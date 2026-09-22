Rockstar-Leak: Take-Two lässt Videos zu unveröffentlichten GTA-5-DLCs löschen

In den vergangenen Tagen sind alte Entwicklungsdateien von Rockstar Games öffentlich aufgetaucht. Sie geben Einblicke in verworfene Inhalte für GTA 5 und eine sehr frühe Fassung der Spielwelt von GTA 6. Teile dieser Kartendaten wurden von Moddern in GTA 5 geladen. Über die frühe GTA-6-Map und erste Löschungen durch Take-Two haben wir bereits berichtet.

Inzwischen betreffen die Maßnahmen offenbar auch Videos über gestrichene GTA-5-Inhalte. Wie IGN berichtet, lässt Rockstars Mutterkonzern Take-Two entsprechende Aufnahmen und Beiträge entfernen. Ein betroffener Creator hat sich dazu öffentlich geäußert.

Zu den diskutierten Funden gehören Hinweise auf eine verworfene Liberty-City-Erweiterung und das als „Agent Trevor“ bekannte DLC-Projekt. Bei Liberty City basiert eine verbreitete Kartendarstellung auf ausgewerteten Audiozonen. Die in einem dazugehörigen Video verwendeten Gameplay-Szenen stammen hingegen aus einer eingestellten Modifikation. Sie zeigen somit keine spielbare Version des gestrichenen Rockstar-DLCs.

Die Karte zeigt eine sehr frühe Version von GTA 6, die Modder in GTA 5 zum Laufen gebracht haben. Bis zum fertigen Spiel können sich ganze Gebiete verändert haben oder weggefallen sein. Welche Orte ihr später tatsächlich besuchen könnt, verraten die alten Dateien deshalb nicht.

Auch ein Video ohne GTA-6-Inhalte wurde entfernt

Der GTA-Creator TJGM berichtete am 21. September, dass Take-Two sein YouTube-Video zu den jüngsten Funden entfernen ließ. Nach seiner Darstellung enthielt es eine Dateiliste, eine mit einem Fan-Werkzeug erstellte Visualisierung und eine gestrichene Dialogpassage aus GTA 5. Material zu GTA 6 sei darin nicht enthalten gewesen.

Damit beschränken sich die gemeldeten Löschungen nicht auf die frühe Karte des kommenden Spiels. Auch die Veröffentlichung alter GTA-5-Audiodateien und anderer Entwicklungsinhalte ist betroffen.

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