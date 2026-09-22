Tomb Raider: Legacy of Atlantis – Ägypten fordert Lara mit neuen Götter-Rätseln

Crystal Dynamics und Flying Wild Hog stellen die Neuinterpretation Ägyptens in Tomb Raider: Legacy of Atlantis vor. Euch erwarten verschachtelte Ruinen, tödliche Prüfungen und neue Rätsel rund um die ägyptische Götterwelt.

Im offiziellen Entwicklerbeitrag rückt eine Region in den Mittelpunkt, die Lara besonders viel Köpfchen abverlangen soll. Design Director Jason Epps beschreibt Ägypten als den rätseltechnisch anspruchsvollsten Abschnitt der antiken Spielwelten. Dafür wurden neue Aufgaben entworfen, die sich um ägyptische Gottheiten drehen und Wiederholungen des Originals reduzieren sollen.

Anubis’ Waage wird zum Kletterrätsel

Ein konkretes Beispiel liefert der Tempel des Anubis: Lara muss die Waagschalen eines Mechanismus anheben und absenken, um weiterzukommen. Die Mythologie bestimmt damit unmittelbar, wie ihr euch durch die Umgebung bewegt.

Auch der Aufbau der Region unterstützt den Entdeckergeist. Verwinkelte Wege und enge Tunnel führen durch einen verfallenen Komplex und öffnen sich zu gewaltigen Räumen. Spuren früherer Grabräuber begleiten Laras Abstieg. Wo andere eine Sackgasse vermuteten, findet sie den Zugang zu tiefer verborgenen Geheimnissen.

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Als besonderen Höhepunkt nennt Level Designer Mateusz Dzięcioł die Prüfung des Osiris, in der Geschichte, Falle und Rätsel zusammenwirken. Gleichzeitig soll Ägypten die übergeordnete Handlung vorantreiben: Laras Entdeckungen stellen bisherige Annahmen über die antike Welt infrage.

Eine Neuinterpretation des ersten Tomb Raider

Legacy of Atlantis greift Laras Abenteuer von 1996 auf und setzt es mit der Unreal Engine 5 neu um. Crystal Dynamics und Flying Wild Hog entwickeln das Spiel gemeinsam. Die Reise führt durch Peru, Griechenland und Ägypten bis zu einer geheimnisvollen Insel.

Für die Erkundung stehen Laras Kletterfähigkeiten und ihr Wurfhaken zur Verfügung. Das grundsätzliche Rätselrepertoire umfasst unter anderem veränderbare Wasserströme, umlenkbare Lichtstrahlen und Druckplatten. Daneben gehören Kämpfe gegen Tiere, Söldner und mythische Kreaturen zum Abenteuer – einschließlich Laras bekannter Doppelpistolen.

Die neuen Ägypten-Details verdeutlichen damit die Richtung der Neuinterpretation: Bekannte Schauplätze liefern den Ausgangspunkt für veränderte Herausforderungen. Wie gut deren Zusammenspiel tatsächlich funktioniert, muss sich beim Spielen zeigen.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis erscheint am 12. Februar 2027 für PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC über Steam. Zum Start ist außerdem eine vollständige deutsche Vertonung vorgesehen.

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