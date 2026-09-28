Zelda TotK – Lebensgroßes beschädigtes Master-Schwert kostet über 500 Euro

Sammler mit einer Vorliebe für The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom dürfen sich auf ein besonders auffälliges Ausstellungsstück freuen. First 4 Figures bringt eine lebensgroße Nachbildung des beschädigten Master-Schwerts auf den Markt, das zu Beginn des Nintendo-Abenteuers durch Ganondorfs Miasma nahezu vollständig zerstört wird.

Die exklusive Variante gehört mit einem internationalen Herstellerpreis, der aktuell umgerechnet rund 527 Euro entspricht, klar zur gehobenen Preisklasse. Steuern, Versandkosten und mögliche Gebühren können den tatsächlichen Endpreis erhöhen. Der Hersteller nennt weiterhin das vierte Quartal 2026 als geplantes Release-Zeitfenster.

Lebensgroße Nachbildung mit Leuchteffekten

Welche Besonderheiten bietet das beschädigte Master-Schwert? Die Statue wurde im Maßstab 1:1 gestaltet und zeigt die legendäre Klinge auf einer detaillierten Basis aus Kunstharz. Das dunkle Miasma windet sich von dort am beschädigten Teil des Schwerts empor und greift damit eine der dramatischsten Szenen aus The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom auf.

Bei der exklusiven Ausgabe lassen sich sowohl der unbeschädigte Bereich der Klinge als auch das Miasma an der Basis durch LEDs beleuchten. Über einen goldenen Knopf in der Nähe der Parierstange können ein statischer sowie ein animierter Leuchtmodus aktiviert werden. Die Beleuchtung des Schwerts funktioniert auch dann, wenn es aus der Basis herausgenommen wurde.

Maßstab: 1:1

Höhe: 71,3 Zentimeter

Breite: 26,5 Zentimeter

Tiefe: 26,5 Zentimeter

Gewicht: 5 Kilogramm

Klinge aus ABS-Kunststoff

Griff aus Metall

Detaillierte Basis aus Kunstharz

Abnehmbares Master-Schwert

LED-Beleuchtung an Klinge und Basis bei der exklusiven Ausgabe

Limitierte Nummerierung

Authentifizierungskarte

Release und Verfügbarkeit in Deutschland

Wann erscheint die neue Zelda-Statue? First 4 Figures plant die Veröffentlichung im vierten Quartal 2026. Einen konkreten Erscheinungstag gibt es bislang nicht. Einzelne europäische Händler rechnen aufgrund der späteren Auslieferung allerdings erst im Februar oder März 2027 mit verfügbarer Ware.

Die exklusive LED-Ausgabe ist beim Hersteller inzwischen als ausverkauft gekennzeichnet und kann dort nicht regulär für Deutschland bestellt werden. Die Standardausführung ohne Leuchteffekte wird dagegen von deutschen Fachhändlern angeboten. Ein deutscher Händler führt sie derzeit für 514,90 Euro und nennt den Februar 2027 als geplanten Liefermonat.

Inhaltlich orientiert sich das Sammlerstück direkt an der Eröffnungssequenz von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Ganondorfs Miasma zerstört das Master-Schwert, verletzt Links rechten Arm und löst damit die Ereignisse aus, die Hyrule während des Kataklysmus erschüttern. Genau diesen beschädigten Zustand setzt First 4 Figures als imposantes Schaustück für Zelda-Sammlungen um.

Würdet ihr mehr als 500 Euro für diese lebensgroße Master-Schwert-Statue ausgeben oder reicht euch eine günstigere Zelda-Replik? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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