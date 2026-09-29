Toy Story Klassiker verschwinden aus dem PlayStation Store – Zugriff weg für Plus Premium

Drei klassische Spiele aus dem Toy Story Universum sind Ende September 2026 aus dem PlayStation Store verschwunden. Betroffen sind Umsetzungen älterer PlayStation und PSP Titel, die zuvor auf PS4 und PS5 erhältlich waren und teilweise zum Klassikerkatalog von PlayStation Plus Premium gehörten.

Die Entfernung trifft nicht nur Interessierte, die sich die Klassiker noch sichern wollten. Auch Premium-Abonnenten können die betroffenen Spiele nicht länger über ihre Mitgliedschaft starten, selbst wenn sie zuvor heruntergeladen und auf der Konsole installiert wurden.

Diese drei Klassiker sind betroffen

Welche Spiele wurden aus dem PlayStation Store entfernt? Insgesamt handelt es sich um drei Abenteuer mit Buzz Lightyear, Woody und weiteren bekannten Figuren aus dem Pixar-Franchise. Alle Titel waren als emulierte Fassungen für PS4 und PS5 verfügbar.

Disney Pixar Buzz Lightyear of Star Command

Disney Pixar Toy Story 2: Buzz Lightyear eilt zu Hilfe!

Disney Pixar Toy Story 3 in der ursprünglichen PSP-Version

Toy Story 2 und die PSP-Fassung von Toy Story 3 verließen PlayStation Plus Premium bereits am 15. September 2026 im Rahmen der regulären Katalogrotation. Buzz Lightyear of Star Command blieb etwas länger verfügbar und wurde offenbar erst am 29. September 2026 entfernt.

Die drei Klassiker boten einige Komfortfunktionen, die in den ursprünglichen Versionen noch nicht enthalten waren. Dazu gehörten optimiertes Rendering, eine Rückspulfunktion, Schnellspeicherstände und anpassbare Videofilter. Damit ließen sich die älteren Veröffentlichungen auf modernen Konsolen deutlich komfortabler spielen.

Neue Veröffentlichungen stehen bereits bereit

Warum könnten die älteren Fassungen entfernt worden sein? Eine offizielle Begründung für die gemeinsame Entfernung liegt bislang nicht vor. Der Zeitpunkt dürfte allerdings mit zwei neuen Toy Story Veröffentlichungen zusammenhängen, die am 15. Oktober 2026 für PS4 und PS5 erscheinen sollen.

Disney Pixar Toy Story: Retro Roundup enthält unter anderem Toy Story 2: Buzz Lightyear eilt zu Hilfe! und Buzz Lightyear of Star Command. Die Sammlung umfasst insgesamt elf Konsolen und Handheld-Versionen mehrerer Disney Klassiker und ergänzt diese um Komfortfunktionen, Cheats sowie Hintergrundmaterial zur Entwicklung.

Parallel dazu erscheint Disney Pixar Toy Story 3 Complete Edition. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um die zuvor über PlayStation Plus Premium angebotene PSP-Fassung. Stattdessen kehrt die umfangreichere Konsolenversion mit Story-Modus, Toy-Box-Modus, lokalem Koop und zusätzlichen Inhalten zurück.

Wer die drei entfernten Klassiker bislang ausschließlich über PlayStation Plus Premium genutzt hat, verliert somit den Zugriff. Ein erneuter Kauf der bisherigen Einzelversionen ist im PlayStation Store ebenfalls nicht mehr möglich. Für Fans bleiben damit vorerst nur die kommenden Neuveröffentlichungen oder bereits erworbene Fassungen auf älteren Plattformen.

Wie findet ihr die Entfernung der drei Klassiker? Hättet ihr die ursprünglichen Einzelversionen lieber weiterhin im PlayStation Store gesehen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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