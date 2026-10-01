Game of Thrones Legends – Lord of the Hightower Summon startet am 7. Oktober

Die Hightowers rücken in Game of Thrones: Legends erneut ins Rampenlicht. Zynga hat mit Lord of the Hightower eine neue Beschwörungsaktion angekündigt, die mehrere legendäre Champions aus dem Umfeld von House of the Dragon zusammenführt.

Bei Lord of the Hightower handelt es sich nicht um ein eigenständiges Spiel, sondern um ein zeitlich begrenztes Summon im mobilen Puzzle-Rollenspiel. Im Mittelpunkt stehen das einflussreiche Haus Hightower, seine wichtigsten Vertreter und mehrere eng mit dem Tanz der Drachen verbundene Figuren.

Der Termin für Lord of the Hightower

Wann startet Lord of the Hightower? Das neue Summon beginnt am 7. Oktober 2026 um 10 Uhr deutscher Zeit. Anschließend bleibt die Beschwörungsaktion knapp vier Wochen lang verfügbar.

Das Ende ist für den 4. November 2026 um 8 Uhr deutscher Zeit vorgesehen. Während dieses Zeitraums können Fans die zugehörigen legendären Champions über das Beschwörungssystem von Game of Thrones: Legends erhalten.

Wie üblich basiert das Freischalten der Figuren auf Champion-Splittern und zufallsabhängigen Beschwörungen. Entsprechende Ressourcen lassen sich im Spiel verdienen oder teilweise über Käufe erhalten, weshalb ein bestimmter Champion nicht automatisch garantiert ist.

Diese legendären Champions sind dabei

Welche Figuren gehören zum neuen Summon? Lord of the Hightower umfasst insgesamt sechs legendäre Champions. Neben drei Mitgliedern des Hauses Hightower sind auch zentrale Figuren des Konflikts zwischen den Grünen und den Schwarzen vertreten.

Ormund Hightower

Ser Gwayne Hightower

Otto Hightower

Rhaenyra Targaryen

Aegon II. Targaryen

Sunfyre

Ormund, Gwayne und Otto Hightower bilden den namensgebenden Kern der Aktion. Besonders Otto spielt als politischer Strippenzieher und Hand des Königs eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung von Aegon II. Targaryen.

Mit Rhaenyra Targaryen befindet sich zugleich die wichtigste Gegenspielerin der Grünen im Aufgebot. Der goldene Drache Sunfyre komplettiert die Auswahl und dürfte vor allem für Fans interessant sein, die ihre auf Feuer und Targaryen ausgerichteten Teams verstärken möchten.

Ein aktiver Herbst in Westeros

Warum ist die Aktion für Fans interessant? Die Hightowers gehören zu den ältesten und mächtigsten Familien in Westeros. Während sie in der ursprünglichen Game of Thrones-Serie eher im Hintergrund stehen, nehmen sie in House of the Dragon eine zentrale Position im Kampf um den Eisernen Thron ein.

Game of Thrones: Legends erschien 2024 für Mobilgeräte und verbindet klassische Match-3-Mechaniken mit Rollenspielelementen. Über regelmäßig wechselnde Events und Summons erweitert Zynga das verfügbare Aufgebot mit bekannten Charakteren, Drachen und unterschiedlichen Versionen einzelner Figuren.

Auch abseits des Mobile-Titels bleibt die Marke im Gaming-Bereich präsent. Mit Game of Thrones: War for Westeros befindet sich außerdem ein Echtzeitstrategiespiel in Entwicklung, das große Schlachten und alternative Szenarien aus Westeros aufgreifen soll.

Welche der sechs legendären Figuren möchtet ihr bei Lord of the Hightower unbedingt beschwören? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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