Belohnungen für Game of Thrones: Dragonfire erhalten.

Jede der insgesamt acht Episoden schaltet weitere Inhalte frei. Wer alle Folgen der dritten Staffel ansieht, erhält Daemon Targaryens schlangenartigen Drachen Caraxes sowie zusätzliche Ingame-Währung. Die Kontoverknüpfung und das Freischalten der Belohnungen sind bis zum 1. Oktober 2026 möglich.

Game of Thrones: Dragonfire erschien am 2. Juni 2026 als kostenloses 4X-Strategiespiel für iOS und Android. Darin übernehmen Fans die Rolle eines valyrischen Nachfahren, ziehen Drachen auf, errichten eine Armee und kämpfen auf einer kachelbasierten Karte um die Kontrolle über Westeros.

Millionen Drachen seit dem Start

Wie erfolgreich verlief die erste Saison von Game of Thrones: Dragonfire? Zum Abschluss der ersten Ingame-Saison veröffentlichte Warner Bros. Games mehrere Statistiken aus der Community. Seit dem Start wurden mehr als sechs Millionen Drachen ausgebrütet und über zwei Millionen Invasoren der Triarchie besiegt.

Zusätzlich fielen mehr als 1,8 Millionen Soldaten der Hohenturm-Armee in den virtuellen Schlachten. Besonders beeindruckend ist die Zahl der eingesammelten Relikte, die inzwischen bei insgesamt 646.684.339 liegt.

Welchen der fünf zurückkehrenden Drachen würdet ihr am liebsten in eure Armee aufnehmen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.