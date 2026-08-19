Stardew Valley in 3D und VR – Fan-Mod Stardew 3DVR ist jetzt verfügbar

Stardew Valley lässt sich ab sofort aus einer völlig neuen Perspektive erleben. Die Mod Stardew 3DVR verwandelt die bekannte Pixelwelt in eine begehbare 3D-Umgebung und unterstützt neben einer klassischen Bildschirmansicht sogar Virtual Reality samt Bewegungssteuerung.

Dabei handelt es sich nicht um eine offizielle Neuauflage von Entwickler Eric Barone, sondern um ein Fanprojekt von GingasVR. Die Mod wurde am 28. Juli 2026 vorgestellt und steht für die PC-Version über Nexus Mods zum Download bereit.

Pelikan Stadt aus der Ego-Perspektive

Wie funktioniert Stardew Valley in 3D? Stardew 3DVR setzt die vorhandenen Grafiken des Spiels in einer räumlichen Umgebung neu zusammen. Häuser, Felder, Bäume und Figuren behalten dadurch ihren bekannten Pixelstil, werden aber aus der Ego-Perspektive betrachtet.

Ein VR-Headset ist dafür nicht zwingend notwendig. Auf einem normalen Bildschirm könnt ihr Stardew Valley ebenfalls in 3D spielen und euren Charakter mit Maus, Tastatur und den gewohnten Tasten steuern. Über frei konfigurierbare Tastenkürzel ist jederzeit ein Wechsel zwischen der ursprünglichen 2D-Darstellung, dem 3D-Modus und der VR-Ansicht möglich.

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Für die Installation werden SMAPI und das Generic Mod Config Menu vorausgesetzt. Anschließend wird der Ordner der Mod wie bei anderen Stardew-Valley-Erweiterungen in das entsprechende Mods-Verzeichnis kopiert. Alternativ lässt sich ein kompatibler Mod-Manager verwenden.

Angeln und Kämpfen mit Bewegungssteuerung

Welche Aktionen unterstützt die VR-Version? Mit einem angeschlossenen SteamVR- oder OpenXR-Headset werden zahlreiche Tätigkeiten über Bewegungen der Controller ausgeführt. Dazu gehören der Einsatz verschiedener Werkzeuge, das Angeln sowie Kämpfe gegen Monster.

Beim Fischen wird die Angel beispielsweise mit einer passenden Bewegung ausgeworfen. Auch Schwertangriffe und die tägliche Arbeit auf dem Bauernhof sollen sich dadurch direkter anfühlen. Ein zusätzliches Handgelenk-Menü zeigt wichtige Informationen innerhalb der virtuellen Umgebung an.

Die Mod unterstützt unter anderem Headsets aus den Familien Meta Quest, Valve Index und HTC Vive. Je nach Gerät erfolgt die Verbindung über SteamVR oder eine OpenXR-Laufzeit. Der Wechsel zurück zur normalen Darstellung ist auch während einer laufenden Spielsitzung möglich.

Vollständig spielbar trotz kleiner Grafikfehler

Wie weit ist Stardew 3DVR entwickelt? GingasVR bezeichnet das Projekt weiterhin als in Arbeit, die komplette Spielwelt soll aber bereits spielbar sein. Da die ursprünglichen Grafiken nicht für eine räumliche Darstellung entworfen wurden, können bestimmte Objekte wie flache Kulissen wirken oder aus einzelnen Blickwinkeln ungewöhnlich dargestellt werden.

Der gewählte Ansatz hat jedoch einen praktischen Vorteil. Stardew 3DVR arbeitet als zusätzliche Darstellungsebene und soll deshalb mit nahezu allen anderen Mods kompatibel bleiben. Auch umfangreiche Fanerweiterungen können demnach gemeinsam mit dem 3D-Modus genutzt werden.

Speicherstände sollen durch die Installation oder Entfernung der Mod nicht beschädigt werden. Wer auf ein Problem mit einer Tür, einem Gebäude oder einem anderen Objekt stößt, kann zudem sofort in die ursprüngliche 2D-Perspektive zurückwechseln.

Würdet ihr Stardew Valley gerne in Virtual Reality ausprobieren, oder passt die klassische 2D-Ansicht besser zum gemütlichen Bauernhof-Abenteuer? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.