Slow Roads auf Steam – Entspannter Fahrsimulator mit sehr positiver Wertung

Mit Slow Roads ist am 23. September 2026 ein entspannter Fahrsimulator auf Steam erschienen, der bereits wenige Tage nach dem Start eine starke Resonanz verzeichnet. 96 Prozent der bislang 665 Nutzerrezensionen fallen positiv aus, womit die Einzelspieler-Erfahrung aktuell die Gesamtwertung äußerst positiv trägt.

Das Projekt von Topograph Interactive erinnert mit seinen weitläufigen Landschaften und frei befahrbaren Straßen an die ruhigen Momente aus Forza Horizon. Statt Rennen, Herausforderungen und Fahrzeugklassen in den Mittelpunkt zu stellen, konzentriert sich Slow Roads jedoch vollständig auf entspanntes Fahren durch endlos erzeugte Umgebungen.

Endlose Straßen ohne Leistungsdruck

Was bietet Slow Roads auf Steam? Das Spiel generiert fortlaufend neue Straßen, die durch Täler, Wälder, Küstenregionen und andere naturnahe Landschaften führen. Ziele, Zeitlimits oder verpflichtende Aufgaben gibt es nicht, sodass ihr Geschwindigkeit und Fahrstil selbst bestimmen könnt.

Vor dem Start einer Tour lassen sich unter anderem Schauplatz, Straßenart, Jahreszeit, Wetter, Tageszeit und Verkehrsdichte anpassen. Neben realistisch inspirierten Regionen steht sogar eine außerirdische Umgebung zur Verfügung. Dank festgelegter Generierungswerte können besonders gelungene Strecken später erneut besucht werden.

Zur Fahrzeugauswahl gehören Coupés, Kompaktwagen, Sportwagen, Busse und Motorräder. Farben, Felgen, Kennzeichen, Motoren und Fahreigenschaften dürfen ebenfalls angepasst werden. Verbrennungsfahrzeuge unterstützen automatische und manuelle Schaltungen, während Fahrhilfen vom vereinfachten Lenken bis zum vollständigen automatischen Fahren reichen. Wer eine simulationsnahe Erfahrung bevorzugt, kann die Cockpitperspektive sowie Controller oder Lenkrad verwenden.

Günstiger Einstieg mit kostenloser Demo

Wie viel kostet Slow Roads in Deutschland? Auf dem deutschen Steam-Marktplatz ist der Fahrsimulator bis zum 7. Oktober 2026 um zehn Prozent reduziert und kostet 6,92 Euro. Danach gilt der reguläre Preis von 7,69 Euro. Zusätzlich steht eine kostenlose Demo bereit, mit der sich die wichtigsten Funktionen und die Kompatibilität der eigenen Hardware testen lassen.

Die Steam-Fassung erweitert die bereits 2022 veröffentlichte Browser-Version deutlich. Zu den Ergänzungen gehören zusätzliche Schauplätze, neue Fahrzeuge, Geländewege, eine umfangreichere Grafik, Profile mit gespeicherten Einstellungen, sieben Erfolge und eine Musikoberfläche für lokale Dateien oder öffentliche Radiosender. Eine deutsche Benutzeroberfläche ist enthalten, zudem wird Slow Roads auf dem Steam Deck als spielbar eingestuft.

Topograph Interactive betont außerdem, dass bei der Entwicklung keine generative KI eingesetzt wurde. Die Texturen wurden von Hand erstellt, während die Geräusche auf realen Aufnahmen basieren. Die prozedurale Landschaftserzeugung verwendet eigens entwickelte mathematische Systeme.

Kostenlose Erweiterungen nach dem Release

Welche Inhalte sind für kommende Updates geplant? Die weitere Entwicklung soll unter anderem Force Feedback für Lenkräder, Regen, dynamische Wettereffekte und einen Tag-Nacht-Zyklus umfassen. Hinzu kommen neue Regionen, zusätzliche Umgebungsdetails wie Gebäude und Tiere sowie ein Welteneditor zur Erstellung eigener Schauplätze.

Diese Erweiterungen sollen als kostenlose Aktualisierungen erscheinen und nicht hinter kostenpflichtigen Zusatzinhalten versteckt werden. Mit wachsendem Umfang könnte allerdings der Grundpreis des Spiels steigen. Die Kombination aus niedrigem Einstiegspreis, kostenlosen Updates und einer sehr positiven Steam-Wertung macht Slow Roads schon jetzt zu einem interessanten Geheimtipp für Fans entspannter Autofahrten.

Wäre Slow Roads für euch eine gemütliche Alternative zu Forza Horizon, oder braucht ihr beim Fahren Rennen und klare Herausforderungen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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