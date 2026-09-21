Stardew Valley bekommt offizielle Arcade-Automaten – Premiere im Oktober 2026

Stardew Valley verlässt erneut die heimische Farm und wagt den Sprung in die Spielhalle. SOHO Live und Entwickler Eric ConcernedApe Barone haben die ersten offiziellen Arcade-Automaten zur beliebten Farmsimulation angekündigt. Ihr öffentliches Debüt ist für den 25. Oktober 2026 geplant.

Die maßgefertigten Automaten werden im Rahmen des großen Stardew Valley: Symphony of Seasons Konzerts im Red Rocks Amphitheatre im US-Bundesstaat Colorado aufgestellt. Besucher dürfen sie vor Ort kostenlos ausprobieren. Ein Verkaufsstart für den freien Handel wurde bislang nicht angekündigt.

Arcade-Premiere beim großen Konzertfinale

Wo lassen sich die neuen Stardew Valley Automaten ausprobieren? Die Premiere findet am 25. Oktober 2026 beim einmaligen Finale von Stardew Valley: Symphony of Seasons statt. Das Konzert feiert zehn Jahre Stardew Valley und bringt neue Arrangements sowie überarbeitete Stücke aus Festival of Seasons auf die Bühne.

Die Musik wird von einem 35-köpfigen Orchester gespielt und durch Spielszenen, exklusive Visualisierungen sowie weitere eigens produzierte Inhalte ergänzt. Neben den Arcade-Automaten erwarten die Besucher eine Fanart-Galerie, interaktive Fotobereiche und verschiedene Aktionen rund um die Welt von Stardew Valley.

Für Fans aus Deutschland bleibt die Präsentation zunächst ein weit entferntes Erlebnis, denn die Automaten sind bislang ausschließlich für diese Veranstaltung in Colorado bestätigt. Ob sie später auch bei anderen Konzerten oder Veranstaltungen in Europa auftauchen, ist noch offen.

Zwei Minispiele erhalten neue Mehrspielerfunktionen

Welche Spiele stecken in den Stardew Valley Arcade-Automaten? Die Maschinen basieren auf den beiden Minispielen Junimo Kart und Reise des Prärie-Königs, die Fans aus der Kneipe zum Sternenfall kennen. Für die Arcade-Versionen wurden die bekannten Konzepte um neue Mehrspieleroptionen erweitert.

Junimo Kart erhält mit Junimo Kart Race einen brandneuen Modus für zwei Personen. Darin treten zwei Fans direkt gegeneinander an und versuchen, sich auf den gefährlichen Strecken einen Vorsprung zu erarbeiten. Alternativ lädt der Endlosmodus zur Jagd nach dem Tagesrekord ein.

Auch Reise des Prärie-Königs unterstützt an den neuen Automaten zwei Personen. Statt den Arcade-Shooter allein zu bewältigen, können Besucher gemeinsam gegen Gegnerwellen und Bosse antreten. Die Gehäuse bieten zudem individuelle Illustrationen, dynamische Beleuchtung und spürbares Rumble-Feedback.

Ein möglicher Sammlertraum ohne Verkaufstermin

Wann erscheinen die Stardew Valley Arcade-Automaten im Handel? Ein regulärer Veröffentlichungstermin oder Preis steht noch nicht fest. Zunächst handelt es sich um speziell für das Konzert am 25. Oktober 2026 angefertigte Maschinen. Eine spätere kommerzielle Veröffentlichung dürfte auch davon abhängen, wie das Projekt bei den Fans ankommt.

Die Arcade-Premiere unterstreicht, wie stark Stardew Valley seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2016 gewachsen ist. Neben zahlreichen Updates, Merchandise und Konzerttourneen arbeitet ConcernedApe weiterhin am kommenden Update 1.7 sowie an Haunted Chocolatier. Für beide Projekte gibt es derzeit noch keinen konkreten Veröffentlichungstermin.

Würdet ihr euch einen offiziellen Stardew Valley Arcade-Automaten ins eigene Gaming-Zimmer stellen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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