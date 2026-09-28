Marvel’s Wolverine: Neuer Patch lässt euch Sammelobjekte ohne Geruchsspur suchen

Insomniac hat Update 1.001.006 für Marvel’s Wolverine veröffentlicht. Damit können Spieler mehrere Hinweise von Logans Sinnen einzeln abschalten. Wer Whiskeyflaschen lieber selbst aufspürt, muss sich dafür nicht mehr von einer Geruchsspur zum Fundort führen lassen.

Das ist die Fortsetzung einer Änderung, über die wir bereits vergangene Woche berichtet haben: Der vorherige Hotfix hatte die Geruchsspur und Audio-Hinweise zunächst weniger auffällig gemacht. Abschalten ließen sie sich damals noch nicht. Insomniac hatte entsprechende Optionen aber bereits in Aussicht gestellt.

Diese drei Hilfen lassen sich jetzt abschalten

Laut den offiziellen Patchnotes gibt es mit Version 1.001.006 separate Ein/Aus-Schalter für:

die Geruchsspuren zu Whiskeyflaschen ,

, die Audio-Hinweise auf Materialkisten ,

, die Wurzeln, die zu Albtraumtüren führen.

Ihr könnt also selbst entscheiden, welche dieser Hilfen ihr beim Erkunden nutzen möchtet. Für die Handlung notwendige Sinneseindrücke bleiben sichtbar, auch wenn ihr die neuen Optionen deaktiviert. Der Patch entfernt folglich nicht Logans gesamte Spurenfähigkeit.

Gerade bei der Suche nach Sammelobjekten dürfte der Unterschied spürbar sein: Die Hinweise haben Fundorte bislang teils sehr deutlich vorgegeben. In unserem Test zu Marvel’s Wolverine war die starke Führung durch das Spiel ebenfalls ein Kritikpunkt. Wer diese Unterstützung schätzt, kann sie weiterhin eingeschaltet lassen.

Was behebt der Patch außerdem?

Insomniac nennt mehrere Korrekturen für Abstürze, die anhand von Fehlerberichten und Rückmeldungen aus der Community untersucht wurden. Außerdem soll Logan in der Mission „The One That Got Away“ nicht mehr beim Rutschen an einem Baum hängen bleiben können. Behoben wurden auch falsch ausgerichtete Krallen im Fotomodus sowie ein seltener Darstellungsfehler, bei dem Objekte nach längerer Spielzeit weiß erscheinen konnten.

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