GTA 6 bietet mehr als Verfolgungsjagden: In Leonida könnt ihr tauchen, Minigolf spielen und die Sümpfe erkunden

In GTA 6 sollen Jason und Lucia auch abseits ihrer kriminellen Geschäfte reichlich zu tun bekommen. Eine neue Titelgeschichte von Game Informer nennt mehrere Aktivitäten, denen die beiden in Leonida nachgehen können. Die Auswahl reicht von Billard und Minigolf über Straßenrennen bis zum Tauchen und zu Fahrten mit einem Airboat durch die Sümpfe.

Gerade die Aktivitäten auf dem Wasser passen zu dem Bild, das Rockstar bisher von Leonida gezeichnet hat. Im Spiel gibt es Strände, Inseln und ausgedehnte Sumpfgebiete. Laut dem Bericht könnt ihr dort Kajak und Jetski fahren, tauchen und ein Airboat steuern. Damit dürften sich die Gewässer auf unterschiedliche Weise erkunden lassen, vom gemächlichen Ausflug bis zur schnellen Fahrt durch flache Sumpfkanäle. Welche Aufgaben oder Belohnungen damit verbunden sind, bleibt vorerst offen.

Was könnt ihr in GTA 6 abseits der Story unternehmen?

Game Informer nennt die folgenden Aktivitäten und Orte:

Basejumping

Billard

Training im Fitnessstudio

Kajakfahren

Minigolf

Tauchen

Straßenrennen und Offroad-Rennen

Zoobesuche

Fahrten mit Airboats

Jetski

PlayCentral Community Was haltet ihr von Rockstars GTA-6-Sammlerbox? Umfrage wird geladen … Die Box gefällt mir – ich würde sie kaufen.

Die Idee gefällt mir, aber 400 Euro sind zu viel.

Für den Preis müsste GTA 6 dabei sein.

Ich hätte lieber eine Box mit Jason und Lucia.

Sammlerboxen interessieren mich nicht. Für die Abstimmung wird JavaScript benötigt.

Einige Punkte dürften GTA-Fans vertraut vorkommen. Rennen und Freizeitbeschäftigungen gehören seit Langem zur Reihe. Die neue Liste zeigt aber auch, wie Rockstar die unterschiedlichen Landschaften von Leonida nutzen will: Wer keine Lust auf die Straßen von Vice City hat, kann sich offenbar auf dem Wasser oder in den ländlicheren Regionen beschäftigen.

Besonders neugierig macht das Tauchen. Der Bericht bestätigt es als Aktivität, verrät aber noch nicht, ob unter Wasser eigene Aufgaben, Sammelobjekte oder besondere Orte warten. Das lässt sich aus der bloßen Nennung nicht ableiten. Bei den Zoos ist die Formulierung ebenfalls wichtig: Sie werden als Orte genannt, die ihr besuchen könnt. Ein Zoo-Minispiel oder eine bestimmte Funktion ist damit bislang nicht angekündigt.

Bildquelle: Rockstar Games

Wie umfangreich sind die Nebenaktivitäten?

Das ist derzeit die entscheidende offene Frage. Die Liste sagt, was grundsätzlich möglich sein soll, aber noch wenig darüber, wie tief die einzelnen Beschäftigungen ausgearbeitet sind. Bei Minigolf und Billard liegt ein spielbares Minispiel nahe; zu Regeln, Spielorten oder einem möglichen Mehrspielermodus liefert der Bericht jedoch keine Details. Auch ob sich die Aktivitäten mit beiden Hauptfiguren gleichermaßen spielen lassen, wird aus der Aufzählung nicht ersichtlich.

Ähnlich sieht es beim Fitnessstudio aus. Dass es auf der Liste steht, bestätigt noch kein System, mit dem sich Jasons oder Lucias Fähigkeiten durch regelmäßiges Training steigern lassen. Wer bei der Erwähnung sofort an ältere GTA-Teile denkt, sollte mit solchen Schlüssen warten, bis Rockstar die Mechanik genauer zeigt.

Dennoch macht die Auswahl deutlich, dass Leonida mehr sein soll als eine Kulisse für Missionen. Zwischen Vice City, Küste und Sümpfen sollen Spieler immer wieder Gründe finden, von der Hauptgeschichte abzuschweifen. GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X|S.

Welche der genannten Aktivitäten würdet ihr zuerst ausprobieren?

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