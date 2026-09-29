PS5 Pro wird knapp: In Japan entscheidet womöglich das Los über den Kauf

Wer eine PS5 Pro zum regulären Preis sucht, braucht derzeit vielerorts Geduld. Auch in Deutschland hatten wir zuletzt längere Lieferzeiten und deutlich teurere Angebote beobachtet. Jetzt reagiert Sony in Japan mit einem ungewöhnlichen Verkaufsverfahren: Interessierte müssen sich für den Kauf im Sony Store anmelden. Melden sich mehr berechtigte Käufer, als Konsolen für diese Runde bereitstehen, werden die Kaufplätze verlost.

Die Aktion zeigt, wie angespannt die Lage zumindest in Teilen des Marktes ist. Sie bedeutet allerdings nicht, dass die PS5 Pro überall ausverkauft wäre. Bestände und Lieferzeiten unterscheiden sich je nach Händler und Land. In Deutschland lässt sich die Konsole teils weiterhin zum offiziellen Preis von 899,99 Euro bestellen, allerdings nicht unbedingt mit kurzfristiger Lieferung. Sofort verfügbare Angebote stammen teilweise von Drittanbietern, die erheblich mehr verlangen.

Wer darf in Japan eine PS5 Pro kaufen?

Sony nimmt Bewerbungen für seinen japanischen Online-Store noch bis zum 7. Oktober 2026 an. Voraussetzung ist ein in Japan registriertes Sony-Konto, mit dem innerhalb der vergangenen zwei Jahre insgesamt mindestens 60 Stunden auf PS4 oder PS5 gespielt wurde. Außerdem müssen die nötigen Sony-Konten verknüpft sein. Die Aktion richtet sich an Menschen mit Wohnsitz in Japan; verschickt wird die Konsole ebenfalls nur dorthin.

Ob Sony tatsächlich auslosen muss, steht noch nicht fest. Das Unternehmen prüft erst nach Ablauf der Frist, wie viele gültige Bewerbungen eingegangen sind. Die Benachrichtigungen sollen ab etwa 26. Oktober verschickt werden. Für die PS5 Pro nennt Sony einen Preis von 137.980 Yen inklusive Steuern.

Warum ist die Konsole gerade so schwer zu bekommen?

Eine eindeutige Erklärung für die aktuelle PS5-Pro-Verfügbarkeit hat Sony nicht veröffentlicht. Die Knappheit fällt jedoch in die Monate vor dem Start von GTA 6. Das Spiel erscheint zunächst für PS5 und Xbox Series X|S; wer dafür auf eine PlayStation umsteigen oder seine vorhandene PS5 ersetzen möchte, könnte sich besonders für das Pro-Modell interessieren. Wie viele Konsolen tatsächlich wegen GTA 6 gekauft wurden, ist aber nicht bekannt. Eine technische Zusage, dass GTA 6 auf der PS5 Pro mit einer bestimmten Auflösung oder Bildrate läuft, gibt es ebenfalls noch nicht.

Hinzu kommen gestiegene Preise für Speicherchips. Sony hat nach eigenen Angaben Speicher für die geplante PS5-Produktion in diesem Geschäftsjahr gesichert; hohe Komponentenkosten bleiben dennoch ein Thema. Daraus lässt sich kein konkreter Produktionsengpass bei der PS5 Pro ableiten. Wie Sony die verfügbaren Geräte auf Länder und Händler verteilt, ist ebenfalls nicht öffentlich bekannt.

Für Käufer in Deutschland ist vor allem der Preisvergleich wichtig: 899,99 Euro sind weiterhin Sonys offizieller Preis. Eine PS5 Pro für weit über 1.000 Euro ist kein neues Standardangebot des Herstellers. Wer nicht sofort eine Konsole benötigt, kann auf weitere Lieferungen zum regulären Preis warten. Für GTA 6 ist das Pro-Modell ohnehin keine Voraussetzung – das Spiel erscheint auch für die normale PS5.

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