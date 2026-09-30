WoW Forever auf Konsole – was am Brasilien-Leak wirklich dran ist

Die Gerüchte um eine Konsolenversion von World of Warcraft sind zurück. Auslöser ist diesmal eine brasilianische Altersfreigabe für World of Warcraft: Forever, in der vorübergehend mehrere Konsolen als Plattformen aufgeführt waren.

Der Eintrag erhielt eine Freigabe ab 14 Jahren und wurde am 28. September 2026 im brasilianischen Amtsblatt veröffentlicht. Inzwischen nennt die Datenbank allerdings nur noch den PC, weshalb die vermeintliche Enthüllung mit großer Vorsicht betrachtet werden sollte.

Der auffällige Eintrag aus Brasilien

Welche Konsolen wurden ursprünglich aufgeführt? In der ersten Fassung der Alterseinstufung waren ungewöhnlich viele Systeme genannt. Neben drei PlayStation-Generationen tauchten auch Konsolen von Nintendo und Microsoft auf.

PlayStation 3

PlayStation 4

PlayStation 5

Nintendo Switch

Xbox One

Xbox Series X und Xbox Series S

Dass diese Angaben nachträglich entfernt wurden, spricht eher für einen fehlerhaften Datenbankeintrag als für eine bevorstehende Ankündigung. Komplett bedeutungslos ist die Einstufung dennoch nicht, da die Veröffentlichung im Amtsblatt auf eine reguläre Prüfung durch das brasilianische Justizministerium hindeutet.

Brasilianische Alterseinstufungen haben in der Vergangenheit durchaus unangekündigte Spiele vorweggenommen. Sie lagen jedoch nicht immer richtig. Bereits im Juli 2020 wurde World of Warcraft dort für die Xbox Series X gelistet. Blizzard stellte anschließend klar, dass diese Plattformangabe irrtümlich hinzugefügt worden war.

Blizzard erleichtert die Controller-Steuerung

Warum wirken Konsolenversionen plötzlich wieder denkbar? World of Warcraft: Forever erhält eine offizielle Gamepad-Unterstützung. Blizzard begründet diesen Schritt mit dem langsameren Kampfsystem der neuen WoW-Variante, das sich gut für die Bedienung mit einem Controller eigne.

Die angepasste Benutzeroberfläche umfasst unter anderem radiale Menüs und zusätzliche Belegungsmöglichkeiten über die Schultertasten. Damit entfällt eine der größten technischen Hürden für eine mögliche Konsolenfassung. Blizzard betont bislang allerdings, dass der Fokus weiterhin auf dem PC liegt.

World of Warcraft: Forever erscheint weltweit am 4. November 2026 und wird als dauerhaft weiterentwickelte Neuinterpretation des ursprünglichen Azeroth positioniert. Das Projekt bietet neue Gebiete, Quests und Dungeons, überarbeitete Klassen sowie die neue spielbare Volksgruppe der Himmelsgeborenen.

Eine Konsolenversion bleibt unbestätigt

Wie realistisch ist World of Warcraft für Konsolen? Grundsätzlich hätte eine Portierung strategische Vorteile. Seit der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft im Jahr 2023 wäre vor allem eine Xbox-Version naheliegend, während zusätzliche Plattformen neue Zielgruppen für das langlebige MMORPG erschließen könnten.

Auch Blizzard hat die Idee in der Vergangenheit nie endgültig ausgeschlossen. Eine offizielle Ankündigung oder Bestätigung, dass sich eine Konsolenversion bereits in Entwicklung befindet, gibt es aber weiterhin nicht. Der korrigierte brasilianische Eintrag liefert deshalb keinen belastbaren Beweis.

Bis Blizzard selbst konkrete Plattformen nennt, bleibt World of Warcraft einschließlich World of Warcraft: Forever ein PC-Spiel. Die native Controller-Unterstützung zeigt jedoch, dass sich Azeroth technisch stärker als je zuvor für einen möglichen Sprung auf Konsolen vorbereitet.

Würdet ihr World of Warcraft gerne auf Xbox, PlayStation oder Nintendo Switch spielen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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