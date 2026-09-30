Grave Seasons verschoben – Release jetzt am 9. März 2027 für PC und Konsolen

Grave Seasons verbindet gemütliche Feldarbeit mit einer übernatürlichen Mordserie und hat nun einen neuen Veröffentlichungstermin erhalten. Das häufig als Stardew Valley mit Serienkiller beschriebene Rollenspiel erscheint am 9. März 2027.

Entwickler Perfect Garbage plant eine zeitgleiche Veröffentlichung für PC, PlayStation 5, Nintendo Switch und Xbox Series X|S. Damit müssen sich Fans allerdings deutlich länger gedulden als ursprünglich angekündigt.

Mehr Zeit für die Konsolenversionen

Warum wurde Grave Seasons erneut verschoben? Als wesentlichen Grund nennt Perfect Garbage die anspruchsvolle Portierung auf Konsolen. Das Team möchte sicherstellen, dass sämtliche Versionen technisch sauber laufen und zum Verkaufsstart einen möglichst ausgereiften Eindruck hinterlassen.

Zu den bereits umgesetzten Anpassungen gehört ein Radialmenü, das die Bedienung mit einem Controller erleichtert. Zusätzlich arbeitet Perfect Garbage mit einem weiteren Studio zusammen, das den Entwickler bei den Konsolenfassungen unterstützt.

Die Inhalte von Grave Seasons sind nach Angaben des Teams inzwischen vollständig. Auch die PC-Fassung ist bereits festgesetzt, sodass die kommenden Monate vor allem für Optimierung, Fehlerbehebung und Feinschliff auf PlayStation 5, Nintendo Switch sowie Xbox Series X|S genutzt werden können.

Eine längere Reise bis zum Release

Wie hat sich der Veröffentlichungstermin von Grave Seasons verändert? Nach der ersten Ankündigung im Jahr 2023 wurde das Spiel im Mai 2025 ausführlicher vorgestellt. Im März 2026 folgte schließlich der konkrete Termin für den 14. August 2026.

Am 5. Juni 2026 verschob Perfect Garbage die Veröffentlichung zunächst in den Herbst 2026. Mit dem nun festgelegten 9. März 2027 liegt der Start rund sieben Monate hinter dem ursprünglich angekündigten August-Termin.

Die erneute Verschiebung dürfte für wartende Fans enttäuschend sein. Gleichzeitig klingt der aktuelle Entwicklungsstand danach, dass Perfect Garbage keinen grundlegenden Umbau mehr plant und sich vollständig auf eine möglichst fehlerfreie Veröffentlichung konzentrieren kann.

Gemütliches Farmleben trifft auf blutigen Horror

Worum geht es in Grave Seasons? Ihr übernehmt die Rolle eines entflohenen Häftlings, der in der abgelegenen Kleinstadt Ashenridge einen Neuanfang wagt. Statt eines friedlichen Landlebens erwartet euch dort jedoch eine Reihe übernatürlicher Morde.

Über den Verlauf eines Spieljahres baut ihr Feldfrüchte an, sammelt Ressourcen, stellt Gegenstände her und knüpft Beziehungen zu den Einwohnern. Gleichzeitig müsst ihr deren Verhalten untersuchen und herausfinden, wer hinter den Todesfällen steckt.

Besonders spannend ist der Wiederspielwert: Jede Kampagne soll einen anderen Täter und damit eine veränderte Handlung bieten. Entscheidungen, Todesfälle und verpasste Gelegenheiten beeinflussen den Verlauf der Geschichte, wodurch sich das Mystery-Abenteuer bei weiteren Durchgängen neu entwickeln kann.

Freut ihr euch auf die ungewöhnliche Mischung aus Farming-Simulation und Serienkiller-Horror, oder ist euch die Wartezeit bis zum 9. März 2027 zu lang? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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