Crimson Desert setzt auf eigene Engine, weil Pearl Abyss die Kontrolle behalten will

Warum verwendet Crimson Desert die hauseigene BlackSpace Engine statt der Unreal Engine 5? Pearl Abyss nennt vor allem die Unabhängigkeit bei technischen Entscheidungen und dem Entwicklungstempo als Gründe.

In einem Gamescom-Interview mit MeinMMO erläutern Lead Engineer Jin-hwan Kim und Jin-ho Yoon aus der Game Engine Graphics Division die Entscheidung. Kommerzielle Engines bieten aus ihrer Sicht viele gute Funktionen. Bei zentralen Entwicklungsaufgaben möchte das Studio jedoch selbst bestimmen können, wie es weitergeht.

Eigene Technik soll schnellere Anpassungen ermöglichen

Ein entscheidender Punkt ist die Planung: Würden benötigte Funktionen erst durch Updates eines externen Engine-Anbieters verfügbar, könnte das den eigenen Zeitplan beeinträchtigen. Mit BlackSpace kann Pearl Abyss solche Änderungen selbst vornehmen.

Auch bei der Veröffentlichung von Patches sieht das Team Vorteile. Einen direkten Vergleich mit anderen Engines habe man allerdings nicht durchgeführt. Die Aussagen sind deshalb kein Beleg dafür, dass Updates mit der Unreal Engine grundsätzlich langsamer entstehen.

BlackSpace ist zudem eine eigenständige Neuentwicklung auf Basis der Erfahrungen mit Black Desert. Dessen ältere Engine war stärker auf das MMO zugeschnitten. Bei BlackSpace standen von Beginn an unterschiedliche Plattformen und Spielgenres im Mittelpunkt.

Was die BlackSpace Engine in Crimson Desert ermöglicht

Welche Funktionen Pearl Abyss dafür entwickelt hat, zeigte das Studio bereits auf der GDC 2025. In einer offiziellen Technikvorstellung präsentierte es unter anderem Wasser, das mit seiner Umgebung interagiert, und räumlich berechneten Nebel, der auf Bewegungen der Spielfigur reagiert.

Hinzu kommen GPU-gestützte Simulationen für Kleidung und Haare. Diese sollen dafür sorgen, dass Stoffe und Frisuren im Wind natürlich wirken. Die Beleuchtung passt sich in Echtzeit an den Tag-Nacht-Wechsel an; die simulierte Lichtstreuung in der Atmosphäre ergänzt die Darstellung.

Raytracing gehört ebenfalls zum Funktionsumfang. Laut Pearl Abyss liefert die Engine aber auch ohne aktiviertes Raytracing eine realitätsnahe Beleuchtung. Die damalige Präsentation zeigte direkt in der Engine aufgenommenes Material, das ausdrücklich vom fertigen Spiel abweichen konnte.

Für die Einordnung der Engine-Entscheidung sind das zwei unterschiedliche Aspekte: Die Technikvorstellung erklärt die grafischen Möglichkeiten. Das aktuelle Interview beschreibt, warum Pearl Abyss deren Entwicklung selbst steuern möchte. Eine pauschale Überlegenheit gegenüber anderen Engines lässt sich daraus nicht ableiten.

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