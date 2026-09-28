Xbox-Insider zweifelt an Nachschub für exklusive Spiele

Xbox will wieder stärker auf Spiele setzen, die auf anderen Konsolen nicht erscheinen. Gears of War: E-Day und Clockwork Revolution hat Microsoft bereits als Xbox-Konsolenexklusivtitel angekündigt. Doch was kommt danach? Nach Einschätzung des Journalisten Jeff Grubb gibt es derzeit keine erkennbare Reihe weiterer Exklusivtitel, die auf die beiden Spiele folgen könnte.

Die Aussage fällt wenige Tage nach einem großen Umbau der Xbox-Studios. Microsoft hat 268 Stellen gestrichen und die Zuständigkeit für Halo neu verteilt: Ein eigens dafür zusammengestelltes Team bei Activision soll das nächste Spiel der Reihe entwickeln. Ein kleineres Team bei Halo Studios kümmert sich weiterhin um die Community und bereits veröffentlichte Spiele.

Was hat Jeff Grubb gesagt?

In der Game-Mess-Mornings-Ausgabe vom 25. September sprach Grubb über ein angeblich eingestelltes Halo-Projekt, das exklusiv für Xbox gedacht gewesen sei. Mit dessen Wegfall sehe er keine klare Planung für weitere Exklusivtitel. Nach seiner Darstellung wirkten Gears of War: E-Day und Clockwork Revolution derzeit wie einzelne Spiele statt wie der Anfang einer gut gefüllten Reihe. Microsoft hat die Einstellung dieses konkreten Halo-Projekts nicht bestätigt.

Die zugespitzte Behauptung, Xbox habe „keine Exklusivtitel in Entwicklung“, wäre deshalb irreführend. Die beiden angekündigten Spiele sind Gegenbeispiele. Grubbs Punkt betrifft mögliche weitere, bislang nicht angekündigte Konsolenexklusivtitel. Ob intern bereits solche Projekte entstehen, lässt sich von außen nicht vollständig beurteilen.

Microsoft selbst hatte seine Pläne im Sommer größer beschrieben: Die Rückkehr von Exklusivtiteln sollte nach Angaben des Unternehmens mit Gears of War: E-Day und Clockwork Revolution beginnen. Der jüngste Umbau wirft nun die Frage auf, wie schnell Xbox diese Strategie mit zusätzlichen Spielen füllen kann. Eine Absage an weitere Exklusivtitel hat Microsoft nicht verkündet.

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