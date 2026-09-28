Splatoon 3-Splatoween 2026 – Zauberer, Ritter oder Ninja beim Splatfest

Nintendo bringt im Oktober 2026 ein weiteres Splatfest zu Splatoon 3. Passend zu Halloween verwandelt sich Splatsville erneut in eine schaurig bunte Partyzone, in der Inklinge und Oktolinge für eines von drei Teams in den Revierkampf ziehen.

Das Splatoween beginnt in Deutschland am 31. Oktober 2026 um 1:00 Uhr. Bis zum 1. November 2026 um 23:59 Uhr bleibt Zeit, Punkte für das bevorzugte Fantasy-Lager zu sammeln und damit den Gesamtsieg anzupeilen.

Drei Fantasy-Teams kämpfen um den Sieg

Welches Thema erwartet euch beim neuen Splatoon 3-Splatfest? Nintendo möchte wissen, welche Rolle Fans in einer Fantasy-Welt übernehmen würden. Zur Auswahl stehen drei bekannte Archetypen, die unterschiedliche Vorstellungen von Magie, Kampfkunst und Abenteuer verkörpern.

Team Zauberer

Team Ritter

Team Ninja

Während des Events werden Splatsville, der Inkopolis-Platz und der Inkopolis Square mit besonderen Halloween-Dekorationen ausgestattet. Auch Mako, Muri und Mantaro vom Surimi Syndicate präsentieren sich in speziellen Outfits. Darüber hinaus erhält der Song Anarchy Rainbow für das Splatoween eine passend gruselige Variante.

Die drei Teams sammeln ihre Punkte in regulären Splatfest-Kämpfen sowie in Dreifarb-Kämpfen. Neben den errungenen Siegen fließen weitere Kategorien in die Auswertung ein. Dazu gehören unter anderem die Stimmenverteilung, die gesammelten Tritonschnecken und die während des Events erspielte Schlagkraft.

Ein bekanntes Thema kehrt zurück

Warum dürfte das Splatoween langjährigen Fans bekannt vorkommen? Obwohl es sich um ein neu angesetztes Event handelt, feierte das Thema Zauberer gegen Ritter gegen Ninja bereits im Jahr 2024 seine Premiere. Damals setzte sich Team Ninja mit insgesamt 500 Punkten gegen die beiden konkurrierenden Lager durch.

Wiederholte Themen müssen allerdings keineswegs zum gleichen Ergebnis führen. Beim ersten Splatoween mit Zombie, Skelett und Gespenst gewann im Jahr 2023 Team Gespenst. Bei der Neuauflage im Jahr 2025 konnte sich dagegen Team Zombie durchsetzen. Anpassungen am Wertungssystem sowie eine andere Verteilung der Teilnehmenden können den Ausgang deutlich verändern.

Das neue Event zeigt zugleich, dass Nintendo Splatoon 3 auch nach dem großen Grand Festival aus dem Jahr 2024 weiter unterstützt. Seit dem Abschluss des ursprünglichen Update-Zyklus setzt das Unternehmen zwar überwiegend auf wiederkehrende Splatfest-Themen, sorgt damit aber weiterhin regelmäßig für volle Lobbys und zusätzliche Motivation bei der Community.

Die Splatoon-Reihe bleibt weiterhin aktiv

Welche Bedeutung hat das Event für die Zukunft der Reihe? Eine Ankündigung von Splatoon 4 steht weiterhin aus. Mit den fortgesetzten Splatfests bleibt der Mehrspieler-Shooter auf Nintendo Switch dennoch lebendig und bietet Fans regelmäßig einen Grund, nach Splatsville zurückzukehren.

Parallel dazu ist die Marke bereits auf Nintendo Switch 2 vertreten. Splatoon Raiders erschien am 23. Juli 2026 exklusiv für die neue Konsole und setzt als eigenständiges Abenteuer stärker auf Einzelspieler-Action, Schatzsuchen und aufrüstbare Ausrüstung. Dadurch laufen aktuell zwei unterschiedliche Splatoon-Erlebnisse nebeneinander.

Wer beim Halloween-Splatfest möglichst viele Tritonschnecken für die Vorschauwertung sammeln möchte, sollte sein Team frühzeitig auswählen. In der Regel beginnt die Abstimmungsphase ungefähr eine Woche vor dem eigentlichen Event.

Für welches Lager tretet ihr beim Splatoween 2026 an: Zauberer, Ritter oder Ninja? Schreibt uns eure Wahl in die Kommentare.

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