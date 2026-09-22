GTA 6 im Detail analysiert Was die Symbole im neuen HUD verraten

Beim ersten Anschauen des ausführlichen GTA-6-Gameplays bleiben vor allem die Verfolgungsjagden, Schießereien und die vielen kleinen Details in der Spielwelt hängen. Dabei lohnt es sich, zwischendurch auf Pause zu drücken. Allein die Ansicht des geöffneten Waffenrads zeigt zahlreiche Anzeigen, die im laufenden Geschehen schnell untergehen.

Oben links stehen drei farbige Balken, rechts leuchten Fahndungssterne samt zusätzlicher Symbole. Darunter erscheinen zwei unterschiedliche Geldbeträge. Und selbst außerhalb des Waffenrads gibt es Gegenstände mit eigenen Tastenkürzeln.

Nachdem wir bereits über die Diskussion um das neue Waffenrad von GTA 6 berichtet haben, schauen wir diesmal auf die Funktionen: Was bedeuten die einzelnen Icons und welche Fragen wirft die Benutzeroberfläche noch auf?

Grundlage ist die gezeigte Aufnahme aus „Grand Theft Auto VI: An Extended Look“. Bei einigen Anzeigen ist die Bedeutung unmittelbar erkennbar, andere lassen sich durch Entwicklerangaben einordnen. Wo eine Beschriftung oder Erklärung fehlt, bleibt auch unsere Deutung vorläufig.

© Rockstar Games

Das GTA-6-HUD im Überblick

Das HUD, also die während des Spielens eingeblendeten Informationen, verteilt sich in dieser Ansicht auf vier Bereiche:

Position Sichtbare Anzeigen Oben links Rosa, türkisfarbener und violetter Balken mit Herz, Blitz und Auge Oben rechts Sechs Sternpositionen, drei rote Symbole und zwei Geldbeträge Bildschirmmitte Waffenrad mit acht Feldern sowie den Reitern „Weapons“ und „Items“ Unten links Zwei Gegenstände mit Mengenanzeige und den Tasten Quadrat und Dreieck

Die geöffnete Auswahl lässt damit nicht nur die mitgeführten Waffen erkennen. Ihr könnt gleichzeitig mehrere Statuswerte und die Fahndungsanzeige im Blick behalten.

Herz, Blitz und Auge: Was zeigen die drei Balken?

Das rosa Herz und die Gesundheitsanzeige

Das rosa Herz oben links steht für die Gesundheit eurer Spielfigur. Auf unserem Screenshot ist der Balken nicht vollständig gefüllt: Am rechten Rand bleibt ein kleiner grauer Bereich.

Die Gesundheit lässt sich in GTA 6 auch durch euren Lebensstil beeinflussen. Rockstar-Entwickler Rob Nelson erklärt im Famitsu-Interview, dass Training den grundlegenden Gesundheitswert steigern kann. Nahrung gewährt außerdem zusätzliche Verstärkungen. Sinkt die Gesundheit unter den normalen Höchstwert, geht der durch den Nahrungseffekt hinzugewonnene Bereich verloren und regeneriert sich nicht einfach wieder.

Im Balken sind zudem schmale senkrechte Trennlinien sichtbar. Sie könnten solche zusätzlichen Bereiche oder eine Regenerationsgrenze markieren. Welche Funktion sie genau haben, ist bislang nicht eindeutig erklärt.

Der türkisfarbene Blitz

Der türkisfarbene Balken mit Blitzsymbol wird in bisherigen HUD-Analysen als Ausdaueranzeige eingeordnet. In unserer Aufnahme ist er vollständig gefüllt.

Wie die Ausdauer funktioniert, hat Rockstar bereits genauer beschrieben: Laut Entwickler Rob Nelson verbrauchen körperliche Übungen im Fitnessstudio Ausdauer. Ihr müsst eure Trainingssätze abschließen, bevor sie aufgebraucht ist. Durch Training lässt sich der grundlegende Ausdauerwert steigern; Energydrinks können die Anzeige zusätzlich verstärken. Das erklärte Nelson im Interview mit Famitsu.

Das violette Auge

Der violette Balken mit Augensymbol wird in bisherigen Gameplay-Analysen dem Fokusmodus zugeordnet. Dieser hilft offenbar beim gezielten Schießen: In der analysierten Kampfszene verlangsamt sich das Geschehen, während farbige Markierungen an Kopf, Rumpf und Armen der Gegner erscheinen. Gleichzeitig nimmt die violette Anzeige ab.

Das erinnert an Dead Eye aus Red Dead Redemption 2. Wie weit die Gemeinsamkeiten reichen, ist allerdings noch offen – etwa, ob ihr mehrere Treffer vorab markieren könnt oder Jason und Lucia unterschiedliche Varianten der Fähigkeit besitzen.

Sechs Fahndungssterne und ein Wechsel von Weiß zu Rot

Oben rechts sind sechs Sternpositionen zu erkennen. In unserer Aufnahme leuchten vier davon rot, zwei bleiben dunkel. Die Anzeige bietet damit wieder Platz für sechs Fahndungsstufen.

Im Extended Look wechseln die Sterne im Verlauf einer Flucht von Weiß zu Rot, nachdem die unmittelbaren Verfolger abgeschüttelt wurden. Das spricht dafür, dass die Farben zwischen einer direkten Verfolgung und der anschließenden Suche unterscheiden. Eine ausdrückliche Erklärung der Farbcodes steht allerdings noch aus. Rote Sterne wären demnach keine Entwarnung: Die Polizei sucht weiterhin nach euch.

Wie eine Fahndung beginnt, hat Rockstar-North-Co-Studioleiter Rob Nelson bereits erläutert: Ein Verbrechen muss beobachtet oder ein Alarm ausgelöst werden, damit die Polizei davon erfährt. Einen einzelnen Stern soll man vergleichsweise leicht wieder loswerden.

Schon bei drei Sternen in der Stadt könne eine Flucht im Auto dagegen schwierig werden, sofern man keinen besonders schnellen Wagen oder ein Sportmotorrad fährt. Nelson empfiehlt für solche Situationen, auszusteigen und durch Hinterhöfe und Gassen zu entkommen. Zäune und andere Hindernisse können dabei helfen, die Verfolger abzuschütteln. Welche Einheiten bei den einzelnen Fahndungsstufen hinzukommen, bleibt offen.

Die zwei Köpfe unter den Sternen

Direkt unter der Sternenreihe stehen drei kleine rote Kreise. Im linken sind zwei überlappende Personensilhouetten zu erkennen. Sie zeigen an, dass die Polizei nach Jason und Lucia als gemeinsam auftretendem Paar sucht.

Rockstar-North-Co-Studioleiter Rob Nelson hat diese Situation erklärt: Die Polizei weiß, dass die beiden zusammen unterwegs sind. Wer sich auf der Flucht trennt, kann es den Beamten deshalb schwerer machen, das gesuchte Duo wiederzuerkennen.

Zusammenzubleiben ist bei einer Flucht also nicht immer die beste Entscheidung. Das bedeutet allerdings nicht, dass beim Auseinanderlaufen automatisch ein Fahndungsstern verschwindet. Nelson beschreibt die Trennung als Möglichkeit, der Aufmerksamkeit der Polizei zu entgehen. Ob die Beamten dabei bereits beide Gesichter kennen, verrät das Symbol allein nicht.

Der Kleiderbügel

Der rote Kleiderbügel steht für die Kleidung als Erkennungsmerkmal bei der Fahndung. Die Polizei achtet demnach auch auf das Outfit, das Jason oder Lucia während einer Straftat getragen haben. GamesRadar ordnet das Symbol entsprechend als Teil der Personenbeschreibung ein.

Ein Kleidungswechsel könnte deshalb helfen, den Verfolgern zu entkommen. Im Gameplay lassen sich über den Items-Reiter unter anderem eine Kopfbedeckung, eine Brille und eine Gesichtsbedeckung auswählen. Das eröffnet Möglichkeiten, das eigene Erscheinungsbild unterwegs zu verändern.

Ob bereits eine andere Kopfbedeckung genügt oder ein vollständiger Outfitwechsel nötig ist, lässt sich daraus noch nicht ableiten. Ebenso wenig zeigt die Aufnahme, wann der rote Kleiderbügel wieder verschwindet.

Die einzelne Kopf-Silhouette

Rechts neben dem Kleiderbügel sitzt ein einzelnes Kopf- beziehungsweise Büstensymbol. Im Zusammenhang mit den anderen Anzeigen könnte es für ein bekanntes Gesicht oder eine Personenbeschreibung stehen.

Damit würden die drei Icons verschiedene Merkmale abbilden: ein Duo, dessen Kleidung und die Identität oder das Aussehen einer Person. Das ist eine plausible Lesart der Kombination, aber noch keine vollständige Erklärung des Fahndungssystems.

Rockstar bestätigt im Famitsu-Interview, dass das System überarbeitet wurde und die Wahrnehmung eines Verbrechens eine Rolle spielt. Die genaue Bedeutung jedes hier sichtbaren Icons wird durch diese allgemeine Aussage nicht festgelegt.

Warum zeigt GTA 6 zwei Geldbeträge?

Unter der Fahndungsanzeige stehen in unserem Bild zwei Summen:

15.150 Dollar neben einem violetten, kreisförmigen Symbol

neben einem violetten, kreisförmigen Symbol 3.146 Dollar neben einem grünen Symbol, das wie eine Geldbörse aussieht

Die unterschiedlichen Farben und Icons helfen dabei, die Beträge auch ohne zusätzliche Beschriftung auseinanderzuhalten.

Das violette Symbol und das Bankguthaben

Oben stehen 15.150 Dollar neben einem violetten Symbol. Darunter folgen 3.146 Dollar mit einer grünen Geldbörse. Die beiden Anzeigen dürften zwischen Bankguthaben und mitgeführtem Bargeld unterscheiden.

Eine solche Aufteilung hat Rob Nelson im Famitsu-Interview bestätigt. Der obere Betrag lässt sich deshalb als Kontostand einordnen, auch wenn das violette Symbol auf der Aufnahme nicht eindeutig zu erkennen ist.

Die grüne Geldbörse

Die grüne Geldbörse neben den unteren 3.146 Dollar deutet auf das Bargeld hin, das die Spielfigur gerade bei sich trägt.

Dieser Betrag ist besonders bei einer Verfolgungsjagd interessant: Laut Nelson kann mitgeführtes Geld bei einem Tod oder einer Verhaftung verloren gehen. Wer mit vollen Taschen vor der Polizei flieht, riskiert damit auch einen finanziellen Verlust.

Acht Felder bilden das neue Waffenrad

In der Bildschirmmitte befinden sich acht rechteckige Felder, die kreisförmig angeordnet sind. Vier davon zeigen in dieser Aufnahme ein Symbol, vier sind leer.

Die Darstellung wirkt dadurch luftiger als ein vollständig ausgefülltes Menü. Zugleich ist sofort erkennbar, an welcher Position sich welcher Gegenstand befindet.

© Rockstar Games

Die Pistole und die Zahlen „10 29“

Im oberen Feld liegt eine Pistole. Darunter stehen die Zahlen 10 und 29, wobei die erste heller dargestellt ist.

Die übliche Lesart wäre: zehn Schuss in der Waffe und 29 weitere als Reserve. Ohne eine entsprechende Beschriftung oder einen Abgleich beim Schießen und Nachladen bleibt diese Zuordnung eine Interpretation der Munitionsanzeige.

Was die Zahlen nicht verraten: die maximale Magazingröße. Ein teilweise verschossenes Magazin könnte dieselbe Anzeige ergeben.

Der ausgewählte Molotowcocktail

Links oben ist ein Molotowcocktail mit einem weißen Rahmen markiert. In der Mitte des Rads erscheinen dazu die Texte „Molotov“ und „Explosives“.

Hier liefert die Oberfläche selbst eine klare Zuordnung: Der ausgewählte Gegenstand ist ein Molotowcocktail und wird unter Explosivwaffen geführt. Unter dem Flaschensymbol steht die Zahl 1.

Anders als bei der Pistole gibt es nur eine Mengenangabe. Sie zeigt in dieser Szene einen verfügbaren Molotowcocktail an.

Die Faust für den unbewaffneten Kampf

Das Feld rechts zeigt eine geballte Faust. Sie steht für die Auswahl des unbewaffneten Kampfs und besitzt keine Munitionsanzeige.

Auffällig ist außerdem die rosa Beleuchtung am oberen Rand des Feldes. Bei der Pistole liegt ein türkisfarbener Lichtsaum unter dem Symbol. Ob diese Farben bestimmte Kategorien oder Zustände kennzeichnen, lässt sich aus den beiden Beispielen noch nicht eindeutig bestimmen.

Das Fernglas unten rechts

Unten rechts im Waffenrad ist ein kleines graues Fernglas zu erkennen. Es liegt im geöffneten „Weapons“-Reiter, direkt unter dem Faustsymbol. Über diese Auswahl lassen sich offenbar auch Ausrüstungsgegenstände aufrufen, die nicht zum Kämpfen gedacht sind.

Das Fernglas könnte etwa beim Auskundschaften eines Gebäudes oder beim Beobachten entfernter Personen nützlich sein. Ob es neben der Vergrößerung weitere Funktionen bietet, beispielsweise Gegner-Markierungen oder eine Entfernungsanzeige, ist bislang nicht belegt.

Was bedeuten die leeren Felder?

Die vier unbesetzten Plätze bleiben als dunkle Rechtecke sichtbar. Das macht die Struktur des Rads auch bei wenig Ausrüstung erkennbar.

Acht Felder sind allerdings noch kein Beleg für ein Limit von acht Waffen. Denkbar sind feste Kategorien, mehrere auswählbare Modelle pro Feld oder eine Mischung aus Waffen und Ausrüstung. Schon Faust und mutmaßliches Fernglas zeigen, weshalb die Zahl der Felder nicht einfach mit der Zahl tragbarer Schusswaffen gleichgesetzt werden sollte.

Welche Waffen bislang zu sehen oder offiziell benannt sind, findet ihr in unserer GTA-6-Waffenübersicht.

Mit R1 von „Weapons“ zu „Items“

Über dem Rad stehen die beiden Reiter „Weapons“ und „Items“. „Weapons“ ist in dieser Aufnahme hell hervorgehoben; darüber erscheint die Taste R1 zum Wechseln der Ansicht.



Im Items-Reiter sind ein Gesichtstuch, eine Brille und eine Kappe zu sehen. Über die eingeblendeten Befehle lassen sich die Accessoires anlegen und wieder abnehmen. Beim Gesichtstuch erscheint außerdem die Option „Wear Style“, mit der sich offenbar die Trageweise verändern lässt.

Bildquelle: Rockstar Games

Ihr könnt über dieses Menü also auch auf tragbare Ausrüstung zugreifen. Gerade zusammen mit dem Kleiderbügel in der Fahndungsanzeige ist das interessant: Kleidung erscheint an zwei Stellen der Oberfläche, einmal als auswählbarer Gegenstand und einmal im Zusammenhang mit der Polizeisuche.

Quadrat und Dreieck für zwei Gegenstände im Schnellzugriff

Abseits des eigentlichen Rads befinden sich unten links zwei weitere Gegenstandsfelder. Beide tragen die Zahl 2, besitzen aber unterschiedliche Symbole und Tastenzuordnungen.

Das rote Fläschchen mit rosa Herz

Links steht ein kleines rotes Fläschchen. Daneben erscheint ein rosa Herz, darunter die Quadrat-Taste.

Das Herz stellt eine erkennbare Verbindung zur Gesundheitsanzeige oben links her. Deshalb liegt ein Heilgegenstand nahe. Ob der Inhalt im Spiel als Schmerzmittel, Medizin oder anders bezeichnet wird, lässt sich ohne eingeblendeten Namen aktuell noch nicht festlegen.

Die Zahl zwei dürfte den verfügbaren Vorrat anzeigen.

Der schmale Gegenstand mit gelbem Herzsymbol

Rechts daneben liegt ein schmaler Gegenstand, der wie ein Injektor aussieht. Unter ihm stehen ebenfalls eine 2 und ein gelbes Herz mit kreisförmiger Umrandung. Zugeordnet ist die Dreieck-Taste.

Das gelbe Herz könnte auf eine andere Gesundheitswirkung als beim roten Fläschchen hinweisen, etwa eine vorübergehende Verstärkung. Einen Namen oder eine Beschreibung des Effekts zeigt die Aufnahme jedoch nicht.

Die beiden Tasteneinblendungen deuten darauf hin, dass sich die Gegenstände bei geöffnetem Waffenrad direkt einsetzen lassen. Ob Quadrat und Dreieck außerhalb des Menüs ebenfalls dafür vorgesehen sind, bleibt offen.

Das Spiel läuft beim Auswählen langsamer weiter

Während der Auswahl verschwimmt die Umgebung deutlich. Die scharfen Symbole, Zahlen und Texte heben sich dadurch vom Hintergrund ab.

Im bewegten Gameplay läuft das Geschehen dabei in Zeitlupe weiter. Ihr bekommt somit mehr Zeit, eine Waffe oder einen Gegenstand auszuwählen, während die aktuelle Situation im Hintergrund sichtbar bleibt.

Unsere Screenshots zeigen, wie viel Rockstar in dieser Ansicht zusammenführt: Bewaffnung, Gegenstände, Statuswerte, Fahndung und Geld sind gleichzeitig erreichbar beziehungsweise ablesbar. Einige Bedeutungen sind sofort verständlich. Bei anderen werden erst weitere Spielszenen zeigen, was hinter dem jeweiligen Symbol steckt.

Welches Detail ist euch beim Anschauen zuerst aufgefallen: die sechs Sterne, die zusätzlichen Fahndungssymbole oder die getrennten Geldanzeigen? Schreibt es uns in die Kommentare.

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