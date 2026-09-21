GTA 6: Strikte NDA soll Schauspieler bis zum Launch zum Schweigen bringen

Rockstar Games hält die Besetzung von GTA 6 weiterhin auffällig geheim. Laut einem neuen Bericht soll das Studio die beteiligten Schauspieler nun noch einmal ausdrücklich daran erinnert haben, dass ihre Verschwiegenheitsvereinbarungen bis zum 19. November 2026 gelten – also bis zum offiziellen Release des Spiels.

Die Information stammt aus dem Podcast GTA VI O’Clock. Moderator James Jarvis erklärte dort, Rockstar habe den Darstellern demnach kürzlich noch einmal mitgeteilt, dass sie ihre Beteiligung weiterhin nicht öffentlich bestätigen dürfen (via GTA Vice).

Besetzung soll offenbar bis zum Launch geheim bleiben

Besonders interessant ist dabei die angebliche Formulierung der Erinnerung. Demnach soll Rockstar den Darstellern ausdrücklich mitgeteilt haben, dass sie ihre Beteiligung erst ab dem 19. November öffentlich machen dürfen.

Sollte diese Information stimmen, dürfte Rockstar die Besetzung von GTA 6 wohl tatsächlich bis zum Launch weitgehend unter Verschluss halten.

Das würde auch erklären, warum es bislang keine offizielle Vorstellung der Schauspieler hinter Jason, Lucia und weiteren wichtigen Figuren gibt. Auf Rockstars offizieller GTA-6-Webseite werden aktuell keine Cast-Credits aufgeführt.

Stephen Root bestätigte seine Beteiligung bereits

Ganz dicht ist die Geheimhaltung allerdings nicht mehr.

Schauspieler Stephen Root bestätigte Anfang September öffentlich, dass er an GTA 6 beteiligt ist. Fans hatten seine markante Stimme zuvor bereits in Rockstars Material erkannt. Root nannte seinen Charakter dabei allerdings nicht ausdrücklich beim Namen.

Seine Aussage fällt deshalb umso mehr auf, wenn Rockstar tatsächlich noch einmal aktiv an die bestehenden NDAs erinnert hat.

Jason und Lucia weiterhin nicht offiziell besetzt

Seit Monaten kursieren Namen möglicher Darsteller für die beiden Hauptfiguren.

Mit Dylan Rourke als möglichem Jason und Manni L. Perez als möglicher Lucia werden zwei Namen besonders häufig genannt. Eine offizielle Bestätigung von Rockstar gibt es jedoch weiterhin nicht.

Auch weitere mögliche Cast-Mitglieder wurden in den vergangenen Monaten durch öffentliche Profile, Lebensläufe und Performance-Capture-Credits mit GTA 6 in Verbindung gebracht. Viele dieser Hinweise bleiben jedoch unbestätigt.

Keine Schauspieler-Vorstellung vor Release?

Jarvis geht davon aus, dass Rockstar vor dem Launch möglicherweise vollständig auf eine klassische Cast-Vorstellung verzichtet.

Demnach könnte es weder einen eigenen Trailer zur Besetzung noch größere Interviews oder Magazinporträts über die Schauspieler geben, solange GTA 6 noch nicht veröffentlicht ist. Solche Inhalte könnten stattdessen erst nach dem Release folgen.

Das wäre durchaus typisch für Rockstars extrem kontrollierte Marketingstrategie. Das Studio veröffentlicht neue Informationen traditionell sehr gezielt und versucht, zentrale Details möglichst lange selbst unter Kontrolle zu halten.

Bericht ist noch nicht offiziell bestätigt

Wichtig ist allerdings: Rockstar selbst hat die angebliche Nachricht an die Schauspieler nicht veröffentlicht.

GTA VI O’Clock ist derzeit die Quelle der Information. Unklar ist auch, ob dem Podcast die entsprechende Nachricht vollständig vorlag oder ob der Wortlaut von einer beteiligten Person weitergegeben wurde.

Dementsprechend sollte die NDA-Erinnerung aktuell als Bericht und nicht als offiziell bestätigte Rockstar-Mitteilung verstanden werden.

Rockstar kämpft weiter gegen Leaks

Dass das Studio kurz vor dem Launch noch einmal auf Verschwiegenheit pocht, wäre allerdings wenig überraschend.

Rockstar hatte erst Ende August auf erneute GTA-6-Leaks reagiert und diese öffentlich als „heartbreaking“ für das Entwicklerteam bezeichnet. Gleichzeitig bestätigte das Studio damals, dass die geplante Präsentation des Spiels trotzdem stattfinden werde.

Auch zuletzt tauchten wieder große Mengen älterer interner Rockstar-Daten im Netz auf. Für das Unternehmen dürfte deshalb weiterhin höchste Priorität haben, neue Informationen möglichst kontrolliert selbst zu veröffentlichen.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026

Sollten die Angaben zu den NDAs stimmen, könnte der 19. November 2026 gleich in doppelter Hinsicht interessant werden: Dann erscheint nicht nur GTA 6 für PS5 und Xbox Series X|S, sondern möglicherweise dürfen auch zahlreiche beteiligte Schauspieler erstmals offiziell über ihre Rollen sprechen.

Bis dahin dürfte Rockstar die Besetzung wohl weiter so geheim halten wie bisher.

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