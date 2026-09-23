Xbox legt Playground und Turn 10 zusammen und ordnet Obsidian Bethesda zu

Microsoft baut seine Spielesparte um und verteilt die Verantwortung für mehrere bekannte Studios neu. Playground Games und Turn 10 werden zu einem gemeinsamen Studio zusammengeführt, während Obsidian künftig zum Zuständigkeitsbereich von Bethesda gehört. Auch Rare bekommt mit Activision eine neue übergeordnete Führung.

Damit wird konkret, was sich in unserem Bericht über weitere Entlassungen und Studio-Zusammenlegungen bei Xbox bereits angekündigt hatte. Xbox-Manager Matt Booty hat die Änderungen am 22. September in einer öffentlich zugänglichen Mitteilung an die Belegschaft bestätigt. Microsoft will die Zahl seiner Geschäftseinheiten reduzieren und bereits eng zusammenarbeitende Teams bündeln.

Playground und Turn 10 arbeiten künftig als ein Studio

Die Zusammenlegung betrifft die beiden Entwickler hinter den Forza-Spielen. Playground Games und Turn 10 arbeiten laut Microsoft seit mehr als zehn Jahren zusammen. Künftig sollen sie ihre Arbeit als ein gemeinsames Studio mit Fokus auf Forza und Fable fortsetzen.

Einen Namen für das zusammengeführte Studio oder Einzelheiten zur künftigen Aufgabenverteilung nennt die Mitteilung nicht. Auch für einzelne Forza-Projekte kündigt Microsoft darin keine neuen Veröffentlichungstermine an.

Obsidian kommt zu Bethesda und arbeitet an Fallout

Für Obsidian ändert sich die organisatorische Zuordnung: Der Entwickler von Avowed und The Outer Worlds wird künftig Bethesda unterstellt. Die laufenden Projekte werden fortgeführt. Dazu gehören Grounded und ein neues Fallout-Projekt, das gemeinsam mit Bethesda Game Studios entsteht. Weitere Details zum Spiel bleiben offen.

Die übrigen Änderungen betreffen diese Teams:

Studio beziehungsweise Bereich Neue Zuordnung Rare Activision World’s Edge Activision Microsoft Casual Games King

Activision erhält damit zusätzlich die Verantwortung für die Teams hinter Sea of Thieves und Age of Empires. Über den ebenfalls bestätigten Wechsel des nächsten Halo-Spiels zu einem neuen Activision-Team haben wir bereits ausführlicher berichtet.

Xbox-Umbau ist noch nicht abgeschlossen

Die Neuordnung geht mit 268 gestrichenen Stellen bei Halo Studios, weiteren Entwicklerteams sowie im Management und in zentralen Bereichen der Xbox Game Studios einher. Einschließlich der seit Juli umgesetzten Maßnahmen und Studio-Abgaben ist der angekündigte Umbau laut Microsoft ungefähr zu drei Vierteln abgeschlossen.

Andere Entwickler verlassen den Konzern: Undead Labs arbeitet inzwischen unabhängig weiter. Für Spieler bleibt dabei die Zusage bestehen, dass State of Decay 3 direkt zum Start im Xbox Game Pass erscheinen soll.

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