Steam – Vier Spiele ab sofort dauerhaft kostenlos, diese Titel sind neu gratis

Auf Steam stehen seit dem 30. September 2026 vier weitere Spiele kostenlos zur Verfügung. Dabei handelt es sich nicht um zeitlich begrenzte Gratisaktionen, sondern um zuvor kostenpflichtige Titel, deren Entwickler den regulären Preis dauerhaft entfernt haben.

Abattoir: Cow Escape, Sniper Road, Blitz Roads und Jam’s Adjustable Mirrors können somit für 0 Euro heruntergeladen und ohne Ablaufdatum gespielt werden. Die vier Indie-Spiele decken dabei Simulation, Shooter, Rennspiel und Puzzle ab.

Abattoir: Cow Escape

Was bietet Abattoir: Cow Escape? In dem ungewöhnlichen Actionspiel übernehmt ihr die Kontrolle über eine Kuh, die sich gegen die Fleischindustrie zur Wehr setzt. Das Ziel besteht darin, aus dem Schlachthaus zu entkommen, Kälber zu befreien und die sogenannten Cowmen mit Hörnern, Tritten und weiteren Fähigkeiten auszuschalten.

Zum chaotischen Gameplay gehören physikbasierte Kämpfe, schwarzer Humor und sogar Laserstrahlen, die aus den Augen der Kuh abgefeuert werden. Neben einer Kampagne bietet der Titel einen Rodeo-Modus mit Gegnerwellen sowie einen zusätzlichen Shooter-Modus. Abattoir: Cow Escape erschien ursprünglich am 3. März 2026 und erinnert mit seiner bewusst absurden Inszenierung stellenweise an Goat Simulator.

Sniper Road

Wie unterscheidet sich Sniper Road von anderen Scharfschützen-Spielen? Statt riesige Gebiete zu erkunden, bewegt ihr euch auf einem geradlinigen Weg durch eine düstere Stadt. In Gebäuden und zwischen anderen Objekten verstecken sich feindliche Scharfschützen, die entdeckt und ausgeschaltet werden müssen.

Geratet ihr in ihre Reichweite, ist der Versuch schnell beendet. Neben einer präzisen Zielerfassung kommt es deshalb auf das Abschätzen der Entfernung und das aufmerksame Beobachten der Umgebung an. Vier Schwierigkeitsgrade verändern unter anderem die Sichtbarkeit der Gegner und die verfügbaren Entfernungshilfen. Sniper Road erschien am 24. November 2021 und unterstützt eine deutsche Benutzeroberfläche sowie deutsche Untertitel.

Blitz Roads

Welche Inhalte stecken in Blitz Roads? Das futuristische Rennspiel kombiniert schnelle Arcade-Rennen mit Fahrzeugkämpfen. Auf den neonbeleuchteten Strecken tretet ihr gegen neun Konkurrenten an und setzt Hilfsmittel wie Geschwindigkeitsboosts, Schutzschilde und Laserkanonen ein.

Mehr als 50 Bereiche sowie drei unterschiedliche Rennvarianten sollen für Abwechslung sorgen. Neben klassischen Rennen stehen ein Zeitmodus und ein Eliminierungsmodus zur Auswahl, bei dem nach jeder Runde der letztplatzierte Teilnehmer ausscheidet. Blitz Roads unterstützt Windows und Linux, bietet allerdings ausschließlich englische Texte und Sprachausgabe. Die reguläre Veröffentlichung erfolgte am 16. September 2022.

Jam’s Adjustable Mirrors

Warum richtet sich Jam’s Adjustable Mirrors an Puzzle-Fans? Das minimalistisch gestaltete 2D-Spiel dreht sich um Lichtstrahlen, Spiegel und eine ungewöhnliche Marmeladenmaschine. In jedem Level müsst ihr Spiegel richtig platzieren und drehen, damit das Sonnenlicht sein vorgesehenes Ziel erreicht und die Maschine weiterarbeiten kann.

Verschiedene Spiegeltypen, Hindernisse und zunehmend komplexe Anordnungen verlangen logisches Denken. Zusätzlich enthält Jam’s Adjustable Mirrors einen Level-Editor und eine Steam-Workshop-Anbindung, über die eigene Herausforderungen erstellt und geteilt werden können. Das am 24. Oktober 2025 veröffentlichte Puzzle-Spiel läuft unter Windows und auf neueren Macs mit Apple-Prozessor.

Alle vier Titel sind dauerhaft als Free-to-Play-Spiele verfügbar. Anders als bei klassischen Gratiswochen gibt es somit keinen bekannten Stichtag, bis zu dem die Games unbedingt zur Steam-Bibliothek hinzugefügt werden müssen.

Welches der vier kostenlosen Steam-Spiele möchtet ihr ausprobieren? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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