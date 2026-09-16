Petal Runner auf Steam – Demo zeigt Open-World-Lieferdienst mit HanaPets

Wer sich schon immer gefragt hat, wie Stardew Valley mit einem Pokémon-Lieferdienst aussehen würde, sollte Petal Runner im Blick behalten. Das Open-World-Rollenspiel von Nano Park Studios verbindet eine gemütliche Kleinstadtatmosphäre mit digitalen Haustieren, Motorradfahrten und einer Geschichte über Freundschaft, Verlust und das Erwachsenwerden.

Im Mittelpunkt stehen Cali und der seltene HanaPet-Begleiter Kira. Gemeinsam fahren sie durch Sapphire Valley, liefern künstliche Kreaturen an deren neue Besitzer aus und stoßen dabei auf zahlreiche Nebenaufgaben, Minispiele sowie ein größeres Geheimnis rund um die HanaPets Corporation.

Ein Lieferdienst für digitale Haustiere

Wie funktioniert das Gameplay von Petal Runner? Cali möchte sich den Petal Runners anschließen, einer spezialisierten Gruppe von Motorradkurieren. Ihre Aufgabe besteht darin, sogenannte Leap Cells auszuliefern und zu installieren, in denen die digitalen Haustiere namens HanaPets stecken.

Die Installation und Reparatur der Geräte erfolgt nicht einfach per Knopfdruck. Stattdessen warten unterschiedliche Minispiele, deren überschaubare Mechaniken an klassische Retro-Titel erinnern. Gleichzeitig dient das Motorrad als wichtigstes Fortbewegungsmittel, mit dem Cali und Kira durch Straßen, Highways und Nebenwege rasen können.

Die Entwickler haben großen Wert darauf gelegt, dass sich die Fahrten angenehm und authentisch anfühlen. Dazu gehören detaillierte Animationen in 16 Richtungen und die Möglichkeit, Gespräche mit Bewohnern zu führen, ohne jedes Mal vom Motorrad steigen zu müssen. Neben regulären Lieferungen sollen unter anderem Geisterjagden, Raubüberfälle, vermisste Personen und schiefgelaufene Konzerte für Abwechslung sorgen.

Sapphire Valley trifft Stardew Valley und Pokémon

Warum erinnert Petal Runner an Stardew Valley und Pokémon? Sapphire Valley besteht aus vier offenen Distrikten, die jeweils eine eigene Stimmung, Farbpalette und Kultur besitzen. In der Küstenmetropole leben Menschen, Androiden und zahlreiche schräge Charaktere, deren persönliche Geschichten Cali im Laufe des Abenteuers kennenlernen kann.

Die sozialen Begegnungen und der entspannte Alltag wecken Erinnerungen an Stardew Valley. Optisch orientiert sich Petal Runner dagegen an Spielen aus der Game-Boy-Color-Ära. Grobe Pixel, begrenzte Farbpaletten und deutlich voneinander abgegrenzte Stadtteile verleihen der offenen Welt einen eigenständigen Retro-Look.

Die Pokémon-Parallelen entstehen vor allem durch die HanaPets. Entdeckte Kreaturen und ihre unterschiedlichen Varianten landen in der HanaBase, die als digitales Nachschlagewerk funktioniert. Petal Runner konzentriert sich allerdings nicht auf Kämpfe oder das Fangen der Wesen, sondern auf Lieferungen, Pflege und die Eingewöhnung in ihren neuen Lebensraum.

Kostenlose Demo bereits auf Steam verfügbar

Wann erscheint Petal Runner für den PC? Ein konkreter Veröffentlichungstermin steht noch aus, das Rollenspiel ist jedoch für 2026 vorgesehen. Entwickelt wird es von Nano Park Studios, während iam8bit Presents die Rolle des Publishers übernimmt.

Eine kostenlose Demo ist seit dem 6. März 2026 auf Steam verfügbar. Sie führt durch North Valley, den zweiten Distrikt von Sapphire Valley, und vermittelt einen ersten Eindruck von den Motorradfahrten, Lieferungen, Minispielen und Begegnungen mit den HanaPets. Inzwischen unterstützt die Demo unter anderem deutsche Bildschirmtexte und Untertitel.

Die bisherigen Rückmeldungen fallen positiv aus. Zum aktuellen Stand empfehlen 90 Prozent der 44 Steam-Rezensionen die Demo. Wer gemütliche Open-World-Abenteuer, Kreaturensammlungen und die Pixelgrafik klassischer Handheld-Spiele mag, kann somit bereits vor dem vollständigen Release eine Probefahrt durch Sapphire Valley unternehmen.

Wie gefällt euch die Mischung aus Stardew Valley, Pokémon und einem digitalen Haustier-Lieferdienst? Schreibt uns eure Meinung zu Petal Runner in die Kommentare.

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