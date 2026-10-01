ESO Update 51 – So funktionieren High Seas of Tamriel und das Nowhere Vault

The Elder Scrolls Online erweitert Tamriel mit Update 51 um ungewöhnlich experimentelle Inhalte. Seit dem 30. September 2026 läuft das zeitlich begrenzte Event High Seas of Tamriel, das Seeschlachten, Unterwassererkundung und Schatzsuchen miteinander verbindet.

Das kostenlose Basisupdate selbst erschien bereits am 28. September 2026 für PC, Mac, PlayStation und Xbox. Neben dem Piratenabenteuer gehören das neue Gerüchtesystem und das magische Nowhere Vault zu den wichtigsten Neuerungen.

Piratenkämpfe auf dem Abeceanischen Meer

Wie funktionieren die Schiffskämpfe in The Elder Scrolls Online? High Seas of Tamriel lässt euch kein Schiff frei über den Ozean steuern. Stattdessen verteidigt ihr euer eigenes Deck gegen Entertruppen, löscht Brände und greift das gegnerische Schiff an, bevor die eigene Besatzung untergeht.

Den Auftakt bildet eine Einführungsquest an der Goldküste in der Nähe von Anwil. Anschließend wird eine tägliche Aufgabe freigeschaltet, die euch auf das Abeceanische Meer führt. Dort bekämpft ihr zunächst Maormer auf einem feindlichen Schiff, bevor ihr zum Meeresboden hinabtaucht.

Unter Wasser verändern sich Bewegung und Erkundung deutlich. Ihr könnt springen, Geheimnisse entdecken, versunkene Truhen öffnen und mit euren gewohnten Waffen sowie Fähigkeiten gegen Meereskreaturen und mehrere Bosse antreten. Das Event lässt sich allein bewältigen, passt Schwierigkeit und Anzahl der Gegner in einer Gruppe jedoch entsprechend an.

Für den Abschluss warten Tiefenplünderungskisten mit zahlreichen möglichen Belohnungen. Dazu gehören 300 Handelsbarren aus der ersten goldenen Kiste des Tages sowie Schatzkarten, nautische Einrichtungsgegenstände, Antiquitätenhinweise und Stilseiten. Außerdem könnt ihr Fragmente für das Reittier Sonnenspaltgrotten-Ornaug sammeln und euch eine auffällige Piratenperücke samt Hut sichern.

High Seas of Tamriel bleibt bis zum 14. Oktober 2026 aktiv. Ergänzend läuft eine zeitlich begrenzte Golden-Pursuits-Kampagne, über die Teile des abeceanischen Rüstungsstils und weitere Belohnungen freigeschaltet werden können.

Ein wandelbares Gewölbe für geschickte Diebe

Was erwartet euch im Nowhere Vault? Das neue Gewölbe ist ein permanenter Bestandteil von Update 51 und besteht aus drei zufällig zusammengestellten Flügeln. Räume, Herausforderungen und Reihenfolge verändern sich bei jedem Durchgang, wodurch keine Erkundung exakt wie die vorherige ablaufen soll.

Im Inneren warten Rätsel, Schleichpassagen, Navigationsaufgaben und Kämpfe. Der ungewöhnliche NPC Urli führt euch in das zwischen verschiedenen Reichen schwebende Labyrinth. Fast jeder Raum besitzt zudem ein verborgenes Ziel, das mit dem neuen Gerüchtesystem verbunden ist.

Für den Eintritt benötigt ihr mindestens einen Wundersamen Nirgendwo-Schlüssel. Diese handelbaren Schlüssel können unter anderem bei Raubzügen, Diebesgut, Gewölben, Weltbossen, Schatztruhen, dynamischen Begegnungen und Gerüchten erbeutet werden. Weitere Schlüssel lassen sich innerhalb des Gewölbes einsetzen, um besondere Truhen mit zusätzlichen Schätzen zu öffnen.

Update 51 stellt damit sowohl Piraten als auch Diebe zufrieden und zeigt, welche Richtung das neue Saisonmodell von The Elder Scrolls Online einschlägt. Am 21. Oktober 2026 folgt Saison 2 mit weiteren Inhalten, darunter Solo-Versionen ausgewählter Verliese.

Freut ihr euch mehr auf die Schiffskämpfe von High Seas of Tamriel oder auf die wechselnden Rätsel im Nowhere Vault? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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