Ocarina of Time für Switch 2 – neues Video zeigt Zoras Reich im Detail

Nintendo gewährt einen neuen offiziellen Blick auf Zoras Reich in der Neuauflage von The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Ein aktuelles Video aus den japanischen Social-Media-Kanälen des Unternehmens zeigt, wie umfassend die bekannte Heimat der Zoras für Nintendo Switch 2 überarbeitet wurde.

Fans des 1998 veröffentlichten Originals dürften den Schauplatz sofort wiedererkennen. Gleichzeitig sorgen die deutlich detailliertere Umgebung, die moderne Beleuchtung und das aufgewertete Wasser dafür, dass Zoras Reich wesentlich lebendiger und atmosphärischer erscheint.

Ein Rundgang durch Zoras Reich

Was zeigt das neue Video zu Zoras Reich? Die Aufnahme beginnt mit einem weitläufigen Blick über das untere Wasserbecken und den Weg, der entlang der Felswände in das Innere des Gebiets führt. Besonders auffällig ist die neu gestaltete Architektur, die den grundsätzlichen Aufbau des Klassikers bewahrt, ihn aber mit zusätzlichen Details und einer deutlich größeren räumlichen Wirkung präsentiert.

Anschließend ist Link beim Erkunden des Gebiets zu sehen. Er steigt die bekannte Treppe hinauf, die zur Kammer von König Zora führt. Dadurch vermittelt das Material nicht nur einen Eindruck von der Kulisse, sondern zeigt auch, wie sich die Neuauflage während des eigentlichen Spielablaufs präsentiert.

Ein weiterer Ausschnitt zeigt Link, wie er vom Wasserfall in das darunterliegende Becken springt. Das Zusammenspiel aus Wasseroberfläche, Felsformationen und Licht gehört zu den auffälligsten Elementen der Präsentation. Nintendo scheint großen Wert darauf zu legen, den unverwechselbaren Charakter des ursprünglichen Schauplatzes zu erhalten und ihn gleichzeitig technisch auf den Stand einer modernen Produktion zu bringen.

Der Klassiker kehrt im November zurück

Wann erscheint The Legend of Zelda: Ocarina of Time? Die Neuauflage wird am 5. November 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2 veröffentlicht. Damit zählt das Action-Adventure zu den wichtigsten Titeln in Nintendos Programm für das Weihnachtsgeschäft 2026.

Inhaltlich begleitet das Abenteuer erneut Link auf seiner Reise durch Hyrule. Dabei wechselt er zwischen seiner Kindheit und seinem Leben als erwachsener Held, um Ganondorfs Pläne zu durchkreuzen. Neben Zoras Reich gehören zahlreiche weitere bekannte Regionen, Dungeons und Figuren aus dem Nintendo-64-Klassiker zum Spiel.

Das neue Material verdeutlicht, dass sich die Entwickler nicht mit einer einfachen technischen Überarbeitung zufriedengeben. Zoras Reich wirkt vertraut, erhält durch die neue Grafik aber eine eindrucksvollere Größe und Tiefe. Bis zur Veröffentlichung bleibt spannend, welche weiteren Orte Nintendo vorab ausführlicher präsentieren wird.

Wie gefällt euch die neue Version von Zoras Reich und welchen Schauplatz aus Ocarina of Time möchtet ihr als Nächstes sehen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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