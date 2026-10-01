Für GTA 6 war Rockstar nachts mit Ex-Polizisten in Florida unterwegs

Vice City ist von Miami inspiriert. Für GTA 6 wollte Rockstar aber offenbar mehr einfangen als die bekannte Skyline und die Strände: Das Team hat über Jahre in Südflorida recherchiert, um auch die Orte und Menschen jenseits der Touristenmotive kennenzulernen. Darüber spricht Rockstars Narrative-Chef Rupert Humphries in der neuen Titelgeschichte von Game Informer.

Die Recherche führte die Entwickler an Strände und in Nachtclubs, aber auch in die Everglades und auf die Inselkette der Florida Keys. Nachts fuhren sie laut Humphries zudem mit ehemaligen Polizisten durch verschiedene Gegenden. Selbst Stripclubs gehörten zu den besuchten Orten. Rockstar wollte die unterschiedlichen Seiten Floridas vor Ort erleben, bevor es daraus den fiktiven Bundesstaat Leonida formte.

Leonida soll mehr sein als ein neues Vice City

Wer die bisherigen Trailer und neuen Screenshots betrachtet, sieht bereits, wie unterschiedlich die Schauplätze ausfallen: dichte Straßen und Nachtleben in Vice City, Küstenabschnitte, kleinere Orte und weitläufige Feuchtgebiete. Die Besuche vor Ort halfen Rockstar dabei, diese Gegenden mit eigenen Details und einer glaubwürdigen Atmosphäre auszustatten. Die Game-Informer-Titelgeschichte legt ihren Schwerpunkt ausdrücklich darauf, wie das Studio seine Florida-Vorlage für GTA 6 umgesetzt hat.

Gerade die nächtlichen Fahrten mit ehemaligen Polizisten sind ein interessanter Einblick in diese Arbeit. Ein Ort verändert sich nach Einbruch der Dunkelheit: Andere Menschen sind unterwegs, manche Straßen werden voller, andere leerer. Was Rockstar aus den Gesprächen und Beobachtungen konkret für Missionen oder das Polizeisystem übernommen hat, geht aus Humphries’ Schilderung allerdings nicht hervor.

Die Recherche betraf auch Leonidas Natur. Rockstar hat für GTA 6 inzwischen mehr als 170 Tierarten angekündigt, darunter Tiere aus den Sümpfen, von der Küste und aus den Gewässern. Welche Arten bislang bekannt sind, sammeln wir in unserer Übersicht zu den Tieren in GTA 6.

Humphries’ Erzählung macht vor allem deutlich, welchen Aufwand Rockstar in die Vorlage seiner Spielwelt gesteckt hat. Wie sich diese Beobachtungen beim Spielen bemerkbar machen, können wir ab dem 19. November 2026 selbst erkunden: Dann erscheint GTA 6 für PS5 und Xbox Series X|S.

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