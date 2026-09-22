Nächstes Halo kommt von Activision – Xbox bestätigt Kurswechsel und Stellenabbau

Bei Halo endet offiziell eine prägende Ära. Xbox hat am 22. September 2026 bestätigt, dass Activision die Leitung bei der Entwicklung des nächsten Halo-Spiels übernimmt. Damit rückt Halo Studios bei jener Reihe in den Hintergrund, für die das Team ursprünglich gegründet wurde.

Die Entscheidung ist Teil einer umfangreichen Neuordnung innerhalb der Xbox-Sparte. Gleichzeitig werden insgesamt 268 Stellen bei Halo Studios, weiteren First-Party-Teams sowie in den zentralen Strukturen der Xbox Game Studios gestrichen.

Activision übernimmt das nächste Halo-Projekt

Wer entwickelt das nächste Halo-Spiel? Laut Xbox Chief Content Officer Matt Booty entsteht bei Activision ein neues Team, das speziell für das kommende Halo-Projekt zusammengestellt wird. Dieses Team soll organisatorisch von der laufenden Entwicklung und den Zukunftsplänen rund um Call of Duty getrennt bleiben.

Halo Studios wird allerdings nicht vollständig aufgelöst. Ein kleineres Team soll weiterhin die Halo-Community betreuen und bereits veröffentlichte Spiele unterstützen. Die kreative Hauptverantwortung für den nächsten großen Serienteil liegt künftig jedoch bei Activision.

Wie viele der 268 wegfallenden Stellen direkt Halo Studios betreffen, ist nicht bekannt. Die Zahl umfasst neben dem Entwickler auch andere First-Party-Studios sowie Management- und Zentralbereiche der Xbox Game Studios.

Eine wechselhafte Ära geht zu Ende

Warum gilt die Entscheidung als Ende einer Ära? Halo Studios wurde 2007 unter dem Namen 343 Industries gegründet, um die Verantwortung für Halo nach Bungies Abschied zu übernehmen. Zu den ersten Aufgaben gehörten Kartenpakete für Halo: Reach und die Entwicklung von Halo: Combat Evolved Anniversary.

Das erste vollständig verantwortete Hauptspiel war Halo 4 aus dem Jahr 2012. Danach folgten Halo 5: Guardians im Jahr 2015 und Halo Infinite im Jahr 2021. Obwohl die Veröffentlichungen ihre Fans fanden, konnte das Studio den kulturellen Stellenwert der Bungie-Ära zwischen 2001 und 2010 nicht dauerhaft zurückerobern.

Im Oktober 2024 benannte sich 343 Industries in Halo Studios um und kündigte den Wechsel zur Unreal Engine 5 an. Mehrere neue Halo-Projekte sollten gleichzeitig entstehen. Zuletzt veröffentlichte das Team am 28. Juli 2026 das Remake Halo: Campaign Evolved für Xbox Series X und S, PC sowie PlayStation 5.

Offene Zukunft für weitere Remakes

Welche Auswirkungen hat der Entwicklerwechsel? Unklar bleibt, wie viele der bisherigen Pläne von Halo Studios fortgeführt werden. Halo: Campaign Evolved enthielt Hinweise auf ein mögliches Remake von Halo 2. Zuvor kursierten außerdem Berichte, nach denen langfristig die gesamte ursprüngliche Trilogie neu aufgelegt werden sollte.

Durch die Übergabe an Activision könnten diese Vorhaben verändert, verschoben oder vollständig neu bewertet werden. Xbox hat bislang weder den Namen noch ein Release-Zeitfenster oder die Plattformen des nächsten Halo-Spiels genannt.

Für die Community beginnt damit ein weiterer Neustart. Nach Bungie und 343 Industries beziehungsweise Halo Studios liegt die Zukunft des Master Chiefs nun erstmals maßgeblich in den Händen von Activision. Wie bewertet ihr diesen drastischen Wechsel? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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